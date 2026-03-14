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Internacional x Bahia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (15) às 16h no Beira-Rio

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Lance!
Porto Alegre (RS)
Dia 14/03/2026
10:00
Internacional x Bahia (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraInternacional x Bahia (Foto: Arte Lance!)
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Internacional e Bahia se enfrentam neste domingo (15), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (apenas no Rio Grande do Sul) e pelo Premiere (pay-per-view).  ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere

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Ficha do jogo

Internacional-escudo-onde-assistir
INT
BAH
6ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
Domingo, 15 de março de 2026, às 16h (de Brasília)
Local
Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Árbitro
Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Assistentes
Guilherme Dias Camilo (MG) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)
Var
Caio Max Augusto Vieira (GO)
Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Internacional vive um momento difícil em 2026. A equipe gaúcha ocupa a vice-lanterna da competição com apenas 2 pontos, somando dois empates e três derrotas nas primeiras cinco rodadas, e ainda busca sua primeira vitória no torneio. Pressionado após perder o título estadual para o Grêmio e vir de uma derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, o Colorado tenta aproveitar o fator casa para iniciar uma reação e sair da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Bahia faz um excelente início de campeonato. Invicto na Série A com dois triunfos e dois empates — oito pontos —, o Tricolor de Aço iniciou a rodada no G-4, na 4ª colocação. Embalado pela recente conquista do Campeonato Baiano, o time comandado por Rogério Ceni vem de um empate por 1 a 1 no clássico contra o Vitória e busca pontuar fora de casa para se manter entre os líderes e, quem sabe, colar no primeiro colocado, São Paulo.

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Tudo sobre o jogo entre Internacional x Bahia (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Internacional 🆚 Bahia
6ª rodada – Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 15 de março de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
👁️ Onde assistir: TV Globo (apenas no Rio Grande do Sul) e Premiere (pay-per-view)
🕴️ Arbitragem: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)
📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Internacional (Técnico Interino: Pablo Fernandez ou Esteban Conde)
Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres (ou Gabriel Mercado), Victor Gabriel e Bernabei (ou Matheus Bahia); Ronaldo (ou Aguirre/Villagra), Paulinho (ou Paulinho Paula) e Alan Patrick; Vitinho (ou Alan Rodríguez), Carbonero e Borré (ou Alerrandro).

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  1. Desfalques: Paulo Pezzolano (técnico suspenso), Rodrigo Villagra (lesionado) e Kayky (questão contratual)

🔵🔴⚪ Bahia (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Nico Acevedo, Gabriel Xavier, Santiago Mingo (ou Ramos Mingo) e Luciano Juba; Jean Lucas, Erick e Rodrigo Nestor; Ademir (ou Kike Olivera/Cristian Olivera), Willian José e Erick Pulga.

  1. Desfalques: Éverton Ribeiro, Gilberto, Kanu e Ruan Pablo (lesionados).
  2. Dúvidas: Caio Alexandre e David Duarte, que retornaram aos treinos recentemente, mas devem demorar a voltar ao time titular.
Internacional x Bahia (Foto: Arte Lance!)
Internacional x Bahia (Foto: Arte Lance!)

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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