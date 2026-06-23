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Suíça x Canadá: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo

As equipes disputam a liderança do grupo na rodada final

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 15:52
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Suíça e Canadá (Arte Lance!)
Suíça e Canadá (Arte Lance!)

Suíça e Canadá se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), no BC Place, em Vancouver, no Canadá, pela terceira rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+.

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    • Como chegam as equipes para o jogo?

    Suíça

    A Suíça chega à rodada decisiva dividindo a liderança do Grupo B com o Canadá, ambos com quatro pontos. Os suíços estrearam com empate por 1 a 1 diante do Catar e, na sequência, aplicaram uma goleada por 4 a 1 sobre a Bósnia. Uma vitória garante a primeira colocação da chave.

    Canadá

    O Canadá também soma quatro pontos e ocupa a liderança pelos critérios de desempate. Os canadenses empataram por 1 a 1 com a Bósnia na estreia e atropelaram o Catar por 6 a 0 na segunda rodada. Jogando em casa, a seleção busca confirmar a liderança do grupo.

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    Ficha do jogo

    SUI
    logo canadá
    CAN
    Copa do Mundo
    3ª rodada
    Data e Hora
    24 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)
    Local
    BC Place, em Vancouver, no Canadá
    Árbitro
    Ramon Abatti Abel (BRA)
    Assistentes
    Danilo Manis (BRA) e Rafael Alves (BRA)
    Var
    A definir
    Onde assistir

    Tudo sobre Suíça x Canadá (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Suíça 🆚 Canadá
    Copa do Mundo 2026 – Grupo B

    📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 16h (de Brasília).
    📍 Local: BC Place, em Vancouver, Canadá.
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (BRA).
    🚩 Assistentes: Danilo Manis (BRA) e Rafael Alves (BRA).
    🖥️ VAR: A definir.

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴⚪ Suíça

    Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodríguez; Michel Aebischer, Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder e Dan Ndoye; Breel Embolo.

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    Técnico: Murat Yakin.

    🍁 Canadá

    Maxim Crépeau; Alistair Johnston, Derek Cornelius, Luc de Fougerolles e Richie Laryea; Stephen Eustáquio, Ali Ahmed, Tajon Buchanan e Liam Millar; Jonathan David e Cyle Larin.

    Técnico: Jesse Marsch.

    Suíça e Canadá duelam pela última rodada (Arte Lance!)

    Escócia x Brasil
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