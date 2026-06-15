Portugal x RD Congo Palpite – Análise e odds (17/06)

Veja os principais palpites de Portugal x RD Congo pela Copa do Mundo 2026

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Portugal estreia na Copa do Mundo 2026 contra a República Democrática do Congo na quarta-feira, pelo Grupo K, no NRG Stadium, em Houston (EUA).

A seleção portuguesa chega ao torneio como uma das favoritas ao título, carregando o embalo do bicampeonato da Nations League, conquistado em junho de 2025 ao bater a Espanha nos pênaltis em Munique.

O duelo marca o primeiro encontro da história entre as duas seleções e acontece em meio a um contexto emocional forte para Portugal, cujos jogadores usarão pulseiras em homenagem a Diogo Jota, morto em um acidente de carro em julho de 2025.

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Melhores palpites para Portugal x RD Congo pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Portugal busca imposição imediata no Grupo K

Portugal chega à Copa com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos.

A sequência inclui a goleada por 9 x 1 sobre a Armênia nas eliminatórias, o empate sem gols com o México, a vitória por 2 x 0 sobre os Estados Unidos e as duas vitórias por 2 x 1 contra Chile e Nigéria nos amistosos preparatórios.

A campanha nas eliminatórias europeias rendeu classificação antecipada, com 20 gols marcados em seis partidas, uma média de 3,33 por jogo.

O único resultado negativo recente foi a derrota por 2 x 0 para a Irlanda, em novembro de 2025, na última rodada das eliminatórias, quando a vaga já estava garantida.

Antes da Copa, a seleção conquistou a Nations League 2024-25, superando a Alemanha na semifinal por 2 x 1, com gol decisivo de Cristiano Ronaldo, e batendo a Espanha por 5 x 3 nos pênaltis na final, após empate em 2 x 2.

A presença de Bruno Fernandes, eleito melhor jogador e maior garçom da Premier League 2025-26 com 21 assistências (recorde absoluto da competição), eleva o potencial criativo do meio-campo.

A RD Congo retorna a uma Copa do Mundo após 52 anos de ausência, desde a participação como Zaire na Alemanha em 1974.

O caminho até Houston foi longo: segundo lugar no grupo das eliminatórias africanas (atrás do Senegal), vitória sobre Camarões na semifinal da repescagem continental, classificação contra a Nigéria nos pênaltis e, por fim, triunfo sobre a Jamaica na prorrogação da repescagem intercontinental, com gol de Axel Tuanzebe.

Nos últimos cinco jogos, os Leopardos têm duas vitórias (2 x 0 sobre Bermuda e 1 x 0 sobre Jamaica), um empate (0 x 0 com a Dinamarca) e duas derrotas (0 x 1 para a Argélia na Copa Africana de Nações e 1 x 2 para o Chile em amistoso).

O time de Sébastien Desabre mostrou consistência defensiva ao longo das eliminatórias, mas a produção ofensiva caiu contra adversários de primeiro escalão.

Confrontos diretos entre Portugal e RD Congo

Portugal e RD Congo nunca se enfrentaram na história, seja em competição oficial ou amistoso.

A partida de quarta-feira será o primeiro encontro entre as duas seleções em qualquer nível, o que torna impossível traçar padrões de confronto direto.

Para a análise deste jogo, o foco recai sobre a forma recente e a qualidade dos elencos, e não sobre um histórico que simplesmente não existe.

Vale lembrar que, em 1974, na única participação anterior da RD Congo (então Zaire) em uma Copa do Mundo, a seleção africana enfrentou Brasil, Escócia e Iugoslávia no grupo, sem conseguir nenhum ponto.

Notícias de Portugal x RD Congo

Portugal: desfalques e dúvidas

Portugal não tem desfalques confirmados para o jogo de estreia.

Rafael Leão, que recebeu cartão vermelho direto no amistoso contra o Chile após uma altercação com o zagueiro Iván Román, está disponível para o jogo, já que suspensões em amistosos não são transferidas para partidas oficiais da Copa do Mundo.

Cristiano Ronaldo também não cumpre suspensão: a punição de três jogos pelo cartão vermelho nas eliminatórias contra a Irlanda foi reduzida a um jogo (já cumprido contra a Armênia), com os dois restantes suspensos por um período probatório de um ano.

O elenco traz quatro jogadores do Paris Saint-Germain (Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos), todos campeões da Champions League 2025-26, além de Bruno Fernandes em fase excepcional após o recorde de assistências na Premier League.

Provável escalação de Portugal (4-3-3): Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e Bernardo. Técnico: Roberto Martínez.

RD Congo: desfalques e dúvidas

A RD Congo também não tem ausências por lesão confirmadas para a estreia.

A principal preocupação do elenco é a condição física de Yoane Wissa, atacante do Newcastle que sofreu uma lesão no joelho logo após ser contratado por 50 milhões de libras no verão europeu de 2025 e não teve uma temporada regular na Inglaterra.

Wissa perdeu os três primeiros meses da temporada e voltou a ter problemas físicos ao longo do ano, sem conseguir uma sequência longa de jogos.

Cédric Bakambu, com 70 partidas e 21 gols pela seleção, é o atacante mais experiente do grupo e deve ser titular ao lado de Wissa.

Chancel Mbemba, capitão com 109 jogos internacionais, lidera a defesa ao lado de Axel Tuanzebe, herói da classificação contra a Jamaica, e Aaron Wan-Bissaka, lateral-direito do West Ham com experiência na Premier League.

O meio-campo deve contar com Samuel Moutoussamy e Noah Sadiki, do Sunderland, como dupla de volantes, com Ngal'ayel Mukau, do Lille, como opção ofensiva.

Provável escalação da RD Congo (3-4-2-1): Lionel Mpasi; Steve Kapuadi, Chancel Mbemba e Axel Tuanzebe; Aaron Wan-Bissaka, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki e Arthur Masuaku; Nathanael Mbuku e Yoane Wissa; Cédric Bakambu. Técnico: Sébastien Desabre.

Destaques individuais de Portugal x RD Congo

Destaque de Portugal Bruno Fernandes 21 Assistências na PL 2025-26 (recorde) 89 Jogos pela seleção portuguesa 29 Gols por Portugal 11 Assistências de bola parada na PL 2025-26 Destaque da RD Congo Yoane Wissa 38 Jogos pela RD Congo 9 Gols pela seleção congolesa 19 Gols na PL 2024-25 (pelo Brentford) 50M Libras pagos pelo Newcastle (verão 2025)

Os técnicos - Experiência europeia de ambos os lados

Roberto Martínez

O espanhol assumiu Portugal em janeiro de 2023 após a saída de Fernando Santos e rapidamente imprimiu uma identidade ofensiva à seleção.

Em pouco mais de três anos, Martínez levou Portugal às quartas de final da Euro 2024, conquistou a Nations League 2024-25 e classificou a equipe para a Copa do Mundo com antecedência, com 20 gols em seis jogos nas eliminatórias.

Sébastien Desabre

O treinador francês chegou à RD Congo em 2022, após a ausência do país na Copa do Catar, e conduziu uma transformação.

Desabre levou os Leopardos à semifinal da Copa Africana de Nações 2023, eliminou Camarões e Nigéria nas eliminatórias e garantiu a vaga na Copa do Mundo após 52 anos de ausência, tudo com um trabalho coletivo e uma identidade defensiva bem definida.

Análise tática de Portugal x RD Congo

Portugal deve atuar no 4-3-3 que se tornou marca de Martínez, com Vitinha e João Neves como dupla de volantes e Bruno Fernandes como meia centralizado com liberdade para avançar.

Ronaldo funciona como ponto de referência fixo na área, explorando cruzamentos e passes em profundidade do trio do meio.

A RD Congo deve se fechar sem a bola, com Wan-Bissaka e Masuaku recuando como alas para formar uma linha de cinco.

A aposta de Desabre será em transições rápidas, usando a velocidade de Wissa e Meschak Elia para explorar os espaços deixados pelos laterais ofensivos de Portugal.

A principal vulnerabilidade de Portugal é justamente o espaço nas costas de Cancelo e Nuno Mendes quando ambos projetam ao mesmo tempo, e o Congo tem jogadores rápidos para explorar essa brecha.

O desafio congolês, porém, é sustentar a pressão defensiva por 90 minutos contra um adversário que domina a posse (média de 71% nas eliminatórias) e cria alto volume de finalizações.

Prognóstico de placar exato para Portugal x RD Congo

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Previsão de placar Portugal 3 x 0 RD Congo - Odd 7,00 na Br4bet A diferença de qualidade individual entre os elencos deve aparecer de forma gradual. Portugal tende a controlar a posse desde o início e encontrar espaços à medida que a defesa congolesa se desgasta sob o calor de Houston. A RD Congo marcou apenas quatro gols nos últimos cinco jogos, e suas duas vitórias foram contra Bermuda e Jamaica, adversários de nível inferior ao de Portugal Portugal dominou 71% da posse de bola nas eliminatórias europeias, forçando adversários a longos períodos sem a bola que elevam o desgaste físico Fernandes, cobrador de bolas paradas de Portugal, igualou o recorde de 11 assistências de bola parada em uma temporada na Premier League, o que potencializa escanteios e faltas contra um bloco baixo O banco de Portugal inclui Gonçalo Ramos, João Félix e Francisco Conceição, opções capazes de acelerar o jogo contra uma defesa já cansada no segundo tempo Nos amistosos pré-Copa, a RD Congo não venceu Dinamarca, Argélia ou Chile, e suas únicas vitórias recentes foram contra Bermuda e Jamaica

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 19h40. (15/06) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.