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Holanda x Tunísia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 18:05
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As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Holanda e Tunísia se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 20h (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos, pela terceira e última rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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    Ficha do jogo

    Escudo Holanda
    HOL
    TUN
    3° rodada
    Copa do Mundo
    Data e Hora
    quinta-feira, 25 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)
    Local
    Arrowhead Stadium, em Kansas City, Estados Unidos
    Árbitro
    Onde assistir
    Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A Holanda entra em campo dependendo apenas de si para confirmar a liderança do Grupo F. Após empatar em 2 a 2 com o Japão e golear a Suécia por 5 a 1, a seleção comandada por Ronald Koeman soma quatro pontos e lidera a chave pelos critérios de desempate.

    A Laranja Mecânica chega embalada pelo desempenho ofensivo apresentado na segunda rodada e aposta em nomes como Cody Gakpo, Donyell Malen, Frenkie de Jong e Ryan Gravenberch para manter o bom momento. Dependendo do resultado entre Japão e Suécia, os holandeses podem precisar de uma vitória por boa margem para assegurar a primeira colocação.

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    Do outro lado, a Tunísia vive situação bastante complicada na competição. Os africanos foram goleados por Suécia e Japão, sofreram nove gols em dois jogos e chegam à rodada final com chances apenas remotas de classificação.

    Além da campanha decepcionante, o ambiente nos tunisianos ficou turbulento após a derrota para os japoneses. Mesmo assim, o técnico Hervé Renard deve manter a base da equipe em busca de uma despedida digna da Copa do Mundo.

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    Tudo sobre Holanda x Tunísia (onde assistir, horário, escalações e local)

    FICHA TÉCNICA

    Holanda 🆚 Tunísia
    Copa do Mundo 2026 – 3ª rodada do Grupo F

    📆 Data e horário: quinta-feira, 25 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)
    📍 Local: Arrowhead Stadium, em Kansas City, Estados Unidos
    📺 Onde assistir: CazéTV

    PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🟠 Holanda
    Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Van Hecke, Virgil van Dijk e Micky van de Ven (Jorrel Hato); Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong e Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Cody Gakpo e Crysencio Summerville (Teun Koopmeiners).
    Técnico: Ronald Koeman.

    🔴 Tunísia
    Aymen Dahmen; Dylan Bronn, Montassar Talbi e Omar Rekik; Yan Valery, Ellyes Skhiri, Anis Ben Slimane, Hannibal Mejbri, Elias Saad e Ali Abdi; Sebastian Tounekti.
    Técnico: Hervé Renard.

    As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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