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Brasil x Ucrânia na VNL masculina: veja horário e onde assistir

Seleção brasileira retorna às quadras nesta quarta-feira (24)

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
24/06/2026 08:00
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A seleção masculina volta à quadra nesta quarta-feira (24), contra a Ucrânia
A seleção masculina volta à quadra nesta quarta-feira (24), contra a Ucrânia (Foto: Volleyball World)

Após uma semana de pausa, a seleção masculina de vôlei retorna às quadras nesta quarta-feira (24), pela segunda etapa da Liga das Nações (VNL). Invicto e líder da classificação, o Brasil enfrenta a Ucrânia, a partir das 11h30 (horário de Brasília), em Liubliana, na Eslovênia. O Lance! acompanha em tempo real.

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    Com vitórias sobre Irã, Bélgica, Sérvia e Argentina, o Brasil soma 11 pontos, no topo da tabela da VNL. A Ucrânia aparece na oitava posição, com sete pontos somados após vitórias sobre China e Cuba e derrotas para Japão e Polônia.

    Para a segunda semana, o técnico Bernardinho ainda não contará com o ponteiro Lukas Bergmann que se recupera de um edema ósseo nas costas sofrido em dezembro do ano passado. O atleta permanece em Saquarema, no Rio de Janeiro, para dar sequência ao tratamento. O levantador Matheus Bieler, o oposto Samuel e o ponteiro Maicon também não viajaram para a etapa de Ljubljana.

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    Bloqueio brasileiro em ação durante partida contra a Argentina na VNL
    Bloqueio brasileiro em ação durante partida contra a Argentina na VNL (Foto: Volleyball World)

    🏐✅ Ficha técnica
    VNL Masculina 2026
    Brasil x Ucrânia

    📅 Data e horário: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 11h30 (de Brasília)
    📍 Local: Liubliana, Eslovênia
    📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GeTV (streaming) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

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    Veja a lista de relacionados da Seleção

    Levantadores: Fernando Cachopa e Matheus Brasília
    Opostos: Darlan e Bryan
    Ponteiros: Adriano, Douglas Souza, Arthur Bento, Lucarelli e Honorato
    Centrais: Flávio, Judson, Matheus Pinta e Barreto
    Líberos: Maique e Douglas Pureza

    De acordo com o regulamento do torneio, o técnico poderá selecionar apenas 14 jogadores da lista para entrar em quadra. As mudanças, então, são realizadas de uma partida para outra ao longo da semana.

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