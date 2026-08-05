Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (05/08/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quarta-feira (5) terá uma programação intensa para os fãs de futebol, com partidas por cinco competições diferentes. Os destaques ficam para os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, além de amistosos internacionais de pré-temporada. A agenda também conta com confrontos da Leagues Cup, Campeonato Argentino e da fase preliminar da Champions League.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 5 de agosto de 2026):
Amistosos de Clubes
8h – K-League All Stars x Manchester City – ESPN e Disney+
8h30 – Chelsea x Juventus – SportyNet (TV e YouTube)
15h – Mallorca x PSG – SportyNet (TV e YouTube)
15h30 – Arsenal x Real Betis – SportyNet (TV e YouTube)
Champions League (playoffs)
15h – Fenerbahçe x Sturm Graz – Xsports e Canal Gol Brasil (YouTube)
Copa do Brasil
19h – Cruzeiro x Chapecoense – Sportv e Premiere
19h30 – Grêmio x Mirassol – Prime Video
21h30 – Fluminense x Vasco – Globo, ge tv, Sportv, Premiere e Prime Video
21h30 – Fortaleza x Palmeiras – Globo, Sportv 2, Premiere e Prime Video
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➡️ Clique para assistir no Premiere
➡️ Clique para assistir no Prime Video
Campeonato Argentino
19h – Boca Juniors x Estudiantes – ESPN e Disney+
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Leagues Cup
20h30 – Inter Miami x Atlético San Luis – Apple TV
20h30 – Monterrey x Orlando City – Apple TV
21h30 – Dallas x Querétaro – Apple TV
21h30 – Nashville x León – Apple TV
23h – Toluca x Seattle Sounders – Apple TV
23h30 – Los Angeles x Chivas Guadalajara – Apple TV
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