Fluminense x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Fluminense recebe o Athletico-PR neste domingo (15), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, em um dos confrontos mais aguardados da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O Tricolor das Laranjeiras chega embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Remo e ocupa a terceira posição na tabela, com 10 pontos.

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Ficha do jogo FLU CAP FLU X CAP 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Data e Hora 16h (de Brasília), domingo, 15 de março de 2026 Local Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Matheus Delgado Candançan (SP) Assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leone Carvalho Rocha (GO) Var Emerson de Almeida Ferreira (MG) Onde assistir

Do outro lado, o Furacão tenta quebrar uma sequência de dois jogos sem vencer. Sob o comando de Odair Hellmann, a equipe paranaense busca somar pontos fora de casa para não se distanciar do pelotão de frente e retomar a confiança na competição nacional.

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Como chega o Fluminense?

O técnico Luis Zubeldía tem lidado com o desgaste físico do elenco, mas deve manter a base que venceu no Mangueirão. O meia Ganso segue realizando controle de carga e é dúvida para iniciar entre os titulares, enquanto Bernal permanece no departamento médico. A boa notícia é o entrosamento do setor ofensivo com Lucho Acosta e John Kennedy, que vivem boa fase.

Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Remo (Foto: Fernando Torres/ Agif/Gazeta Press)

Como chega o Athletico-PR?

O Rubro-Negro paranaense tem mudanças confirmadas. Odair Hellmann deve manter o esquema com três zagueiros, utilizando Terán, Aguirre e Arthur Dias. No ataque, a equipe lida com a ausência de Mastriani (que deixou o clube recentemente), abrindo espaço para a dupla formada por Mendoza e o colombiano Kevin Viveros.

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Julimar em ação pelo Athletico-PR contra o Santos, pelo Brasileirão (Foto: Geraldo Bubniak/Gazeta Press)

✅Ficha do jogo

FLUMINENSE x ATHLETICO-PR

6ª rodada do Campeonato Brasileiro

📅 Data: domingo, 15 de março de 2026

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo (RJ) e Premiere

🗣️ Arbitragem:

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Guilherme Arana); Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, John Kennedy e Savarino (Serna)

ATHLETICO-PR (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Benavidez, Terán, Arthur Dias e Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla e Zapelli; Julimar, Viveros e Mendoza