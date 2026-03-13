Fluminense x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Tricolor defende o 3º lugar, enquanto o Furacão busca reabilitação em casa
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O Fluminense recebe o Athletico-PR neste domingo (15), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, em um dos confrontos mais aguardados da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O Tricolor das Laranjeiras chega embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Remo e ocupa a terceira posição na tabela, com 10 pontos.
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Ficha do jogo
Do outro lado, o Furacão tenta quebrar uma sequência de dois jogos sem vencer. Sob o comando de Odair Hellmann, a equipe paranaense busca somar pontos fora de casa para não se distanciar do pelotão de frente e retomar a confiança na competição nacional.
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Como chega o Fluminense?
O técnico Luis Zubeldía tem lidado com o desgaste físico do elenco, mas deve manter a base que venceu no Mangueirão. O meia Ganso segue realizando controle de carga e é dúvida para iniciar entre os titulares, enquanto Bernal permanece no departamento médico. A boa notícia é o entrosamento do setor ofensivo com Lucho Acosta e John Kennedy, que vivem boa fase.
Como chega o Athletico-PR?
O Rubro-Negro paranaense tem mudanças confirmadas. Odair Hellmann deve manter o esquema com três zagueiros, utilizando Terán, Aguirre e Arthur Dias. No ataque, a equipe lida com a ausência de Mastriani (que deixou o clube recentemente), abrindo espaço para a dupla formada por Mendoza e o colombiano Kevin Viveros.
✅Ficha do jogo
FLUMINENSE x ATHLETICO-PR
6ª rodada do Campeonato Brasileiro
📅 Data: domingo, 15 de março de 2026
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Globo (RJ) e Premiere
🗣️ Arbitragem:
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Guilherme Arana); Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, John Kennedy e Savarino (Serna)
ATHLETICO-PR (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Benavidez, Terán, Arthur Dias e Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla e Zapelli; Julimar, Viveros e Mendoza
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