Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (15/03/2026)
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (15), a bola rola desde o início da manhã com uma agenda cheia no Brasil e no exterior, incluindo Campeonato Brasileiro, principais ligas da Europa e jogos da MLS. O destaque fica para o Brasileirão, com sete partidas na rodada, entre elas Santos x Corinthians, Fluminense x Athletico-PR, Internacional x Bahia, Palmeiras x Mirassol e Cruzeiro x Vasco.
A programação internacional também traz confrontos importantes como Liverpool x Tottenham, Manchester United x Aston Villa, Barcelona x Sevilla, Lazio x Milan e River Plate x Sarmiento, além das finais estaduais entre Goiás x Atlético-GO, pelo Campeonato Goiano, e Sousa x Botafogo-PB, pelo Campeonato Paraibano.
Campeonato Italiano
- 8h30 — Hellas Verona x Genoa — Disney+
- 11h — Sassuolo x Bologna — Disney+
- 11h — Pisa x Cagliari — Disney+
- 14h — Como x Roma — Xsports e Disney+
- 16h45 — Lazio x Milan — ESPN e Disney+
Campeonato Inglês
- 11h — Manchester United x Aston Villa — Disney+
- 11h — Nottingham Forest x Fulham — ESPN e Disney+
- 11h — Crystal Palace x Leeds United — ESPN 4 e Disney+
- 13h30 — Liverpool x Tottenham — ESPN e Disney+
Campeonato Inglês Feminino
- 8h55 — London City (F) x Arsenal (F) — ESPN e Disney+
- 8h55 — Aston Villa (F) x Manchester City (F) — Canal GOAT
Copa da Inglaterra Feminina
- 11h15 — Chelsea (F) x Manchester United (F) — Canal GOAT
Campeonato Espanhol
- 10h — Mallorca x Espanyol — Disney+
- 12h15 — Barcelona x Sevilla — ESPN 2 e Disney+
- 14h30 — Real Betis x Celta de Vigo — Disney+
- 17h — Real Sociedad x Osasuna — Disney+
Campeonato Alemão
- 11h30 — Werder Bremen x Mainz — OneFootball
- 13h30 — Freiburg x Union Berlin — Canal GOAT, RedeTV e OneFootball
- 15h30 — Stuttgart x RB Leipzig — Sportv, CazéTV e OneFootball
Campeonato Francês
- 11h — Strasbourg x Paris FC — CazéTV
- 13h15 — Le Havre x Lyon — CazéTV
- 13h15 — Metz x Toulouse — CazéTV
- 16h45 — Rennes x Lille — CazéTV
Campeonato Português
- 12h30 — AVS x Santa Clara — Disney+
- 12h30 — Nacional da Madeira x Estoril — Disney+
- 15h — Rio Ave x Estrela Amadora — Disney+
- 17h30 — Porto x Moreirense — Xsports e Disney+
MLS
- 15h30 — New England Revolution x FC Cincinnati — AppleTV
- 17h30 — Vancouver Whitecaps x Minnesota United — AppleTV
- 20h — San Jose Earthquakes x Seattle Sounders — AppleTV
Campeonato Brasileiro
- 16h — Santos x Corinthians — Globo, ge tv e Premiere
- 16h — Fluminense x Athletico-PR — Globo e Premiere
- 16h — Internacional x Bahia — Globo e Premiere
- 18h30 — Coritiba x Remo — Premiere
- 18h30 — Palmeiras x Mirassol — Sportv e Premiere
- 20h30 — Red Bull Bragantino x São Paulo — Premiere
- 20h30 — Cruzeiro x Vasco — Record, CazéTV e Premiere
Campeonato Goiano (final)
- 16h — Goiás x Atlético-GO — Canal GOAT e TV Brasil Central
Campeonato Paraibano (final)
- 17h — Sousa x Botafogo-PB — Canal GOAT e Jornal da Paraíba
Campeonato Argentino
- 19h45 — River Plate x Sarmiento — ESPN 3 e Disney+
- 22h — Unión x Boca Juniors — ESPN 4 e Disney+
