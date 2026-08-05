Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (05/08/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A quarta-feira (5) terá uma programação intensa para os fãs de futebol, com partidas por cinco competições diferentes. Os destaques ficam para os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, além de amistosos internacionais de pré-temporada. A agenda também conta com confrontos da Leagues Cup, Campeonato Argentino e da fase preliminar da Champions League.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 5 de agosto de 2026):

Amistosos de Clubes

8h – K-League All Stars x Manchester City – ESPN e Disney+

8h30 – Chelsea x Juventus – SportyNet (TV e YouTube)

15h – Mallorca x PSG – SportyNet (TV e YouTube)

15h30 – Arsenal x Real Betis – SportyNet (TV e YouTube)

Champions League (playoffs)

15h – Fenerbahçe x Sturm Graz – Xsports e Canal Gol Brasil (YouTube)

Copa do Brasil

19h – Cruzeiro x Chapecoense – Sportv e Premiere

19h30 – Grêmio x Mirassol – Prime Video

21h30 – Fluminense x Vasco – Globo, ge tv, Sportv, Premiere e Prime Video

21h30 – Fortaleza x Palmeiras – Globo, Sportv 2, Premiere e Prime Video

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Canobbio e Cuiabano em ação no clássico entre Vasco e Fluminense na Copa do Brasil (Foto: Pedro Henrique De Almeida/Photo Premium/Folhapress)

➡️ Clique para assistir no Sportv

➡️ Clique para assistir no Premiere

➡️ Clique para assistir no Prime Video

Campeonato Argentino

19h – Boca Juniors x Estudiantes – ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Leagues Cup

20h30 – Inter Miami x Atlético San Luis – Apple TV

20h30 – Monterrey x Orlando City – Apple TV

21h30 – Dallas x Querétaro – Apple TV

21h30 – Nashville x León – Apple TV

23h – Toluca x Seattle Sounders – Apple TV

23h30 – Los Angeles x Chivas Guadalajara – Apple TV

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