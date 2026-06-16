Suíça x Bósnia Palpite – Análise e odds (18/06)

Veja os principais palpites de Suíça x Bósnia pela Copa do Mundo 2026

Palpites Rápidos Melhor palpite: Menos de 2,5 gols – 1,66 na Br4bet Apostas com boas chances de acontecer: Ambas marcam: Não – 1,62 na BetMGM Placar previsto: Suíça 1 x 0 Bósnia – 5,33 na Br4bet Aposta alternativa: Vitória da Suíça – 1,53 na VBet

Suíça e Bósnia e Herzegovina se enfrentam nesta quinta-feira, 18 de junho, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026, no Los Angeles Stadium, em Inglewood, na Califórnia.

As duas seleções empataram na estreia e chegam pressionadas ao duelo direto, sabendo que uma vitória pode encaminhar a classificação para as oitavas de final.

A Suíça, 19ª no ranking da FIFA, ficou no 1 x 1 com o Catar após desperdiçar um domínio amplo e sofrer o empate aos 49 minutos do segundo tempo.

A Bósnia, 63ª no ranking, também empatou em 1 x 1 com o Canadá em Toronto, com Jovo Lukić abrindo o placar de cabeça no primeiro tempo e Cyle Larin igualando aos 33 do segundo.

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Melhores palpites para Suíça x Bósnia pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Suíça precisa converter domínio em gols

A Suíça faz sua sexta Copa do Mundo consecutiva e chegou ao torneio com uma campanha invicta nas eliminatórias europeias: quatro vitórias e dois empates em seis partidas, com apenas dois gols sofridos.

Na estreia contra o Catar, a equipe de Murat Yakin teve 68% de posse de bola e gerou um xG (gols esperados) de 3.20, um dos maiores números da rodada de abertura do torneio.

Breel Embolo abriu o placar de pênalti aos 20 minutos, mas os suíços desperdiçaram diversas chances claras ao longo dos 90 minutos.

O castigo veio nos acréscimos: o Catar empatou aos 49 do segundo tempo, transformando o que deveria ser uma vitória tranquila em um resultado decepcionante. O retrospecto recente mostra uma seleção que cria muito e sofre pouco, mas que falha na hora de definir.

Nos últimos sete jogos oficiais, a Suíça marcou primeiro em seis.

Do lado da Bósnia e Herzegovina, a história é de resiliência e solidez. A seleção comandada por Sergej Barbarez está invicta há nove jogos, mas empatou os últimos seis no tempo regulamentar.

Nos playoffs, os bósnios eliminaram País de Gales e Itália, ambos nos pênaltis, mostrando que são difíceis de bater, mesmo sem criar muitas oportunidades. O problema é o ataque: a Bósnia não marcou mais de um gol em nenhuma das últimas seis partidas.

Contra o Canadá, Lukic fez o único gol e a equipe administrou a vantagem até sofrer o empate no segundo tempo. O xG gerado pela Bósnia na estreia foi de apenas 0,96, o que expõe uma limitação ofensiva que a Suíça pode explorar.

Confrontos diretos entre Suíça e Bósnia

Suíça e Bósnia e Herzegovina se enfrentaram apenas uma vez na história. O duelo aconteceu em 29 de março de 2016, na Suíça, em amistoso internacional. A Bósnia venceu por 2 x 0, com Edin Dzeko abrindo o placar logo aos 14 minutos.

Será o primeiro confronto oficial entre as duas seleções. A falta de histórico direto torna a análise tática e o momento de forma os fatores mais relevantes para projetar o resultado.

Os dados indicam que a Suíça tem mais consistência em grandes torneios, enquanto a Bósnia participa de apenas sua segunda Copa do Mundo (a primeira foi em 2014, no Brasil, quando caiu na fase de grupos).

Notícias de Suíça x Bósnia

Suíça: desfalques e dúvidas

A Suíça não tem problemas de lesão no elenco.

Murat Yakin deve manter a base que iniciou contra o Catar, com Manuel Akanji e Nico Elvedi na zaga e Granit Xhaka como referência no meio-campo.

A principal dúvida é no setor ofensivo. Rubén Vargas e Dan Ndoye atuaram pelas pontas na estreia, mas o jovem Johan Manzambi (20 anos, Freiburg), autor de três gols em 12 jogos pela seleção, é opção para ganhar mais agressividade.

Noah Okafor, do Leeds United, também pode receber uma chance caso Yakin opte por mudanças. Breel Embolo, artilheiro da equipe com 24 gols em 86 partidas pela seleção, deve seguir como referência de ataque.

Provável escalação da Suíça (4-3-3): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji e Rodriguez; Aebischer, Xhaka e Freuler; Ndoye, Embolo e Vargas. Técnico: Murat Yakin.

Bósnia: desfalques e dúvidas

A grande preocupação da Bósnia é a condição física de Sead Kolasinac.

O lateral-esquerdo da Atalanta, capitão e líder defensivo da equipe, saiu mancando nos minutos finais da partida contra o Canadá e é dúvida para o jogo contra a Suíça.

Kolasinac foi decisivo na estreia ao realizar um salvamento em cima da linha que evitou um gol canadense.

Caso não tenha condições de atuar, Stjepan Radeljic ou Arjan Malic podem ser improvisados na posição.

O zagueiro Nidal Celik, do RC Lens, já foi cortado do elenco por lesão no treino e substituído por Malic, do Sturm Graz.

O atacante Haris Tabakovic, do Borussia Monchengladbach, também é dúvida.

Edin Dzeko, aos 40 anos, não iniciou como titular contra o Canadá, mas pode ganhar uma vaga no time inicial conforme Barbarez ajusta o esquema.

Provável escalação da Bósnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic e Kolasinac (Radeljic, se não estiver apto); Bajraktarevic, Tahirovic, Basic e Memic; Demirovic e Lukic. Técnico: Sergej Barbarez.

Destaques individuais de Suíça x Bósnia

Destaque da Suíça Granit Xhaka 146 Jogos pela seleção suíça 17 Gols pela Suíça 6ª Copa do Mundo consecutiva da Suíça (desde 2006) 68% Posse de bola da Suíça contra o Catar (Rodada 1) Destaque da Bósnia Edin Džeko 148 Jogos pela seleção da Bósnia 73 Gols pela Bósnia (maior artilheiro da história) 2ª Copa do Mundo da Bósnia (a primeira foi em 2014) 6 Gols em 11 jogos pelo Schalke na 2. Bundesliga (2026)

Os técnicos - Experiência contra renovação

Murat Yakin

Yakin comanda a Suíça desde 2021 e conduziu a equipe às quartas de final da Euro 2024, onde caiu nos pênaltis para a Inglaterra.

Nas eliminatórias para a Copa de 2026, entregou uma campanha invicta e garantiu a vaga direta como líder do grupo, consolidando um estilo baseado em controle de posse e transições rápidas pelos flancos.

Sergej Barbarez

Barbarez é um ídolo do futebol bósnio como jogador e assumiu o comando da seleção em momento delicado, com a equipe precisando da repescagem para chegar ao Mundial.

O ex-atacante transformou o time em um bloco defensivo coeso, capaz de superar adversários mais talentosos nos detalhes: a Bósnia eliminou País de Gales e a Itália nos pênaltis, em sequência, para garantir a vaga.

Análise tática de Suíça x Bósnia

A Suíça deve atuar no 4-3-3 que utilizou contra o Catar, com Xhaka orquestrando o jogo pelo centro e Ndoye e Vargas oferecendo profundidade pelos flancos.

O volume ofensivo suíço tende a empurrar a Bósnia para trás, forçando a equipe de Barbarez a se compactar em um bloco médio-baixo e apostar em contra-ataques.

A Bósnia vem alternando entre 4-4-2 e 4-2-3-1.

Contra o Canadá, Barbarez optou por duas linhas de quatro com Lukic e Demirovic na frente, priorizando a ocupação de espaços centrais e o fechamento das faixas laterais.

O ponto fraco da Suíça apareceu nos acréscimos contra o Catar: a equipe tende a relaxar a marcação nos minutos finais quando lidera.

Para a Bósnia, o desafio é diferente.

A seleção balcânica precisa encontrar formas de chegar ao gol adversário com mais eficiência, já que o xG de 0,96 na estreia mostra uma produção ofensiva abaixo do necessário para vencer a Suíça.

Kolasinac, quando disponível, é peça fundamental porque avança pelo lado esquerdo e dá amplitude ao time, liberando Memic e Bajraktarevic para posições mais centrais.

Prognóstico de placar exato para Suíça x Bósnia

Previsão de placar Suíça 1 x 0 Bósnia - Odd 5,33 na Br4bet A Suíça dominou a posse de bola contra o Catar (68%) e gerou um xG de 3,20 na estreia, mas desperdiçou chances claras e sofreu o empate nos acréscimos. Contra uma Bósnia organizada mas limitada na criação de jogadas (xG de 0,96 na estreia), os suíços devem corrigir a pontaria e controlar o ritmo do jogo em Los Angeles. A Suíça teve xG de 3,20 contra o Catar na rodada de abertura, mas converteu apenas um gol (de pênalti) A Bósnia gerou xG de apenas 0,96 contra o Canadá e não marcou mais de um gol em nenhum dos últimos seis jogos, embora tenha encontrado a rede em cinco deles Nas eliminatórias europeias, a Suíça teve campanha invicta com quatro vitórias e dois empates em seis partidas, sofrendo apenas dois gols A Bósnia empatou os últimos seis jogos no tempo regulamentar, incluindo playoffs contra País de Gales e Itália (ambos decididos nos pênaltis) A Suíça perdeu apenas uma das últimas 15 partidas e abre o placar com frequência em jogos oficiais (seis dos últimos sete)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 15h20. (16/06) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.