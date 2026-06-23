Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (23/6) Portugal e Inglaterra são os grandes destaques desta terça de Mundial

A Copa do Mundo de 2026 segue nesta terça-feira (23) com mais quatro partidas válidas pela segunda rodada da fase de grupos. A programação reúne duas seleções apontadas entre as favoritas ao título: Portugal e Inglaterra. Os portugueses enfrentam o Uzbequistão, enquanto os ingleses encaram Gana em um dos confrontos mais aguardados do dia. A rodada ainda conta com Panamá x Croácia e Colômbia x RD Congo.

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Além da presença de Portugal e Inglaterra, a terça-feira pode ser decisiva para a situação dos grupos K e L. A seleção portuguesa tenta encaminhar a classificação às oitavas de final diante do Uzbequistão, enquanto os ingleses buscam manter o bom momento contra uma competitiva equipe de Gana. Mais tarde, Croácia e Panamá fazem duelo importante pela sobrevivência no grupo, antes de Colômbia e RD Congo encerrarem a programação.

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Confira os jogos da Copa do Mundo desta terça-feira (23), com horários e onde assistir ao vivo:

14h – Portugal x Uzbequistão – CazéTV

17h – Inglaterra x Gana – CazéTV, Globo, YouTube, Sportv, N Sports e SBT

20h – Panamá x Croácia – CazéTV

23h – Colômbia x RD Congo – CazéTV, Globo e Sportv

Jude Bellingham e Harry Kane comemora gol da Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / AFP)

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