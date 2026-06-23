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Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (23/6)

Portugal e Inglaterra são os grandes destaques desta terça de Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 09:30
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Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)
Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: Paul ELLIS/AFP)

A Copa do Mundo de 2026 segue nesta terça-feira (23) com mais quatro partidas válidas pela segunda rodada da fase de grupos. A programação reúne duas seleções apontadas entre as favoritas ao título: Portugal e Inglaterra. Os portugueses enfrentam o Uzbequistão, enquanto os ingleses encaram Gana em um dos confrontos mais aguardados do dia. A rodada ainda conta com Panamá x Croácia e Colômbia x RD Congo.

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    Além da presença de Portugal e Inglaterra, a terça-feira pode ser decisiva para a situação dos grupos K e L. A seleção portuguesa tenta encaminhar a classificação às oitavas de final diante do Uzbequistão, enquanto os ingleses buscam manter o bom momento contra uma competitiva equipe de Gana. Mais tarde, Croácia e Panamá fazem duelo importante pela sobrevivência no grupo, antes de Colômbia e RD Congo encerrarem a programação.

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    Confira os jogos da Copa do Mundo desta terça-feira (23), com horários e onde assistir ao vivo:

    14h – Portugal x Uzbequistão – CazéTV
    17h – Inglaterra x Gana – CazéTV, Globo, YouTube, Sportv, N Sports e SBT
    20h – Panamá x Croácia – CazéTV
    23h – Colômbia x RD Congo – CazéTV, Globo e Sportv

    Jude Bellingham e Harry Kane comemora gol da Inglaterra na Copa do Mundo
    Jude Bellingham e Harry Kane comemora gol da Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / AFP)

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