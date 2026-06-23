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Bósnia x Catar: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo

As duas equipes chegam à partida com chances de avançar de fase

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 15:52
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Bósnia e Canadá (Arte Lance!)
Bósnia e Canadá (Arte Lance!)

Bósnia e Catar se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, pela terceira rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTVClique para assistir na Cazé TV com Disney+

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    • Como chegam as equipes para o jogo?

    Bósnia

    A Bósnia chega à última rodada da fase de grupos em busca da classificação para os 16 avos de final. Após empatar com o Canadá e sofrer uma goleada da Suíça por 4 a 1, os bósnios precisam vencer o Catar para garantir vaga no mata-mata.

    Catar

    Do outro lado, a seleção do Catar vive situação semelhante. Depois de empatar com a Suíça na rodada inaugural e ser goleada pelo Canadá por 6 a 0, os catarianos precisam vencer a Bósnia a qualquer custo para manter vivas as chances de classificação.

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    Ficha do jogo

    bósnia e herzegovina logo
    BIH
    CATAR ESCUDO ONDE ASSISTIR
    CAT
    Copa do Mundo
    3ª rodada
    Data e Hora
    24 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)
    Local
    Lumen Field, em Seattle (EUA)
    Árbitro
    Jesús Valenzuela (VEN)
    Assistentes
    Jorge Urrego (VEN) e Túlio Moreno (VEN)
    Var
    Não divulgado
    Onde assistir

    Tudo sobre Bósnia x Catar (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Bósnia 🆚 Catar
    Copa do Mundo 2026 – Grupo B

    📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 16h (de Brasília).
    📍 Local: Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
    🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Túlio Moreno (VEN)
    🖥️ VAR: Não divulgado

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🟡🔵 Bósnia
    Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic e Sead Kolasinac; Benjamin Tahirovic, Ivan Šunjic, Amar Memic e Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic e Edin Dzeko.

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    Técnico: Sergej Barbarez.

    🔴⚪Catar
    Mahmoud Abunada; Ayoub Al Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi e Lucas Mendes; Issa Laye, Naceur Almanai, Jassem Abdulsallam e Akram Afif; Edmilson Junior e Youssef Abdulrazzaq.

    Técnico: Julen Lopetegui.

    Bósnia e Catar se enfrentam pela Copa do Mundo (Arte Lance!)

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