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Holanda x Suécia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As seleções do Grupo F se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 19:00
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Holanda e Suécia se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
Holanda e Suécia se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Holanda e Suécia se enfrentam neste sábado (20), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, na segunda rodada do Grupo F na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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    Ficha do jogo

    HOlanda logo onde assistir
    NED
    SWE
    Copa do Mundo
    2ª rodada - Grupo F
    Data e Hora
    sábado, 20 de junho de 2026, às 14h (de Brasília)
    Local
    NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos
    Árbitro
    Michael Oliver (ENG)
    Assistentes
    Stuart Burt (ENG) e Jamen Mainwaring (ENG)
    Var
    Jarred Gillett (ENG)
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    Na estreia da competição, a Holanda ficou com um empate, por 2 a 2, com a seleção do Japão. A equipe vencia até os 89 minutos, quando sofreu o segundo gol japonês.

    Apesar do empate, os holandeses estão novamente entre as seleções mais respeitadas do torneio, impulsionados por uma geração equilibrada que mistura veteranos experientes e jovens talentos. Ronald Koeman, ídolo do futebol holandês e conhecido por sua liderança firme e por valorizar as transições rápidas, está em sua segunda passagem pela seleção e conhece como ninguém o peso da camisa laranja.

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    Já a Suécia estreou com uma goleada, por 5 a 1, contra a Tunísia. Após a partida, a seleção africana chegou a demitir o seu treinador, mesmo com apenas um jogo de Copa.

    A partida representou a volta da seleção à Copa do Mundo após oito anos de ausência. Talentos como Gyökeres, em fase artilheira, e Isak, recuperado fisicamente, aproveitaram para marcar na goleada. A seleção é comandada por Graham Potter, que assumiu a Suécia em meio à crise e rapidamente mudou o ambiente da equipe.

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    Tudo sobre Holanda x Suécia (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Holanda 🆚 Suécia
    Copa do Mundo 2026 – Grupo F

    📆 Data e horário: sábado, 20 de junho de 2026, às 14h (de Brasília).
    📍 Local: NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Michael Oliver (ENG)
    🚩 Assistentes: Stuart Burt (ENG) e Jamen Mainwaring (ENG)
    🖥️ VAR: Jarred Gillett (ENG).

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🟠 Holanda
    Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Malen, Gakpo.
    Técnico: Ronald Koeman.

    🔵 Suécia
    Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Isak, Gyokeres.
    Técnico: Graham Potter.

    Holanda e Suécia se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Holanda e Suécia se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Países Baixos x Suécia
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