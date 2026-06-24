Curaçao x Costa do Marfim: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo As seleções do Grupo E se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

Curaçao e Costa do Marfim se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 17h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Philadelphia (EUA), na última rodada do Grupo E na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo no Sportv (TV fechada) e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv

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Ficha do jogo CUW CIV Copa do Mundo 3ª rodada - Grupo E Data e Hora quinta-feira, 25 de junho de 2026, às 17h (de Brasília) Local Lincoln Financial Field, em Philadelphia (EUA) Árbitro Glenn Nyberg (SWE) Assistentes Mahbod Beigi (SWE) e Andreas Söderkvist (SWE) Var Carlos Del Cerro Grande (ESP) Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

Após marcar seu primeiro gol em Mundiais na derrota por 7 a 1 para a Alemanha na estreia, a seleção caribenha conquistou o seu primeiro ponto na história da competição ao empatar com o Equador em 0 a 0. O grande destaque da partida foi o goleiro de Curaçao, Eloy Room, que realizou 15 defesas (o maior número de defesas de um goleiro, no tempo regulamentar, em uma partida de Copa, desde 1966, início dos registros). O holandês Dick Advocaat, técnico da seleção de Curaçao, celebrou e se emocionou após o empate heróico.

A Costa do Marfim conseguiu uma vitória "chorada" contra o Equador, com um gol aos 90 minutos para abrir 1 a 0. A partida ainda ficou marcada pelo alto número de bolas na trave, com quatro no total, sendo três em finalizações dos sul-americanos. Na segunda partida, abriu o placar contra a Alemanha, mas sofreu a virada.

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Tudo sobre Curaçao x Costa do Marfim (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Curaçao 🆚 Costa do Marfim

Copa do Mundo 2026 – Grupo E

📆 Data e horário: quinta-feira, 25 de junho de 2026, às 17h (de Brasília).

📍 Local: Lincoln Financial Field, em Philadelphia (EUA).

👁️ Onde assistir: Sportv (TV fechada) e CazéTV (YouTube).

🟨 Árbitro: Glenn Nyberg (SWE)

🚩 Assistentes: Mahbod Beigi (SWE) e Andreas Söderkvist (SWE)

🖥️ VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Curaçao

Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna; Locadia.

Técnico: Dick Advocaat.

🟠 Costa do Marfim

Y. Fofana; Doue, Kossounou, Agbadou, Konan; Sangare, Kessie, Inao Oulai; Diallo, Bonny, Diomande.

Técnico: Emerse Faé.

Curaçao e Costa do Marfim se enfrentam pela 3ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Curaçao x Costa do Marfim

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