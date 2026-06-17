Suíça x Bósnia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo As seleções do Grupo B se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

Suíça e Bósnia e Herzegovina se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Inglewood (Califórnia, Estados Unidos), na segunda rodada do Grupo B na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ficha do jogo SUI BIH Copa do Mundo 2ª rodada - Grupo B Data e Hora quinta-feira, 18 de junho de 2026, às 16h (de Brasília) Local SoFi Stadium, em Inglewood (Califórnia, Estados Unidos) Árbitro João Pinheiro (POR) Assistentes Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR) Var Dennis Johan Higler (NED) Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

Na primeira rodada da Copa do Mundo, a Suíça abriu o placar contra a seleção do Catar, mas cedeu o empate no final do jogo. O empate coloca a equipe em uma situação complicada no grupo, já que precisa vencer o próximo jogo ou o Canadá na última rodada, anfitriões do torneio.

A Suíça chegou como uma das favoritas no grupo, apostando em sua sólida estrutura defensiva e na força física de suas transições. Comandada por Murat Yakin, a seleção europeia conta com a experiência do capitão Granit Xhaka no meio-campo e a presença de área do atacante Breel Embolo.

continua após a publicidade

➡️Guia completo do Lance! saiba tudo sobre a Suíça na Copa do Mundo

Já a Bósnia chegou à Copa do Mundo com a moral de ter eliminado a Itália, tetracampeã mundial, na repescagem. A seleção voltou ao torneio depois de 12 anos fora. No comando da equipe está Sergej Barbarez, ex-capitão e ídolo nacional.

Contudo, a equipe também não saiu do empate na primeira rodada, contra o Canadá. Dessa forma, a Bósnia vai para o confronto com a mesma mentalidade da Suíça, com a leve vantagem de já ter enfrentado os "donos da casa".

continua após a publicidade

➡️Guia completo do Lance! saiba tudo sobre a Bósnia na Copa do Mundo 2026

Tudo sobre Suíça x Bósnia e Herzegovina (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Suíça 🆚 Bósnia e Herzegovina

Copa do Mundo 2026 – Grupo B

📆 Data e horário: quinta-feira, 18 de junho de 2026, às 16h (de Brasília).

📍 Local: SoFi Stadium, em Inglewood (Califórnia, Estados Unidos).

👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).

🟨 Árbitro: João Pinheiro (POR)

🚩 Assistentes: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR)

🖥️ VAR: Dennis Johan Higler (NED).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Suíça

Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Manzambi.

Técnico: Murat Yakin.

🔵 Bósnia e Herzegovina

Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Alajbegovic; Demirovic, Lukic.

Técnico: Sergej Barbarez.

Suíça e Bósnia se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Suíça x Bósnia

💰 MELHOR PALPITE: Aposte na vitória da Suíça @1.55 contra a Bósnia

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.