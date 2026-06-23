Bósnia x Catar: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo As duas equipes chegam à partida com chances de avançar de fase

Bósnia e Catar se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, pela terceira rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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Como chegam as equipes para o jogo?

Bósnia

A Bósnia chega à última rodada da fase de grupos em busca da classificação para os 16 avos de final. Após empatar com o Canadá e sofrer uma goleada da Suíça por 4 a 1, os bósnios precisam vencer o Catar para garantir vaga no mata-mata.

Catar

Do outro lado, a seleção do Catar vive situação semelhante. Depois de empatar com a Suíça na rodada inaugural e ser goleada pelo Canadá por 6 a 0, os catarianos precisam vencer a Bósnia a qualquer custo para manter vivas as chances de classificação.

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Ficha do jogo BIH CAT Copa do Mundo 3ª rodada Data e Hora 24 de junho de 2026, às 16h (de Brasília) Local Lumen Field, em Seattle (EUA) Árbitro Jesús Valenzuela (VEN) Assistentes Jorge Urrego (VEN) e Túlio Moreno (VEN) Var Não divulgado Onde assistir

Tudo sobre Bósnia x Catar (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Bósnia 🆚 Catar

Copa do Mundo 2026 – Grupo B

📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 16h (de Brasília).

📍 Local: Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.

👁️ Onde assistir: CazéTV.

🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Túlio Moreno (VEN)

🖥️ VAR: Não divulgado

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡🔵 Bósnia

Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic e Sead Kolasinac; Benjamin Tahirovic, Ivan Šunjic, Amar Memic e Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic e Edin Dzeko.

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Técnico: Sergej Barbarez.

🔴⚪Catar

Mahmoud Abunada; Ayoub Al Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi e Lucas Mendes; Issa Laye, Naceur Almanai, Jassem Abdulsallam e Akram Afif; Edmilson Junior e Youssef Abdulrazzaq.

Técnico: Julen Lopetegui.

Bósnia e Catar se enfrentam pela Copa do Mundo (Arte Lance!)

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