Zagueiro da Inglaterra revela frustração ao ficar fora da Copa: 'Constrangedor' Jogador revelou em entrevista o constrangimento ao receber uma ligação do treinador Thomas Tuchel

Presente nas duas últimas Copas do Mundo com a Inglaterra, o zagueiro Harry Maguire, do Manchester United, ficou de fora da lista de Thomas Tuchel para a disputa do Mundial de 2026 e revelou o constrangimento quando soube que não jogaria o torneio. Durante entrevista, o defensor soube da notícia pelo próprio treinador.

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Durante a conversa com Tuchel, Maguire não escondeu a decepção de ficar fora da lista de 26 nomes, principalmente por ter sido chamado pelo técnico na última convocação antes da Copa, durante a Data Fifa do mês de março. O recado foi passado em uma chamada de vídeo.

- Ele fez uma chamada de vídeo para todos. Foi uma conversa bastante constrangedora. Eu disse na mesma hora que estava realmente muito decepcionado. Achei que tinha feito o suficiente para estar no grupo e pensei que poderia ajudar a equipe dentro e fora de campo. Ele disse que não podia me dar uma desculpa específica, mas que escolheu os quatro jogadores que o acompanharam durante o outono - disse Maguire ao veículo inglês The Rest is Football World Cup.

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A convocação de Maguire em março havia sido a única sob o comando de Thomas Tuchel na seleção inglesa. O treinador, que é alemão, assumiu o comando no começo de 2025 e optou por chamar Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi e Dan Burn para a Copa do Mundo.

Maguire esteve nas Copas de 2018 e 2022, mas ficou fora de 2026. (Foto: EFE/EPA/Noushad Thekkayil)

Convocação polêmica da Inglaterra

A ausência de Maguire foi questionada por jornalistas após a boa temporada do jogador com o Manchester United, que foi terceiro colocado na Premier League e garantiu o retorno do time à Champions League. Mas ele não foi o único fora da lista final que gerou questionamentos por parte da imprensa e da torcida.

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Phil Foden, do Manchester City, e Cole Palmer, do Chelsea, ficaram de fora da convcação, o que gerou questionamentos. Na época, Tuchel afirmou que fez "contatos dolorosos" em conversas individuais com os atletas que foram preteridos, como o que foi citado por Harry Maguire.

Tuchel aposta em uma manutenção da base usada nas Datas Fifa recentes, confiando nos jogadores que contribuíram para criar um ambiente estável internamente. O treinador deu explicações que justificaram a ausência de nomes de peso do país.

— É uma mistura. O que eles fizeram por nós? Alguém traz um perfil diferente para a posição? E então você monitora e observa o desempenho deles, e nunca descarta o que você faz pelo seu clube. Em março, abrimos as portas e demos uma oportunidade a todos. As decisões foram difíceis, mas alguém tinha que tomá-las — disse o treinador.

A ideia de Tuchel é manter a espinha dorsal da Inglaterra, que foi utilizada durante os períodos de preparação, entre setembro e novembro de 2025. Na perspectiva do treinador, o elenco adquiriu e desenvolveu uma identidade de jogo naquele momento, muito graças aos jovens jogadores que integraram o grupo.

— No final, as evidências que tínhamos eram de setembro, outubro e novembro, quando o grupo de liderança e a equipe em si, onde tomamos algumas decisões importantes em setembro, repetimos o estágio com o mesmo grupo e, então, tivemos apenas pouquíssimas mudanças em novembro, o que nos deu a sensação de que tínhamos um pouco de ar fresco — e complementou.

— Queremos recriar esse espírito; por isso, contamos muito com o grupo que esteve conosco nesses três períodos de treinamento. Para alguns, era uma questão de posicionamento, de não trazer cinco jogadores camisa 10 e fazê-los jogar fora de posição.

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