Palmeiras x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste domingo (15), a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque
Palmeiras e Mirassol se enfrentam neste domingo (15), no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília), em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que marca o retorno do Alviverde ao seu estádio em 2026, terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). Clique para assistir a Palmeiras x Mirassol
Atual segundo colocado, o Palmeiras foi derrotado pelo Vasco na última rodada, perdeu a invencibilidade e viu o rival São Paulo assumir a liderança do Brasileirão. Até então, o time comandado por Abel Ferreira somava três vitórias e um empate nas quatro primeiras partidas.
Já o Mirassol, que possui uma partida a menos, aparece na 11ª posição, dentro da zona de classificação para a próxima Sul-Americana. No último compromisso, empatou por 2 a 2 com o Santos, no Maião.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X MIRASSOL
BRASILEIRÃO - SEXTA RODADA
📆 Data e horário: domingo, 15 de março de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)
🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Arias; Flaco López e Vitor Roque.
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Igor Formiga, João Victor, William Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Negueba, Alesson e Nathan Fogaça.
