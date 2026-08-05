Estreia de João Fonseca em Montreal: horário e onde assistir
Cabeça de chave, brasileiro enfrenta o grego Stefanos Tsitsipas na segunda rodada do torneio
João Fonseca inicia a caminhada no Masters 1000 de Montreal, no Canadá, nesta quarta-feira (5). Às 12h (de Brasília), o brasileiro mede forças com o grego Stefanos Tsitsipas pela segunda rodada do torneio de quadra dura. A partida tem transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e da Disney+ (streaming). O Lance! acompanha em tempo real
➡️ João Fonseca conhece horário do jogo de estreia em Montreal
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Para avançar à segunda rodada do Masters 1000 e encontrar Fonseca, Tsitsipas, em duelo de tenistas vindo do qualy, superou o estadunidense Martin Damm por 2 sets a 0, em um duplo 6/4 conquistado após 1 hora e 28 minutos de confronto. O grego é ex-número 3 do mundo e atualmente ocupa a 53ª posição do ranking.
Stefanos Tsitsipas e João Fonseca se enfrentaram apenas uma vez em partidas oficiais, na Copa Davis de 2025. Na ocasião, o brasileiro venceu o grego por 2 sets a 1, nas parciais 6/4, 3/6 e 7/5.
🥎 Aposte na vitória de João Fonseca no Masters 1000 de Montreal
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🎾✅ Ficha técnica
João Fonseca (BRA) x Stefanos Tsitsipas (GRE) - 2ª rodada do Masters 1000 de Montreal 2026
📅 Data e horário: quarta-feira, 5 de agosto de 2026, às 12h (horário de Brasília)
📍 Local: IGA Stadium, em Montreal, no Canadá
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)
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