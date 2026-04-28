Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (28/04/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta terça-feira (28), a agenda do futebol reúne a semifinal da Champions League entre PSG x Bayern de Munique, além de jogos decisivos de times brasileiros nas competições sul-americanas: Cruzeiro x Boca Juniors (Libertadores), Millonarios x São Paulo (Sul-Americana), Santos x San Lorenzo (Sul-Americana) e Botafogo x Independiente Petrolero (Sul-Americana).
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 28 de abril de 2026):
Campeonato Saudita
13h – Al Shabab x Al Fateh – Canal GOAT e BandSports
15h – Al Hilal x Damac – Canal GOAT e BandSports
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
15h45 – Southampton x Ipswich Town – ESPN 4 e Disney+
Champions League (Semifinal)
16h – PSG x Bayern de Munique – SBT, TNT e HBO Max
Campeonato Brasileiro Feminino
18h – Bahia (F) x Grêmio (F) – N Sports
Copa Libertadores
19h – Libertad x Independiente del Valle – ESPN 3 e Disney+
19h – Lanús x LDU – Paramount+
21h – Universidad Central x Rosario Central – Paramount+
21h30 – Cruzeiro x Boca Juniors – ESPN 4 e Disney+
23h – Sporting Cristal x Junior Barranquilla – ESPN 3 e Disney+
23h – Deportes Tolima x Coquimbo Unido – Disney+
Copa Sul-Americana
19h – Botafogo x Independiente Petrolero – ESPN 4 e Disney+
19h – San Lorenzo x Santos – ESPN e Disney+
21h – Barracas Central x Audax Italiano – Paramount+
21h30 – Millonarios x São Paulo – SBT, ESPN e Disney+
21h30 – Deportivo Recoleta x Deportivo Cuenca – Disney+
23h – O'Higgins x Boston River – Paramount+
Concacaf Champions Cup (Semifinal)
21h30 – Nashville x Tigres-MEX – Disney+
- Matéria
- Mais Notícias