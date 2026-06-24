Equador x Alemanha: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo As seleções do Grupo E se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

Equador e Alemanha se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey, Estados Unidos), na última rodada do Grupo E na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo (TV aberta); Sportv (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv

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Ficha do jogo ECU GER Copa do Mundo 3ª rodada - Grupo E Data e Hora quinta-feira, 25 de junho de 2026, às 17h (de Brasília) Local MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey, Estados Unidos) Árbitro Tori Penso (USA) Assistentes Brooke Mayo (USA) e Kathryn Nesbitt (USA) Var Joe Dickerson (USA) Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

O Equador está em uma situação complicada. Após perder sua partida de estreia para a Costa do Marfim por 1 a 0, a equipe sul-americana não conseguiu sair do empate, em 0 a 0, contra Curaçao. O grande destaque da partida foi o goleiro de Curaçao, Eloy Room, que realizou 15 defesas. Contudo, a atuação de Enner Valencia, atacante do Equador, gerou diversas críticas pelos seus gols perdidos.

Já a Alemanha venceu as duas primeiras partidas da Copa do Mundo e garantiu a classificação em primeiro lugar do grupo. Na estreia, contra Curaçao, relembrou o placar de 7 a 1, enquanto na segunda partida venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, de virada. No mata-mata, o time treinado por Julian Nagelsmann irá enfrentar algum dos oito melhores terceiros colocados (que pode ser, inclusive, do grupo da Seleção Brasileira).

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Tudo sobre Equador x Alemanha (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Equador 🆚 Alemanha

Copa do Mundo 2026 – Grupo E

📆 Data e horário: quinta-feira, 25 de junho de 2026, às 17h (de Brasília).

📍 Local: MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey, Estados Unidos).

👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta); Sportv (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).

🟨 Árbitro: Tori Penso (USA)

🚩 Assistentes: Brooke Mayo (USA) e Kathryn Nesbitt (USA)

🖥️ VAR: Joe Dickerson (USA).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Equador

Galindez; Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Franco, Caicedo, Vite, Estupinan; Plata, Valencia.

Técnico: Sebastián Beccacece.

🔴 Alemanha

Baumann; Anton, Tah, Rudiger, Raum; Goretzka, Stiller; Leweling, Amiri, Beier; Undav.

Técnico: Julian Nagelsmann.

Equador e Alemanha se enfrentam pela 3ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Equador x Alemanha

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