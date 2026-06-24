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Equador x Alemanha: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As seleções do Grupo E se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 21:00
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Equador e Alemanha se enfrentam pela 3ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
Equador e Alemanha se enfrentam pela 3ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Equador e Alemanha se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey, Estados Unidos), na última rodada do Grupo E na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo (TV aberta); Sportv (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv

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    Ficha do jogo

    ECU
    GER
    Copa do Mundo
    3ª rodada - Grupo E
    Data e Hora
    quinta-feira, 25 de junho de 2026, às 17h (de Brasília)
    Local
    MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey, Estados Unidos)
    Árbitro
    Tori Penso (USA)
    Assistentes
    Brooke Mayo (USA) e Kathryn Nesbitt (USA)
    Var
    Joe Dickerson (USA)
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    O Equador está em uma situação complicada. Após perder sua partida de estreia para a Costa do Marfim por 1 a 0, a equipe sul-americana não conseguiu sair do empate, em 0 a 0, contra Curaçao. O grande destaque da partida foi o goleiro de Curaçao, Eloy Room, que realizou 15 defesas. Contudo, a atuação de Enner Valencia, atacante do Equador, gerou diversas críticas pelos seus gols perdidos.

    Já a Alemanha venceu as duas primeiras partidas da Copa do Mundo e garantiu a classificação em primeiro lugar do grupo. Na estreia, contra Curaçao, relembrou o placar de 7 a 1, enquanto na segunda partida venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, de virada. No mata-mata, o time treinado por Julian Nagelsmann irá enfrentar algum dos oito melhores terceiros colocados (que pode ser, inclusive, do grupo da Seleção Brasileira).

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    Tudo sobre Equador x Alemanha (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Equador 🆚 Alemanha
    Copa do Mundo 2026 – Grupo E

    📆 Data e horário: quinta-feira, 25 de junho de 2026, às 17h (de Brasília).
    📍 Local: MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey, Estados Unidos).
    👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta); Sportv (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
    🟨 Árbitro: Tori Penso (USA)
    🚩 Assistentes: Brooke Mayo (USA) e Kathryn Nesbitt (USA)
    🖥️ VAR: Joe Dickerson (USA).

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔵 Equador
    Galindez; Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Franco, Caicedo, Vite, Estupinan; Plata, Valencia.
    Técnico: Sebastián Beccacece.

    🔴 Alemanha
    Baumann; Anton, Tah, Rudiger, Raum; Goretzka, Stiller; Leweling, Amiri, Beier; Undav.
    Técnico: Julian Nagelsmann.

    Equador e Alemanha se enfrentam pela 3ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Equador e Alemanha se enfrentam pela 3ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Equador x Alemanha
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