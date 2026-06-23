Bósnia x Catar: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo
As duas equipes chegam à partida com chances de avançar de fase
Bósnia e Catar se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, pela terceira rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
Como chegam as equipes para o jogo?
Bósnia
A Bósnia chega à última rodada da fase de grupos em busca da classificação para os 16 avos de final. Após empatar com o Canadá e sofrer uma goleada da Suíça por 4 a 1, os bósnios precisam vencer o Catar para garantir vaga no mata-mata.
Catar
Do outro lado, a seleção do Catar vive situação semelhante. Depois de empatar com a Suíça na rodada inaugural e ser goleada pelo Canadá por 6 a 0, os catarianos precisam vencer a Bósnia a qualquer custo para manter vivas as chances de classificação.
Ficha do jogo
Tudo sobre Bósnia x Catar (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Bósnia 🆚 Catar
Copa do Mundo 2026 – Grupo B
📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 16h (de Brasília).
📍 Local: Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.
👁️ Onde assistir: CazéTV.
🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Túlio Moreno (VEN)
🖥️ VAR: Não divulgado
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟡🔵 Bósnia
Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic e Sead Kolasinac; Benjamin Tahirovic, Ivan Šunjic, Amar Memic e Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic e Edin Dzeko.
Técnico: Sergej Barbarez.
🔴⚪Catar
Mahmoud Abunada; Ayoub Al Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi e Lucas Mendes; Issa Laye, Naceur Almanai, Jassem Abdulsallam e Akram Afif; Edmilson Junior e Youssef Abdulrazzaq.
Técnico: Julen Lopetegui.
🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Escócia x Brasil @2.10
* É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre