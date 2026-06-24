Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (24/6) Seleção Brasileira é o grande destaque do dia

A Copa do Mundo segue nesta quarta-feira (24) com seis partidas válidas pela segunda rodada da fase de grupos. O grande destaque da programação é a volta da Seleção Brasileira aos gramados. Após a vitória na rodada anterior, o Brasil enfrenta a Escócia em busca de mais um resultado positivo para encaminhar a classificação às oitavas de final. O dia ainda conta com jogos envolvendo México, Coreia do Sul, Suíça, Canadá, Marrocos, Haiti, África do Sul, Qatar e Bósnia e Herzegovina.

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Além da partida da Seleção Brasileira, a rodada reserva confrontos importantes para a definição dos grupos. México e República Tcheca fazem um duelo que pode mexer diretamente na briga por classificação, enquanto Suíça e Canadá buscam pontos importantes no Grupo G. Marrocos e Haiti também entram em campo antes dos jogos que encerram a programação da noite.

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Confira os jogos da Copa do Mundo desta quarta-feira (24), com horários e onde assistir ao vivo:

16h – Suíça x Canadá – CazéTV

16h – Bósnia e Herzegovina x Qatar – CazéTV

19h – Brasil x Escócia – CazéTV, Globo, YouTube, Sportv, N Sports e SBT

19h – Marrocos x Haiti – CazéTV

22h – República Tcheca x México – CazéTV

22h – África do Sul x Coreia do Sul – CazéTV

Matheus Cunha, Vini Jr e Lucas Paquetá comemorando o segundo gol do Brasil contra o Haiti (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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