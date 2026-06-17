Suíça x Bósnia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As seleções do Grupo B se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo
Suíça e Bósnia e Herzegovina se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Inglewood (Califórnia, Estados Unidos), na segunda rodada do Grupo B na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
Na primeira rodada da Copa do Mundo, a Suíça abriu o placar contra a seleção do Catar, mas cedeu o empate no final do jogo. O empate coloca a equipe em uma situação complicada no grupo, já que precisa vencer o próximo jogo ou o Canadá na última rodada, anfitriões do torneio.
A Suíça chegou como uma das favoritas no grupo, apostando em sua sólida estrutura defensiva e na força física de suas transições. Comandada por Murat Yakin, a seleção europeia conta com a experiência do capitão Granit Xhaka no meio-campo e a presença de área do atacante Breel Embolo.
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Já a Bósnia chegou à Copa do Mundo com a moral de ter eliminado a Itália, tetracampeã mundial, na repescagem. A seleção voltou ao torneio depois de 12 anos fora. No comando da equipe está Sergej Barbarez, ex-capitão e ídolo nacional.
Contudo, a equipe também não saiu do empate na primeira rodada, contra o Canadá. Dessa forma, a Bósnia vai para o confronto com a mesma mentalidade da Suíça, com a leve vantagem de já ter enfrentado os "donos da casa".
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Tudo sobre Suíça x Bósnia e Herzegovina (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Suíça 🆚 Bósnia e Herzegovina
Copa do Mundo 2026 – Grupo B
📆 Data e horário: quinta-feira, 18 de junho de 2026, às 16h (de Brasília).
📍 Local: SoFi Stadium, em Inglewood (Califórnia, Estados Unidos).
👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
🟨 Árbitro: João Pinheiro (POR)
🚩 Assistentes: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR)
🖥️ VAR: Dennis Johan Higler (NED).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Suíça
Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Manzambi.
Técnico: Murat Yakin.
🔵 Bósnia e Herzegovina
Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Alajbegovic; Demirovic, Lukic.
Técnico: Sergej Barbarez.
Suíça x Bósnia
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