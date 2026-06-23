Suíça x Canadá: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo
As equipes disputam a liderança do grupo na rodada final
Suíça e Canadá se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), no BC Place, em Vancouver, no Canadá, pela terceira rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+.
Como chegam as equipes para o jogo?
Suíça
A Suíça chega à rodada decisiva dividindo a liderança do Grupo B com o Canadá, ambos com quatro pontos. Os suíços estrearam com empate por 1 a 1 diante do Catar e, na sequência, aplicaram uma goleada por 4 a 1 sobre a Bósnia. Uma vitória garante a primeira colocação da chave.
Canadá
O Canadá também soma quatro pontos e ocupa a liderança pelos critérios de desempate. Os canadenses empataram por 1 a 1 com a Bósnia na estreia e atropelaram o Catar por 6 a 0 na segunda rodada. Jogando em casa, a seleção busca confirmar a liderança do grupo.
Ficha do jogo
Tudo sobre Suíça x Canadá (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Suíça 🆚 Canadá
Copa do Mundo 2026 – Grupo B
📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 16h (de Brasília).
📍 Local: BC Place, em Vancouver, Canadá.
👁️ Onde assistir: CazéTV.
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (BRA).
🚩 Assistentes: Danilo Manis (BRA) e Rafael Alves (BRA).
🖥️ VAR: A definir.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Suíça
Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodríguez; Michel Aebischer, Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder e Dan Ndoye; Breel Embolo.
Técnico: Murat Yakin.
🍁 Canadá
Maxim Crépeau; Alistair Johnston, Derek Cornelius, Luc de Fougerolles e Richie Laryea; Stephen Eustáquio, Ali Ahmed, Tajon Buchanan e Liam Millar; Jonathan David e Cyle Larin.
Técnico: Jesse Marsch.
Escócia x Brasil
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