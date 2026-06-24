Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (24/06/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A quarta-feira (24) será marcada por mais uma rodada decisiva da Copa do Mundo. O principal destaque é a Seleção Brasileira, que enfrenta a Escócia em busca da classificação às oitavas de final. A programação ainda conta com partidas importantes envolvendo México, Coreia do Sul, Canadá, Suíça, Marrocos e Haiti, além de confrontos simultâneos que podem definir o futuro de diversas seleções na competição.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 24 de junho de 2026):

Copa do Mundo 🏆

16h – Suíça x Canadá – CazéTV

16h – Bósnia e Herzegovina x Qatar – CazéTV

19h – Brasil x Escócia – CazéTV, Globo, YouTube, Sportv, N Sports e SBT

19h – Marrocos x Haiti – CazéTV

22h – República Tcheca x México – CazéTV

22h – África do Sul x Coreia do Sul – CazéTV

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Seleção perfilada antes de Brasil x Marrocos (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

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➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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