Suíça x Canadá: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo As equipes disputam a liderança do grupo na rodada final

Suíça e Canadá se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), no BC Place, em Vancouver, no Canadá, pela terceira rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+.

continua após a publicidade

Como chegam as equipes para o jogo?

Suíça

A Suíça chega à rodada decisiva dividindo a liderança do Grupo B com o Canadá, ambos com quatro pontos. Os suíços estrearam com empate por 1 a 1 diante do Catar e, na sequência, aplicaram uma goleada por 4 a 1 sobre a Bósnia. Uma vitória garante a primeira colocação da chave.

Canadá

O Canadá também soma quatro pontos e ocupa a liderança pelos critérios de desempate. Os canadenses empataram por 1 a 1 com a Bósnia na estreia e atropelaram o Catar por 6 a 0 na segunda rodada. Jogando em casa, a seleção busca confirmar a liderança do grupo.

continua após a publicidade

Ficha do jogo SUI CAN Copa do Mundo 3ª rodada Data e Hora 24 de junho de 2026, às 16h (de Brasília) Local BC Place, em Vancouver, no Canadá Árbitro Ramon Abatti Abel (BRA) Assistentes Danilo Manis (BRA) e Rafael Alves (BRA) Var A definir Onde assistir

Tudo sobre Suíça x Canadá (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Suíça 🆚 Canadá

Copa do Mundo 2026 – Grupo B

📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 16h (de Brasília).

📍 Local: BC Place, em Vancouver, Canadá.

👁️ Onde assistir: CazéTV.

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (BRA).

🚩 Assistentes: Danilo Manis (BRA) e Rafael Alves (BRA).

🖥️ VAR: A definir.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Suíça

Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodríguez; Michel Aebischer, Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder e Dan Ndoye; Breel Embolo.

continua após a publicidade

Técnico: Murat Yakin.

🍁 Canadá

Maxim Crépeau; Alistair Johnston, Derek Cornelius, Luc de Fougerolles e Richie Laryea; Stephen Eustáquio, Ali Ahmed, Tajon Buchanan e Liam Millar; Jonathan David e Cyle Larin.

Técnico: Jesse Marsch.

Suíça e Canadá duelam pela última rodada (Arte Lance!)

Escócia x Brasil

🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Escócia x Brasil @2.10

* É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.