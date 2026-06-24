Brasil x Ucrânia na VNL masculina: veja horário e onde assistir Seleção brasileira retorna às quadras nesta quarta-feira (24)

Após uma semana de pausa, a seleção masculina de vôlei retorna às quadras nesta quarta-feira (24), pela segunda etapa da Liga das Nações (VNL). Invicto e líder da classificação, o Brasil enfrenta a Ucrânia, a partir das 11h30 (horário de Brasília), em Liubliana, na Eslovênia. O Lance! acompanha em tempo real.

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Com vitórias sobre Irã, Bélgica, Sérvia e Argentina, o Brasil soma 11 pontos, no topo da tabela da VNL. A Ucrânia aparece na oitava posição, com sete pontos somados após vitórias sobre China e Cuba e derrotas para Japão e Polônia.

Para a segunda semana, o técnico Bernardinho ainda não contará com o ponteiro Lukas Bergmann que se recupera de um edema ósseo nas costas sofrido em dezembro do ano passado. O atleta permanece em Saquarema, no Rio de Janeiro, para dar sequência ao tratamento. O levantador Matheus Bieler, o oposto Samuel e o ponteiro Maicon também não viajaram para a etapa de Ljubljana.

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Bloqueio brasileiro em ação durante partida contra a Argentina na VNL (Foto: Volleyball World)

🏐✅ Ficha técnica

VNL Masculina 2026

Brasil x Ucrânia

📅 Data e horário: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 11h30 (de Brasília)

📍 Local: Liubliana, Eslovênia

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GeTV (streaming) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

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Veja a lista de relacionados da Seleção

Levantadores: Fernando Cachopa e Matheus Brasília

Opostos: Darlan e Bryan

Ponteiros: Adriano, Douglas Souza, Arthur Bento, Lucarelli e Honorato

Centrais: Flávio, Judson, Matheus Pinta e Barreto

Líberos: Maique e Douglas Pureza

De acordo com o regulamento do torneio, o técnico poderá selecionar apenas 14 jogadores da lista para entrar em quadra. As mudanças, então, são realizadas de uma partida para outra ao longo da semana.

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