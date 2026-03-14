Internacional e Bahia se enfrentam neste domingo (15), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (apenas no Rio Grande do Sul) e pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere

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Ficha do jogo INT BAH 6ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, 15 de março de 2026, às 16h (de Brasília) Local Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) Árbitro Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA) Assistentes Guilherme Dias Camilo (MG) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM) Var Caio Max Augusto Vieira (GO) Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Internacional vive um momento difícil em 2026. A equipe gaúcha ocupa a vice-lanterna da competição com apenas 2 pontos, somando dois empates e três derrotas nas primeiras cinco rodadas, e ainda busca sua primeira vitória no torneio. Pressionado após perder o título estadual para o Grêmio e vir de uma derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, o Colorado tenta aproveitar o fator casa para iniciar uma reação e sair da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Bahia faz um excelente início de campeonato. Invicto na Série A com dois triunfos e dois empates — oito pontos —, o Tricolor de Aço iniciou a rodada no G-4, na 4ª colocação. Embalado pela recente conquista do Campeonato Baiano, o time comandado por Rogério Ceni vem de um empate por 1 a 1 no clássico contra o Vitória e busca pontuar fora de casa para se manter entre os líderes e, quem sabe, colar no primeiro colocado, São Paulo.

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Tudo sobre o jogo entre Internacional x Bahia (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Internacional 🆚 Bahia

6ª rodada – Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 15 de março de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

👁️ Onde assistir: TV Globo (apenas no Rio Grande do Sul) e Premiere (pay-per-view)

🕴️ Arbitragem: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)

📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Internacional (Técnico Interino: Pablo Fernandez ou Esteban Conde)

Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres (ou Gabriel Mercado), Victor Gabriel e Bernabei (ou Matheus Bahia); Ronaldo (ou Aguirre/Villagra), Paulinho (ou Paulinho Paula) e Alan Patrick; Vitinho (ou Alan Rodríguez), Carbonero e Borré (ou Alerrandro).

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Desfalques: Paulo Pezzolano (técnico suspenso), Rodrigo Villagra (lesionado) e Kayky (questão contratual)

🔵🔴⚪ Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Nico Acevedo, Gabriel Xavier, Santiago Mingo (ou Ramos Mingo) e Luciano Juba; Jean Lucas, Erick e Rodrigo Nestor; Ademir (ou Kike Olivera/Cristian Olivera), Willian José e Erick Pulga.

Desfalques: Éverton Ribeiro, Gilberto, Kanu e Ruan Pablo (lesionados). Dúvidas: Caio Alexandre e David Duarte, que retornaram aos treinos recentemente, mas devem demorar a voltar ao time titular.

Internacional x Bahia (Foto: Arte Lance!)

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