Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Estreia de João Fonseca em Montreal: horário e onde assistir

Cabeça de chave, brasileiro enfrenta o grego Stefanos Tsitsipas na segunda rodada do torneio

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 09:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
João Fonseca bate um forehand na partida contra o francês Moutet no UTS Rio
João Fonseca em ação contra Corentin Moutet no UTS Rio (Foto: Divulgação/UTS)

João Fonseca inicia a caminhada no Masters 1000 de Montreal, no Canadá, nesta quarta-feira (5). Às 12h (de Brasília), o brasileiro mede forças com o grego Stefanos Tsitsipas pela segunda rodada do torneio de quadra dura. A partida tem transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e da Disney+ (streaming). O Lance! acompanha em tempo real

➡️ João Fonseca conhece horário do jogo de estreia em Montreal

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Para avançar à segunda rodada do Masters 1000 e encontrar Fonseca, Tsitsipas, em duelo de tenistas vindo do qualy, superou o estadunidense Martin Damm por 2 sets a 0, em um duplo 6/4 conquistado após 1 hora e 28 minutos de confronto. O grego é ex-número 3 do mundo e atualmente ocupa a 53ª posição do ranking.

continua após a publicidade

Stefanos Tsitsipas e João Fonseca se enfrentaram apenas uma vez em partidas oficiais, na Copa Davis de 2025. Na ocasião, o brasileiro venceu o grego por 2 sets a 1, nas parciais 6/4, 3/6 e 7/5.

João Fonseca e Stefanos Tsitsipas posam para foto antes de confronto na Copa Davis 2025
João Fonseca e Stefanos Tsitsipas se enfrentaram na Copa Davis 2025 (Foto: Reprodução)

🥎 Aposte na vitória de João Fonseca no Masters 1000 de Montreal
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

🎾✅ Ficha técnica

João Fonseca (BRA) x Stefanos Tsitsipas (GRE) - 2ª rodada do Masters 1000 de Montreal 2026

📅 Data e horário: quarta-feira, 5 de agosto de 2026, às 12h (horário de Brasília)
📍 Local: IGA Stadium, em Montreal, no Canadá
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)

➡️ Loio no Lance! vê Indian Wells como inspiração em Montreal
➡️ João Fonseca revela meta para alcançar topo do ranking
➡️ Número 1 do Brasil sonha com top 20 da ATP no Masters 1000 de Montreal

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
A emoção de João Fonseca na vitória histórica sobre Tsitsipas na Davis (Foto: André Gemmer/CBT)

Tênis

Masters: João Fonseca tem mais vitórias que Tsitsipas no ano

Há 52 minutos
João Fonseca com o fisioterapeuta Egídio Magalhães (e), o preparador físico Emmanuel Jiménez e o técnico Guilherme Teixeira (Foto: Arquivo pessoal)

Tênis

Exclusivo: fisioterapeuta de João Fonseca fala dos desafios nos eventos

Há 57 minutos
Vestindo sombreros mexicanos, Alexander Zverev e Marcelo Melo mordem os troféus do ATP 500 de Acapulco

Tênis

Zverev reedita dupla com ex-parceiro de João Fonseca em Montreal

Há 12 horas
João Fonseca ergue os braços em partida no UTS Rio

Tênis

João Fonseca conhece horário do jogo de estreia em Montreal

Há 14 horas
João Fonseca em treino em Montreal

Tênis

Definido o adversário de João Fonseca na estreia em Montreal

Há 16 horas
João Fonseca na derrota para o italiano Jannik Sinner no Masters 1000 de Indian Wells (

Tênis

Loio no Lance! vê Indian Wells como inspiração para João Fonseca em Montreal

Há 1 dia
Mais LANCE!
O grego Stefanos Tsitsipas em partida em Washington

Jogo que define rival de estreia de João Fonseca é adiado

Rafael Jodar comemora ponto em partida no ATP 500 de Washington

Rafael Jodar iguala feito do Big 3, Alcaraz e Sinner

João Fonseca conquista vitória na estreia de Wimbledon (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

João Fonseca revela meta para alcançar topo do ranking

Laura Pigossi na Billie Jean King Cup, em Hobart (Reprodução)

Laura Pigossi fica a um passo da liderança do tênis brasileiro

João Fonseca ao lado do técnico Guilherme Teixeira em um dos intervalos da partida contra Moutet no UTS Rio

João Fonseca sonha com top 20 da ATP no Masters 1000 de Montreal

Alex Poatan recebe prêmio do UFC em Las Vegas

De João Fonseca a Poatan: leilão de Neymar vai além do futebol

Carol Meligeni celebra o título na Argentina

Carol Meligeni bate principal favorita na final na Argentina

Laura Pigossi sorri com o troféu conquistado na Espanha

Laura Pigossi celebra aniversário com título na Espanha

João Fonseca em treino em Montreal

Zebra francesa entra para seleto grupo com João Fonseca

O grego Stefanos Tsitsipas na derrota para o australiano Alex De Minaur em Washington

Ex-número 3 do mundo a um passo de reencontrar João Fonseca

O respeito de Novak Djokovic por João Fonseca após a derrota em Roland Garros (Foto: Clément Mahoudeau / FFT)

João Fonseca projeta chegada ao topo do ranking mundial

Alejandro Tabilo comemora ponto na vitória sobre Ben Shelton em Washington

Algoz derrota Ben Shelton e vai passar João Fonseca

João Fonseca é cumprimentado por Casper Ruud após a vitória em Roland Garros (João Fonseca na partida contra o norueguês Casper Ruud (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Montreal: ex-número 2 do mundo cai na chave de João Fonseca