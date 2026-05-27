Após fazer uma boa campanha nas Eliminatórias africanas e passar pela repescagem, além de resultados expressivos na Copa Africana de Nações, a República Democrática do Congo chega para a Copa do Mundo com o objetivo de surpreender as grandes seleções.

continua após a publicidade

Para você não perder nenhum detalhe da caminhada congolesa, o Lance! apresenta o guia da RD Congo para o Mundial.

➡️ Ancelotti renova com a Seleção e será o técnico até a Copa de 2030

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🌍 O Cenário: Como a República Democrática do Congo chega à Copa?

O ciclo da RD Congo começou com a classificação para a Copa Africana de Nações após vitórias sobre Mauritânia, Gabão e Sudão. Na competição continental, os Leopardos avançaram da fase de grupos sem vencer, eliminaram o Egito nos pênaltis e a Guiné nas quartas, chegando até a semifinal, onde perderam para a Costa do Marfim. A campanha terminou com o quarto lugar após derrota para a África do Sul na disputa pelo bronze.

Nas Eliminatórias da Copa do Mundo, a seleção acumulou bons resultados contra Senegal, Togo, Sudão do Sul e Mauritânia, além de garantir vaga em outra Copa Africana. Apesar da dolorosa virada sofrida para Senegal em Kinshasa, a RD Congo confirmou lugar na repescagem, eliminando Camarões e Nigéria no mata-mata africano. Depois de cair para a Argélia nas oitavas da CAN disputada no Marrocos, os Leopardos venceram a Jamaica na prorrogação do playoff intercontinental e garantiram o retorno à Copa do Mundo após 52 anos.

continua após a publicidade

➡️Guia completo do Lance! saiba tudo sobre a Inglaterra na Copa do Mundo

📈 Melhor campanha em Copas

A única participação da seleção da RD Congo, ainda como Zaime, foi em 1974, na Alemanha, e chegou à competição como a única representante africana. A RD Congo precisou passar por Zâmbia, Marrocos, Togo, Camarões e Gana nas Eliminatórias para conseguir disputar o torneio. A estreia em Copas parou ainda na fase de grupos, enfrentando a Seleção Brasileira, futura campeã, a Iugoslávia e a Escócia.

➡️FOTOS: Granja Comary ganha pinturas e frases motivacionais para receber Seleção Brasileira

✨ Fato curioso: caso de Ebola e por que RD Congo?

A seleção da RD Congo está tendo que cumprir isolamento na Bélgica após um surto de Ebola envolvendo o país. A delegação precisará manter uma "bolha sanitária" para ser autorizada a entrar em solo americano. Apesar da medida, a Fifa confirmou que a seleção poderá disputar o Mundial, enquanto monitora a situação ao lado das autoridades de saúde internacionais.

continua após a publicidade

Antes de se chamar República Democrática do Congo, o país ficou conhecido como Zaire entre 1971 e 1997, durante o governo de Mobutu Sese Seko. Porém, esse não foi o primeiro nome do país. Antes disso, ele já havia sido chamado de Congo Belga, no período colonial, e depois República do Congo e Congo-Kinshasa após a independência, até adotar o nome Zaire. Em 1997, voltou oficialmente a ser República Democrática do Congo.

A seleção passou a ser chamada de "RD Congo" para evitar confusão com a República do Congo, já que existem dois países africanos com o nome Congo. A sigla "RD" significa República Democrática, fazendo referência ao nome oficial do país, República Democrática do Congo, adotado desde 1997 após o fim do nome Zaire.

⚡ O cara do time: Yoane Wissa

Yoane Wissa é um atacante de 29 anos, atualmente no Newcastle, da Inglaterra, e é considerado o principal nome da RD Congo para essa Copa do Mundo. Pela seleção, Wissa esteve nas duas últimas campanhas da RD Congo na Copa Africana de Nações e nas Eliminatórias com os Leopardos, atuou em 37 partidas e tem nove gols marcados. Wissa é uma atacante muito veloz, que tem bastante explosão e agressividade no ataque. Também é versátil, podendo atuar como centroavante, ponta ou segundo atacante. Com habilidade de drible e inteligência tática, Wissa gosta de atacar os espaços e busca sempre a profundidade no campo. Ele ajuda muito na pressão sem bola e tem muita capacidade de finalização.

Para a RD Congo, Wissa é o principal nome ofensivo e é uma grande referência técnica da equipe. Em uma seleção que costuma apostar em transições rápidas e contra-ataques, sua velocidade e poder de decisão são fundamentais para transformar defesa em ataque rapidamente. O atacante teve papel importante na caminhada rumo à Copa do Mundo e chega ao torneio como uma esperança de gols e liderança para os Leopardos.

Agora no Newcastle, Wissa em ação pelo Brentford (Foto: Reprodução/Brentford)

➡️Técnico do Inter Miami atualiza situação de Messi após craque deixar campo com suspeita de lesão

👁️ Fique de olho: Cédric Bakambu

Camisa 9 da RD Congo, Cédric Bakambu é um atacante experiente, móvel e muito inteligente dentro da área. Conhecido pelo excelente posicionamento, ataques em profundidade e faro de gol, o atacante do Real Betis, da Espanha, costuma aproveitar espaços nas costas da defesa e finalizar com poucos toques. Além disso, Bakambu se destaca pela liderança, capacidade de jogar sob pressão e experiência em grandes ligas europeias, características que o transformaram em uma das referências ofensivas da RD Congo nos últimos anos.

Para a RD Congo, Bakambu é muito mais do que um artilheiro: ele é o símbolo da geração que recolocou o país em uma Copa do Mundo após 52 anos. O atacante foi decisivo nas Eliminatórias e na repescagem, marcando gols importantes e liderando o elenco dentro e fora de campo. Sua experiência será fundamental para uma seleção que aposta em velocidade e transições rápidas, especialmente em um grupo complicado no Mundial. Além disso, Bakambu chega motivado para disputar a primeira Copa de sua carreira, algo que ele próprio definiu como seu "maior sonho".

👨‍🏫 Quem é o treinador da República Democrática do Congo na Copa do Mundo?

Sébastien Desabre, de 49 anos, assumiu a seleção da RD Congo em agosto de 2022, após a equipe ficar de fora da Copa do Mundo do Catar. A missão era clara: levar os Leopardos ao cenário das principais seleções africanas e voltar ao Mundial. O treinador francês já havia comandado Uganda, além de outros clubes, como o Espérance de Tunis, Wydad Casablanca e Pyramids. Logo em sua chegada, deixou claro o objetivo de classificar a equipe para a Copa Africana de Nações e para a Copa do Mundo de 2026.

Mesmo cercado por desconfiança no início do trabalho, Desabre rapidamente conquistou a torcida ao levar a RD Congo para a semifinal da CAN 2023, campanha considerada histórica. O treinador conseguiu implementar uma identidade coletiva forte e competitiva, recuperando a confiança da seleção e consolidando seu nome como um dos responsáveis pelo retorno dos Leopardos ao cenário mundial.

➡️Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📋 Time base (4-4-1-1)

M'pasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe e Kayembe; Elia, Moutoussamy, Sadiki e Mbuku; Wissa e Bakambu

🗓️ Agenda da RD Congo na fase de grupos da Copa do Mundo (Horários de Brasília)

Portugal x RD Congo

⚽ Fase de grupos (Grupo K)

📅 17 de junho, quarta-feira, às 14h (de Brasília)

🏟️️ NRG Stadium, Houston (EUA)



Colômbia x RD Congo

⚽ Fase de grupos (Grupo K)

📅 23 de junho, terça-feira, às 23h (de Brasília)

🏟️️ Estádio Akron, Zapopan (MEX)

RD Congo x Uzbequistão

⚽ Fase de grupos (Grupo K)

📅 27 de junho, sábado, às 20h30 (de Brasília)

🏟️Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)



⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável