Iraque já jogou outra Copa do Mundo? Iraque estreia na Copa do Mundo contra a Noruega nesta terça-feira (16), às 19h

A seleção do Iraque irá fazer a sua estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (16), às 19h, contra a Noruega. Contudo, esta não é a primeira vez que o país participa da competição. Em 1986, 40 anos atrás, o Iraque se classificou para a sua primeira Copa do Mundo.

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Primeira e única Copa do Mundo do Iraque

O Iraque disputou pela primeira vez uma partida de eliminatórias da Copa do Mundo em 1973, mas foi somente em 1985 que o país conseguiu a classificação inédita para a competição. A seleção iraquiana venceu a Síria por 3 a 1 e garantiu a vaga para a Copa do Mundo de 1986, no México.

Seleção do Iraque antes da partida contra a Síria, em 1985 (Foto: Reprodução / FIFA via X)

Desde 1979, o Iraque vivia o seu auge no futebol ao ser campeão da Copa do Golfo pela primeira vez. A década de 1980 manteve a boa fase: além da classificação histórica à Copa do Mundo, a seleção iraquiana garantiu sua participação nos Jogos Olímpicos de 1980, o bicampeonato do Golfo em 1984 e o título da Copa das Nações Árabes em 1985. Após a Copa, o Iraque voltou a vencer os dois campeonatos árabes em 1988.

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No Mundial, contudo, o time não conseguiu vencer nenhum jogo. O Iraque, que era comandado pelo brasileiro Evaristo de Macedo, perdeu uma partida disputada contra o Paraguai por 1 a 0, na estreia.

No segundo jogo, contra a Bélgica, a seleção asiática chegou a balançar as redes, com Ahmed Radhi, mas perdeu por 2 a 1. Após os dois jogos, a participação do Iraque na Copa se encerrou com uma outra derrota apertada, por 1 a 0, contra o México, anfitrião do torneio.

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Copa do Mundo de 2026

No retorno da seleção à América do Norte, a atual geração do país está escrevendo um novo capítulo na história do futebol iraquiano. De volta à Copa do Mundo após uma espera de 40 anos, o Iraque viveu décadas marcadas por instabilidade política, dificuldades estruturais e oportunidades perdidas. Além do fato de participar do seu segundo Mundial, todos esses fatores fizeram a classificação para a Copa de 2026 se tornar um feito ainda mais histórico para o país.

A atual geração dos Leões da Mesopotâmia conseguiu recolocar o país entre as forças emergentes do futebol asiático, com um espírito coletivo e uma equipe extremamente comprometida. A falta de experiência em grandes torneios pode ser um ponto negativo, mas a leveza de ser o "azarão" da competição pode equilibrar esse fator.

A equipe é comandada por Graham Arnold, que já dirigiu a Austrália no Mundial de 2022. O treinador assumiu o Iraque em 2023 e ajudou a recolocar a seleção no cenário mundial. Entre os principais nomes do elenco, Aymen Hussein se destaca. O atacante está entre os cinco maiores artilheiros da história da seleção e foi o herói da classificação para a Copa ao marcar o gol da vitória contra a Bolívia, na repescagem.

Aymen Hussein marcou o gol da classificação do Iraque à Copa do Mundo de 2026 (Foto: Azael Rodriguez/Getty Images/AFP)

Iraque x Noruega

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