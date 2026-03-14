menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Palmeiras x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo (15), a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 14/03/2026
10:45
Palmeiras e Mirassol se enfrentam neste domingo (15) (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraPalmeiras e Mirassol se enfrentam neste domingo (15) (Foto: Arte Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Palmeiras e Mirassol se enfrentam neste domingo (15), no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília), em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que marca o retorno do Alviverde ao seu estádio em 2026, terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). Clique para assistir a Palmeiras x Mirassol

continua após a publicidade

Relacionadas

Atual segundo colocado, o Palmeiras foi derrotado pelo Vasco na última rodada, perdeu a invencibilidade e viu o rival São Paulo assumir a liderança do Brasileirão. Até então, o time comandado por Abel Ferreira somava três vitórias e um empate nas quatro primeiras partidas.

Ficha do jogo

Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
Mirassol-escudo-onde-assistir
MIR
BRASILEIRÃO
Sexta rodada
Data e Hora
domingo, 15 de março, às 18h30 (de Brasília)
Local
Allianz Parque, em São Paulo
Árbitro
Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes
Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)
Var
Marcio Henrique de Gois (SP)
Onde assistir

Já o Mirassol, que possui uma partida a menos, aparece na 11ª posição, dentro da zona de classificação para a próxima Sul-Americana. No último compromisso, empatou por 2 a 2 com o Santos, no Maião.

continua após a publicidade

Veja mais sobre Palmeiras x Mirassol

Palmeiras foi derrotado pelo Vasco na última partida válida pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Arias; Flaco López e Vitor Roque.

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Igor Formiga, João Victor, William Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Negueba, Alesson e Nathan Fogaça.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias