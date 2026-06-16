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Convocado: Chalobah herda vaga de Livramento na Inglaterra

Zagueiro do Chelsea é velho conhecido de Thomas Tuchel

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 11:21
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Trevoh Chalobah - Chelsea
Chalobah, jogador do Chelsea (Foto: Glyn Kirk/AFP)

O defensor Tino Livramento sofreu uma lesão na coxa durante um dos treinamentos preparatórios para a estreia da Seleção da Inglaterra e acabou cortado da Copa do Mundo 2026. O substituto foi anunciado rapidamente por Thomas Tuchel: trata-se do zagueiro Trevoh Chalobah, do Chelsea. A mudança de última hora movimentou os bastidores do país antes do debute do treinador em Mundiais.

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    • A opção tática de Thomas Tuchel

    A confirmação do corte ocorreu poucas horas antes do limite máximo permitido para alterações na lista oficial, fixado às 17h — exatamente 24 horas antes do primeiro jogo. A decisão do comandante chamou a atenção da mídia internacional porque, mesmo com a baixa na lateral-direita, Tuchel preteriu novamente o experiente Trent Alexander-Arnold, do Real Madrid.

    Thomas Tuchel - Chelsea
    Thomas Tuchel (Foto: DENIS LOVROVIC / AFP)

    Frequentemente listado entre os jogadores mais talentosos do futebol britânico, Alexander-Arnold trocou o Liverpool pelo Real Madrid em 2025, onde ainda busca estabilidade. Apesar de sua versatilidade e notória qualidade ofensiva, o lateral perdeu espaço no plano de jogo da comissão técnica da Inglaterra, que prioriza atletas de maior imposição física e rigor defensivo para o setor.

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    A antiga parceria entre técnico e jogador pesou na decisão: Chalobah trabalhou com o treinador alemão no Chelsea, fator que contribuiu diretamente para que ele fosse o escolhido para herdar a vaga.

    Quem é Trevoh Chalobah?

    Nascido em Serra Leoa e naturalizado britânico, o zagueiro de 26 anos possui ampla experiência nas categorias de base do English Team. Revelado no próprio Chelsea, o atleta passou por empréstimos estratégicos no início da carreira e teve participação importante na conquista do Copa do Mundo de Clubes da Fifa em 2025.

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    Com força e velocidade, Chalobah exerce com regularidade a função de lateral-direito no clube londrino, o que justifica sua escolha para suprir a ausência de Livramento. Dessa forma, a comissão técnica abriu mão do refinamento técnico de Alexander-Arnold para apostar na disciplina tática e no ápice físico de um velho conhecido do comandante.

    Foco na estreia em Dallas

    Chalobah agora integra o elenco dos 26 atletas inscritos pela Inglaterra para a competição. A seleção faz sua primeira partida no torneio no dia 17, às 16h (horário de Brasília), contra a Croácia. O confronto ocorre no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos, onde a nova linha defensiva inglesa terá seu primeiro teste oficial.

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