Equador x Alemanha: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As seleções do Grupo E se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo
Equador e Alemanha se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey, Estados Unidos), na última rodada do Grupo E na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo (TV aberta); Sportv (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
O Equador está em uma situação complicada. Após perder sua partida de estreia para a Costa do Marfim por 1 a 0, a equipe sul-americana não conseguiu sair do empate, em 0 a 0, contra Curaçao. O grande destaque da partida foi o goleiro de Curaçao, Eloy Room, que realizou 15 defesas. Contudo, a atuação de Enner Valencia, atacante do Equador, gerou diversas críticas pelos seus gols perdidos.
Já a Alemanha venceu as duas primeiras partidas da Copa do Mundo e garantiu a classificação em primeiro lugar do grupo. Na estreia, contra Curaçao, relembrou o placar de 7 a 1, enquanto na segunda partida venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, de virada. No mata-mata, o time treinado por Julian Nagelsmann irá enfrentar algum dos oito melhores terceiros colocados (que pode ser, inclusive, do grupo da Seleção Brasileira).
Tudo sobre Equador x Alemanha (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Equador 🆚 Alemanha
Copa do Mundo 2026 – Grupo E
📆 Data e horário: quinta-feira, 25 de junho de 2026, às 17h (de Brasília).
📍 Local: MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey, Estados Unidos).
👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta); Sportv (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
🟨 Árbitro: Tori Penso (USA)
🚩 Assistentes: Brooke Mayo (USA) e Kathryn Nesbitt (USA)
🖥️ VAR: Joe Dickerson (USA).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Equador
Galindez; Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Franco, Caicedo, Vite, Estupinan; Plata, Valencia.
Técnico: Sebastián Beccacece.
🔴 Alemanha
Baumann; Anton, Tah, Rudiger, Raum; Goretzka, Stiller; Leweling, Amiri, Beier; Undav.
Técnico: Julian Nagelsmann.
Equador x Alemanha
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