Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (06/08/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quinta-feira (6) terá uma programação variada para os fãs de futebol, com partidas por três competições diferentes. Os destaques ficam pelos jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, além da sequência da Leagues Cup. A agenda também conta com confrontos pela fase preliminar da Europa League.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 6 de agosto de 2026):
Europa League (playoffs)
14h45 – PAOK x Anderlecht – Xsports e Canal Gol Brasil (YouTube)
16h – Benfica x Hearts – Canal do Benja
Copa do Brasil
20h – Corinthians x Internacional – Prime Video
20h – Vitória x Athletico-PR – Sportv, ge tv e Premiere
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Leagues Cup
20h30 – New York City x Santos Laguna – Apple TV
21h – Cruz Azul x Philadelphia Union – Apple TV
21h30 – Chicago Fire x Necaxa – Apple TV
22h – Austin x Tijuana – Apple TV
23h – América-MEX x San Diego – Apple TV
23h30 – Portland Timbers x Puebla – Apple TV
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