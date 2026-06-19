Holanda x Suécia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo As seleções do Grupo F se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

Holanda e Suécia se enfrentam neste sábado (20), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, na segunda rodada do Grupo F na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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Ficha do jogo NED SWE Copa do Mundo 2ª rodada - Grupo F Data e Hora sábado, 20 de junho de 2026, às 14h (de Brasília) Local NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos Árbitro Michael Oliver (ENG) Assistentes Stuart Burt (ENG) e Jamen Mainwaring (ENG) Var Jarred Gillett (ENG) Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

Na estreia da competição, a Holanda ficou com um empate, por 2 a 2, com a seleção do Japão. A equipe vencia até os 89 minutos, quando sofreu o segundo gol japonês.

Apesar do empate, os holandeses estão novamente entre as seleções mais respeitadas do torneio, impulsionados por uma geração equilibrada que mistura veteranos experientes e jovens talentos. Ronald Koeman, ídolo do futebol holandês e conhecido por sua liderança firme e por valorizar as transições rápidas, está em sua segunda passagem pela seleção e conhece como ninguém o peso da camisa laranja.

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Já a Suécia estreou com uma goleada, por 5 a 1, contra a Tunísia. Após a partida, a seleção africana chegou a demitir o seu treinador, mesmo com apenas um jogo de Copa.

A partida representou a volta da seleção à Copa do Mundo após oito anos de ausência. Talentos como Gyökeres, em fase artilheira, e Isak, recuperado fisicamente, aproveitaram para marcar na goleada. A seleção é comandada por Graham Potter, que assumiu a Suécia em meio à crise e rapidamente mudou o ambiente da equipe.

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Tudo sobre Holanda x Suécia (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Holanda 🆚 Suécia

Copa do Mundo 2026 – Grupo F

📆 Data e horário: sábado, 20 de junho de 2026, às 14h (de Brasília).

📍 Local: NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

👁️ Onde assistir: CazéTV.

🟨 Árbitro: Michael Oliver (ENG)

🚩 Assistentes: Stuart Burt (ENG) e Jamen Mainwaring (ENG)

🖥️ VAR: Jarred Gillett (ENG).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟠 Holanda

Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Malen, Gakpo.

Técnico: Ronald Koeman.

🔵 Suécia

Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Isak, Gyokeres.

Técnico: Graham Potter.

Holanda e Suécia se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Países Baixos x Suécia

⚽ MELHOR PALPITE: Aposte em menos de 3 gols em Países Baixos x Suécia @1.47

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