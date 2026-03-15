Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (15/03/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/03/2026
10:39
Santos e Corinthians empataram por 1 a 1 na Vila Belmiro (Foto: Raphael Campos Do Prado/MOCHILA PRESS)
Corinthians e Santos em ação pelo Brasileirão de 2025, na Vila Belmiro (Foto: Raphael Campos Do Prado/GazetaPress)
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (15), a bola rola desde o início da manhã com uma agenda cheia no Brasil e no exterior, incluindo Campeonato Brasileiro, principais ligas da Europa e jogos da MLS. O destaque fica para o Brasileirão, com sete partidas na rodada, entre elas Santos x Corinthians, Fluminense x Athletico-PR, Internacional x Bahia, Palmeiras x Mirassol e Cruzeiro x Vasco.

A programação internacional também traz confrontos importantes como Liverpool x Tottenham, Manchester United x Aston Villa, Barcelona x Sevilla, Lazio x Milan e River Plate x Sarmiento, além das finais estaduais entre Goiás x Atlético-GO, pelo Campeonato Goiano, e Sousa x Botafogo-PB, pelo Campeonato Paraibano.

Campeonato Italiano

  1. 8h30 — Hellas Verona x Genoa — Disney+
  2. 11h — Sassuolo x Bologna — Disney+
  3. 11h — Pisa x Cagliari — Disney+
  4. 14h — Como x Roma — Xsports e Disney+
  5. 16h45 — Lazio x Milan — ESPN e Disney+

Campeonato Inglês

  1. 11h — Manchester United x Aston Villa — Disney+
  2. 11h — Nottingham Forest x Fulham — ESPN e Disney+
  3. 11h — Crystal Palace x Leeds United — ESPN 4 e Disney+
  4. 13h30 — Liverpool x Tottenham — ESPN e Disney+
Jogos de hoje: Tottenham e Liverpool em ação pela Premier League 2025/26, em Londres (Foto: Justin Tallis/AFP)

Campeonato Inglês Feminino

  • 8h55 — London City (F) x Arsenal (F) — ESPN e Disney+
  • 8h55 — Aston Villa (F) x Manchester City (F) — Canal GOAT

Copa da Inglaterra Feminina

  • 11h15 — Chelsea (F) x Manchester United (F) — Canal GOAT

Campeonato Espanhol

  1. 10h — Mallorca x Espanyol — Disney+
  2. 12h15 — Barcelona x Sevilla — ESPN 2 e Disney+
  3. 14h30 — Real Betis x Celta de Vigo — Disney+
  4. 17h — Real Sociedad x Osasuna — Disney+

Campeonato Alemão

  • 11h30 — Werder Bremen x Mainz — OneFootball
  • 13h30 — Freiburg x Union Berlin — Canal GOAT, RedeTV e OneFootball
  • 15h30 — Stuttgart x RB Leipzig — Sportv, CazéTV e OneFootball

Campeonato Francês

  • 11h — Strasbourg x Paris FC — CazéTV
  • 13h15 — Le Havre x Lyon — CazéTV
  • 13h15 — Metz x Toulouse — CazéTV
  • 16h45 — Rennes x Lille — CazéTV

Campeonato Português

  • 12h30 — AVS x Santa Clara — Disney+
  • 12h30 — Nacional da Madeira x Estoril — Disney+
  • 15h — Rio Ave x Estrela Amadora — Disney+
  • 17h30 — Porto x Moreirense — Xsports e Disney+

MLS

  1. 15h30 — New England Revolution x FC Cincinnati — AppleTV
  2. 17h30 — Vancouver Whitecaps x Minnesota United — AppleTV
  3. 20h — San Jose Earthquakes x Seattle Sounders — AppleTV

Campeonato Brasileiro

  1. 16h — Santos x Corinthians — Globo, ge tv e Premiere
  2. 16h — Fluminense x Athletico-PR — Globo e Premiere
  3. 16h — Internacional x Bahia — Globo e Premiere
  4. 18h30 — Coritiba x Remo — Premiere
  5. 18h30 — Palmeiras x Mirassol — Sportv e Premiere
  6. 20h30 — Red Bull Bragantino x São Paulo — Premiere
  7. 20h30 — Cruzeiro x Vasco — Record, CazéTV e Premiere

Jogos de hoje: Lucas Villalba, do Cruzeiro, disputa lance com Philippe Coutinho, do Vasco, durante partida pelo Brasileirão de 2024 (Foto: Gilson Lobo/GazetaPress)
Cruzeiro e Vasco em ação pelo Brasileirão de 2024, no Mineirão (Foto: Gilson Lobo/GazetaPress)

Campeonato Goiano (final)

  • 16h — Goiás x Atlético-GO — Canal GOAT e TV Brasil Central

Campeonato Paraibano (final)

  • 17h — Sousa x Botafogo-PB — Canal GOAT e Jornal da Paraíba

Campeonato Argentino

  • 19h45 — River Plate x Sarmiento — ESPN 3 e Disney+
  • 22h — Unión x Boca Juniors — ESPN 4 e Disney+

