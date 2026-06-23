Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (23/06/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A terça-feira (23) reúne partidas da Copa do Mundo de 2026 e da Série B do Campeonato Brasileiro. No Mundial, o principal destaque é o confronto entre Inglaterra e Gana, que coloca em campo uma das seleções favoritas ao título diante de uma equipe que busca surpreender na fase de grupos. A rodada também conta com Portugal, Colômbia, Croácia, Panamá, Uzbequistão e RD Congo em ação. Pela Série B, América-MG e Criciúma se enfrentam em duelo importante na competição.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 23 de junho de 2026):

Copa do Mundo 🏆

14h – Portugal x Uzbequistão – CazéTV

17h – Inglaterra x Gana – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

20h – Panamá x Croácia – CazéTV

23h – Colômbia x RD Congo – CazéTV, Globo e Sportv

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A Seleção de Portugal, comandada por Cristiano Ronaldo, ficou no empate por 1 a 1 com a República Democrática do Congo. (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

Série B

20h – América-MG x Criciúma – ESPN 4 e Disney+

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