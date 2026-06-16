logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Zagueiro da Inglaterra revela frustração ao ficar fora da Copa: 'Constrangedor'

Jogador revelou em entrevista o constrangimento ao receber uma ligação do treinador Thomas Tuchel

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
16/06/2026 11:41
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Harry Maguire
Harry Maguire ficou fora da lista de Tuchel. (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Presente nas duas últimas Copas do Mundo com a Inglaterra, o zagueiro Harry Maguire, do Manchester United, ficou de fora da lista de Thomas Tuchel para a disputa do Mundial de 2026 e revelou o constrangimento quando soube que não jogaria o torneio. Durante entrevista, o defensor soube da notícia pelo próprio treinador.

continua após a publicidade
  • Trevoh Chalobah - Chelsea

    Convocado: Chalobah herda vaga de Livramento na Inglaterra

    Copa do Mundo
    Há 27 minutos
  • Bukayo Saka em amistoso preparatório para a Copa do Mundo entre Inglaterra e Costa Rica (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

    Saka minimiza problema antes da estreia da Inglaterra na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 12 horas
  • Treinamento da seleção da Inglaterra antes da estreia na Copa do Mundo, contra a Croácia (Foto: Juan MABROMATA / AFP)

    Preparação da Inglaterra para Copa do Mundo sofre novo contratempo

    Copa do Mundo
    Há 18 horas

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Durante a conversa com Tuchel, Maguire não escondeu a decepção de ficar fora da lista de 26 nomes, principalmente por ter sido chamado pelo técnico na última convocação antes da Copa, durante a Data Fifa do mês de março. O recado foi passado em uma chamada de vídeo.

    - Ele fez uma chamada de vídeo para todos. Foi uma conversa bastante constrangedora. Eu disse na mesma hora que estava realmente muito decepcionado. Achei que tinha feito o suficiente para estar no grupo e pensei que poderia ajudar a equipe dentro e fora de campo. Ele disse que não podia me dar uma desculpa específica, mas que escolheu os quatro jogadores que o acompanharam durante o outono - disse Maguire ao veículo inglês The Rest is Football World Cup.

    continua após a publicidade

    A convocação de Maguire em março havia sido a única sob o comando de Thomas Tuchel na seleção inglesa. O treinador, que é alemão, assumiu o comando no começo de 2025 e optou por chamar Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi e Dan Burn para a Copa do Mundo.

    Zagueiro da Inglaterra revela frustração ao ficar fora da Copa: 'Constrangedor'
    Maguire esteve nas Copas de 2018 e 2022, mas ficou fora de 2026. (Foto: EFE/EPA/Noushad Thekkayil)

    Convocação polêmica da Inglaterra

    A ausência de Maguire foi questionada por jornalistas após a boa temporada do jogador com o Manchester United, que foi terceiro colocado na Premier League e garantiu o retorno do time à Champions League. Mas ele não foi o único fora da lista final que gerou questionamentos por parte da imprensa e da torcida.

    continua após a publicidade

    Phil Foden, do Manchester City, e Cole Palmer, do Chelsea, ficaram de fora da convcação, o que gerou questionamentos. Na época, Tuchel afirmou que fez "contatos dolorosos" em conversas individuais com os atletas que foram preteridos, como o que foi citado por Harry Maguire.

    Tuchel aposta em uma manutenção da base usada nas Datas Fifa recentes, confiando nos jogadores que contribuíram para criar um ambiente estável internamente. O treinador deu explicações que justificaram a ausência de nomes de peso do país.

    — É uma mistura. O que eles fizeram por nós? Alguém traz um perfil diferente para a posição? E então você monitora e observa o desempenho deles, e nunca descarta o que você faz pelo seu clube. Em março, abrimos as portas e demos uma oportunidade a todos. As decisões foram difíceis, mas alguém tinha que tomá-las — disse o treinador.

    A ideia de Tuchel é manter a espinha dorsal da Inglaterra, que foi utilizada durante os períodos de preparação, entre setembro e novembro de 2025. Na perspectiva do treinador, o elenco adquiriu e desenvolveu uma identidade de jogo naquele momento, muito graças aos jovens jogadores que integraram o grupo.

    — No final, as evidências que tínhamos eram de setembro, outubro e novembro, quando o grupo de liderança e a equipe em si, onde tomamos algumas decisões importantes em setembro, repetimos o estágio com o mesmo grupo e, então, tivemos apenas pouquíssimas mudanças em novembro, o que nos deu a sensação de que tínhamos um pouco de ar fresco — e complementou.

    — Queremos recriar esse espírito; por isso, contamos muito com o grupo que esteve conosco nesses três períodos de treinamento. Para alguns, era uma questão de posicionamento, de não trazer cinco jogadores camisa 10 e fazê-los jogar fora de posição.

    🎰Aposte nos próximos do seu time do coração!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Seleção senegalesa na Copa do Mundo de 2002 (Foto: AFP)
    Copa do MundoSenegal espera repetir feito de 2002 contra a França na Copa do MundoHá 2 minutos
    Haiti, próximo adversário do Brasil no Grupo C
    Seleção BrasileiraPróximo adversário do Brasil se torna a pior seleção da Copa; entendaHá 4 minutos
    Tim Payne (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
    Copa do MundoJogador da Copa do Mundo que viralizou nas redes vai disputar a Sul-AmericanaHá 5 minutos
    Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva comemoram gol pela seleção portuguesa (Foto: Sergei Gapon/AFP)
    Copa do MundoÀs vésperas de estreia na Copa, Portugal participa de Media Day; veja vídeoHá 30 minutos
    Trevoh Chalobah - Chelsea
    Copa do MundoConvocado: Chalobah herda vaga de Livramento na InglaterraHá 34 minutos
    Atacante possivelmente não jogará a fase de grupos da Copa (Foto: Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Fora de CampoVampeta detona convocação de Neymar para Copa do Mundo: 'Tira sonho'Há 37 minutos

    Mais LANCE!

    Haaland Noruega (Foto: Reprodução Instagram Haaland)
    Astro da Noruega, Haaland vale dez vezes mais que toda a seleção do Iraque
    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
    Haiti será o 50º adversário diferente do Brasil em Copas do Mundo
    Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
    Wilton pode se tornar árbitro brasileiro com mais jogos em Copas do Mundo
    Massis na Copa do Mundo
    Presidente do São Paulo participa de agenda CBF durante Copa do Mundo
    Jogo da Seleção Brasileira chegou a atrasar mais de quatro minutos para começar (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Brasil x Haiti: arbitragem é definida com comissão 100% europeia
    Douglas Santos durante treino da Seleção Brasileira nos Estadps Unidos
    Douglas Santos: 'O primeiro pensamento é vencer o Haiti, mas sem soberba'
    elenco alemanha copa do mundo
    Por que os jogadores estão usando chuteiras rosas na Copa do Mundo?
    Baixa na Inglaterra: Tino Livramento deve ser cortado da Copa do Mundo após sofrer lesão
    Ex-lateral direito aponta problemas ofensivos na Amarelinha (Foto: Reprodução)
    Denílson propõe mudança radical na Seleção Brasileira; Felipão aprova
    Histórico! Copa do Mundo registra 100% de empates em um único dia, feito inédito no formato atual
    Kylian Mbappé mira artilharia geral da seleção francesa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Quem é a namorada de Mbappé, craque da França?
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (16/6)
    Messi observa a bola Trionda durante treino da Argentina na véspera do jogo contra a Argélia, pela Copa do Mundo
    Na Copa do Mundo, Argentina e Messi reencontram Argélia após quase 20 anos