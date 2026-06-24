Senegal x Iraque Palpite – Análise e odds (26/06)

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A Copa do Mundo de 2026 chega à rodada decisiva do Grupo I com Senegal e Iraque se enfrentando no BMO Field, em Toronto, no Canadá. As duas seleções chegam ao confronto sem nenhum ponto conquistado após duas derrotas cada e precisam vencer para manter qualquer esperança matemática de classificação como um dos melhores terceiros colocados.

O Senegal soma um saldo de gols de -3 após cair por 3 x 1 diante da França e por 3 x 2 contra a Noruega, enquanto o Iraque acumula -6 com derrotas de 4 x 1 para os noruegueses e 3 x 0 para os franceses. O cenário transforma a partida em uma espécie de final para ambos, com a eliminação garantida para o perdedor.

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Melhores palpites para Senegal x Iraque pela Copa do Mundo

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Análise da partida - decisão no Grupo I da Copa do Mundo

O Senegal chegou à Copa do Mundo como uma das seleções africanas mais fortes, campeão da Copa Africana de Nações de 2021 e finalista da edição de 2025. A equipe comandada por Pape Thiaw trouxe um elenco repleto de jogadores que atuam na elite europeia e se credenciou como candidata a avançar às oitavas de final.

Na estreia, os Leões de Teranga foram superados por 3 x 1 pela França, em Nova Jersey, apesar de Ibrahim Mbaye ter descontado nos acréscimos. Na segunda rodada, o duelo contra a Noruega produziu um confronto movimentado, mas Senegal acabou derrotado por 3 x 2 mesmo com dois gols de Ismaïla Sarr.

Os dados indicam que o problema senegalês não está no ataque. A seleção marcou três gols em dois jogos e criou oportunidades claras em ambas as partidas. A fragilidade se concentra na defesa, que sofreu seis gols e teve dificuldades nas transições defensivas contra adversários de alto nível.

A campanha nas eliminatórias africanas conta uma história diferente. O Senegal venceu cinco jogos e empatou um, marcando 16 gols e sofrendo apenas dois. Goleadas sobre o Sudão do Sul (5 x 0) e a Mauritânia (4 x 0) demonstraram o poder ofensivo quando a seleção enfrenta adversários de nível inferior.

O Iraque vive um momento histórico. O retorno à Copa do Mundo após 40 anos, desde a edição de 1986 no México, carrega um significado que vai muito além do futebol. A seleção precisou de 21 jogos eliminatórios para conquistar a vaga, passando pelas etapas asiáticas e vencendo a Bolívia na repescagem intercontinental.

No entanto, o torneio expôs a diferença de nível. Os Leões da Mesopotâmia sofreram sete gols em duas partidas e marcaram apenas um, de Aymen Hussein contra a Noruega. A derrota por 3 x 0 diante da França mostrou a dificuldade do time iraquiano em construir jogadas quando pressionado.

O histórico pesa contra o Iraque em Copas do Mundo. A seleção ainda busca sua primeira vitória na competição, com cinco derrotas em cinco jogos disputados somando as edições de 1986 e 2026. Contra o Senegal, a missão será encontrar espaços em um adversário que, embora também esteja em dificuldade, possui qualidade individual muito superior.

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Confrontos diretos entre Senegal x Iraque

Senegal e Iraque se enfrentaram apenas uma vez na história, em amistoso disputado em 2006. Na ocasião, a seleção senegalesa venceu por 2 x 1.

Com apenas um confronto direto registrado, o histórico é insuficiente para traçar padrões ou tendências entre as duas equipes. A partida no BMO Field será, na prática, o segundo duelo oficial entre as seleções e o primeiro em uma Copa do Mundo.

A análise sugere que o desempenho recente contra adversários em comum oferece uma leitura mais útil. Ambas perderam para França e Noruega, mas o Senegal apresentou números ofensivos significativamente melhores, com três gols marcados contra um único gol iraquiano.

Notícias de Senegal x Iraque

Senegal: desfalques e dúvidas

O Senegal enfrenta uma baixa significativa para a rodada decisiva. Édouard Mendy sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante a partida contra a Noruega e precisou ser substituído por Mory Diaw aos 63 minutos. Exames realizados confirmaram que o goleiro do Al-Ahli está fora do jogo contra o Iraque. Diaw, goleiro do Le Havre com 33 anos, deve assumir a titularidade.

Pape Thiaw conta com o elenco praticamente completo nas demais posições. Ismaïla Sarr chega embalado por dois gols na derrota para a Noruega e deve manter a titularidade no setor ofensivo. Sadio Mané, capitão e maior artilheiro da história da seleção com 55 gols em 130 jogos, também será peça fundamental.

Nicolas Jackson, emprestado pelo Chelsea ao Bayern de Munique, atua como referência no ataque. O jovem Ibrahim Mbaye, de apenas 18 anos, marcou na estreia contra a França e pode ganhar mais minutos caso o treinador opte por renovar o time visando a classificação pelo saldo de gols.

O meio-campo deve contar com Idrissa Gueye, recordista de jogos pela seleção senegalesa, como âncora defensiva, ao lado de Pape Matar Sarr e Lamine Camara. A experiência de Kalidou Koulibaly, com mais de 100 jogos pela seleção, será essencial para organizar a linha defensiva.

Provável escalação do Senegal (4-3-3): Mory Diaw; Ismail Jakobs, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté e El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gueye e Pape Matar Sarr; Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson e Sadio Mané. Técnico: Pape Thiaw.

Iraque: desfalques e dúvidas

O Iraque pode perder sua principal referência ofensiva para o jogo decisivo. Aymen Hussein, autor do único gol iraquiano no torneio e artilheiro da equipe nas eliminatórias com oito gols, enfrenta problemas físicos e é dúvida para a partida.

A ausência de Hussein seria um golpe duro para Graham Arnold. O atacante de 30 anos, com 90 convocações e 32 gols pela seleção, é o segundo maior artilheiro da história do Iraque e o único jogador do elenco que balançou as redes nesta Copa.

Caso Hussein não tenha condições, Ali Al-Hamadi, atacante que atuou pelo Luton Town na temporada, deve assumir a posição de referência. Mohanad Ali surge como alternativa adicional no setor ofensivo.

No meio-campo, Zidane Iqbal, nascido em Manchester e revelado nas categorias de base do Manchester United, é o principal responsável pela criação. Amir Al-Ammari, que atua no Cracóvia da Polônia, cuida das bolas paradas e adiciona qualidade técnica.

O capitão Jalal Hassan, goleiro com mais de 100 jogos pela seleção, segue como líder dentro de campo. A maioria dos jogadores iraquianos atua em ligas domésticas ou em campeonatos de menor expressão na Ásia, o que acentua a diferença de ritmo competitivo em relação ao Senegal.

Provável escalação do Iraque (4-3-3): Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Rebin Sulaka e Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal e Amir Al-Ammari; Youssef Amyn, Ali Al-Hamadi e Mohanad Ali. Técnico: Graham Arnold.

Destaques individuais de Senegal x Iraque

Jogador destaque · Senegal Ismaïla Sarr 2 Gols na Copa do Mundo de 2026 (ambos contra a Noruega) 20 Gols em todas as competições pelo Crystal Palace em 2025/26 5 Títulos na carreira, incluindo Conference League e FA Cup pelo Palace 50+ Jogos pela seleção do Senegal desde a estreia em 2016 Jogador destaque · Iraque Aymen Hussein 32 Gols em 90 jogos pela seleção do Iraque 8 Gols nas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2026 1 Gol na Copa do Mundo de 2026, contra a Noruega na estreia 2º Maior artilheiro da história do Iraque, atrás apenas de Hussein Saeed

Os técnicos - Thiaw busca reação, Arnold faz história

Pape Thiaw

Pape Thiaw tem uma conexão profunda com o futebol senegalês em Copas do Mundo. Como jogador, participou da histórica campanha de 2002, quando o Senegal chegou às quartas de final e derrotou a então campeã França na estreia. Agora, como treinador, enfrenta o desafio de reerguer uma seleção que decepcionou nas duas primeiras rodadas.

A abordagem de Thiaw prioriza uma proposta ofensiva com transições rápidas e movimentação constante dos atacantes. O treinador demonstrou flexibilidade ao alternar entre 4-3-3 e 4-2-3-1 durante as eliminatórias e espera-se que utilize seu sistema mais agressivo contra um adversário que concedeu sete gols no torneio.

Graham Arnold

Graham Arnold é um dos poucos treinadores que comandaram duas seleções diferentes de uma mesma confederação em Copas do Mundo. O australiano esteve no banco pela Austrália no Catar em 2022 e agora lidera o Iraque em um retorno histórico após 40 anos de ausência. Arnold e seu assistente René Meulensteen encontraram um sistema que valoriza a disciplina coletiva acima do talento individual.

O mérito de Arnold está na construção do espírito de grupo. O Iraque precisou de 21 jogos eliminatórios para chegar ao torneio, superando adversidades que incluíram conflitos geopolíticos, trocas de treinador e problemas logísticos. O sistema defensivo montado pelo australiano funciona contra adversários de nível similar, mas foi exposto quando enfrentou a qualidade técnica de França e Noruega.

Análise tática de Senegal x Iraque

Pape Thiaw deve manter o Senegal no 4-3-3, com Sadio Mané e Ismaïla Sarr abrindo os corredores e Nicolas Jackson operando como centroavante. A chave tática para os africanos está na exploração das laterais. A defesa iraquiana sofreu sete gols em duas partidas e demonstrou dificuldade para conter atacantes velozes nas transições, exatamente o perfil que Sarr e Mané oferecem.

O duelo individual mais relevante pode ocorrer pelo lado direito do ataque senegalês. Ismaïla Sarr, artilheiro de sua equipe no torneio, terá pela frente o lateral esquerdo Merchas Doski, que sofreu contra os avanços franceses. A velocidade e o poder de finalização de Sarr podem ser decisivos caso o Iraque não consiga manter uma linha defensiva compacta.

Graham Arnold tende a adotar um bloco baixo e compacto, estratégia que funcionou na repescagem contra a Bolívia mas não resistiu à pressão de seleções europeias de primeiro escalão. Zidane Iqbal será o responsável por conectar defesa e ataque nas raras saídas em contra-ataque, enquanto Al-Ammari pode explorar bolas paradas como arma ofensiva. A maior esperança iraquiana reside em manter o placar fechado o maior tempo possível e apostar em momentos pontuais de oportunismo no setor ofensivo.

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Prognóstico de placar exato para Senegal x Iraque

🎯 Palpite do Lance! Senegal 3 x 1 Iraque - Odd 11.00 na BR4 Bet O Senegal possui vantagem clara em qualidade individual, experiência em Copas do Mundo e profundidade de elenco. Contra um Iraque que sofreu sete gols em duas partidas, o ataque africano tem tudo para funcionar. A expectativa é de uma vitória confortável dos Leões de Teranga, com o Iraque buscando pelo menos um gol de honra. O Senegal marcou três gols em dois jogos na Copa, incluindo dois de Ismaïla Sarr, mesmo enfrentando França e Noruega

na Copa, incluindo dois de Ismaïla Sarr, mesmo enfrentando França e Noruega O Iraque sofreu sete gols nas duas primeiras rodadas e marcou apenas um, de Aymen Hussein contra a Noruega

nas duas primeiras rodadas e marcou apenas um, de Aymen Hussein contra a Noruega Nas eliminatórias africanas, o Senegal teve aproveitamento de 88% com 16 gols marcados e apenas dois sofridos em seis jogos

e apenas dois sofridos em seis jogos O Iraque busca sua primeira vitória em Copas do Mundo após cinco derrotas consecutivas nas edições de 1986 e 2026

após cinco derrotas consecutivas nas edições de 1986 e 2026 Sadio Mané tem 55 gols em 130 jogos pela seleção e disputa o que será sua última Copa do Mundo antes da aposentadoria internacional

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