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Curaçao x Costa do Marfim: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As seleções do Grupo E se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 21:00
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Curaçao e Costa do Marfim se enfrentam pela 3ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
Curaçao e Costa do Marfim se enfrentam pela 3ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Curaçao e Costa do Marfim se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 17h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Philadelphia (EUA), na última rodada do Grupo E na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo no Sportv (TV fechada) e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv

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  • Lance!

    Curaçao x Costa do Marfim Palpite – Análise e odds (25/06)

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    Ficha do jogo

    CUW
    Costa do Marfim escudo onde assistir
    CIV
    Copa do Mundo
    3ª rodada - Grupo E
    Data e Hora
    quinta-feira, 25 de junho de 2026, às 17h (de Brasília)
    Local
    Lincoln Financial Field, em Philadelphia (EUA)
    Árbitro
    Glenn Nyberg (SWE)
    Assistentes
    Mahbod Beigi (SWE) e Andreas Söderkvist (SWE)
    Var
    Carlos Del Cerro Grande (ESP)
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    Após marcar seu primeiro gol em Mundiais na derrota por 7 a 1 para a Alemanha na estreia, a seleção caribenha conquistou o seu primeiro ponto na história da competição ao empatar com o Equador em 0 a 0. O grande destaque da partida foi o goleiro de Curaçao, Eloy Room, que realizou 15 defesas (o maior número de defesas de um goleiro, no tempo regulamentar, em uma partida de Copa, desde 1966, início dos registros). O holandês Dick Advocaat, técnico da seleção de Curaçao, celebrou e se emocionou após o empate heróico.

    A Costa do Marfim conseguiu uma vitória "chorada" contra o Equador, com um gol aos 90 minutos para abrir 1 a 0. A partida ainda ficou marcada pelo alto número de bolas na trave, com quatro no total, sendo três em finalizações dos sul-americanos. Na segunda partida, abriu o placar contra a Alemanha, mas sofreu a virada.

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    Tudo sobre Curaçao x Costa do Marfim (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Curaçao 🆚 Costa do Marfim
    Copa do Mundo 2026 – Grupo E

    📆 Data e horário: quinta-feira, 25 de junho de 2026, às 17h (de Brasília).
    📍 Local: Lincoln Financial Field, em Philadelphia (EUA).
    👁️ Onde assistir: Sportv (TV fechada) e CazéTV (YouTube).
    🟨 Árbitro: Glenn Nyberg (SWE)
    🚩 Assistentes: Mahbod Beigi (SWE) e Andreas Söderkvist (SWE)
    🖥️ VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP).

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔵 Curaçao
    Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna; Locadia.
    Técnico: Dick Advocaat.

    🟠 Costa do Marfim
    Y. Fofana; Doue, Kossounou, Agbadou, Konan; Sangare, Kessie, Inao Oulai; Diallo, Bonny, Diomande.
    Técnico: Emerse Faé.

    Curaçao e Costa do Marfim se enfrentam pela 3ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Curaçao e Costa do Marfim se enfrentam pela 3ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Curaçao x Costa do Marfim
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