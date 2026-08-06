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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (06/08/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 06:00
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Jogadores do Corinthians e Internacional em ação em duelo da Copa do Brasil
Jogadores do Corinthians e Internacional em ação em duelo da Copa do Brasil (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

A quinta-feira (6) terá uma programação variada para os fãs de futebol, com partidas por três competições diferentes. Os destaques ficam pelos jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, além da sequência da Leagues Cup. A agenda também conta com confrontos pela fase preliminar da Europa League.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 6 de agosto de 2026):

Europa League (playoffs)

14h45 – PAOK x Anderlecht – Xsports e Canal Gol Brasil (YouTube)
16h – Benfica x Hearts – Canal do Benja

Copa do Brasil

20h – Corinthians x Internacional – Prime Video
20h – Vitória x Athletico-PR – Sportv, ge tv e Premiere

Jogadores do Corinthians e Internacional em ação em duelo da Copa do Brasil
Jogadores do Corinthians e Internacional em ação em duelo da Copa do Brasil (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

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➡️ Clique para assistir no Premiere
➡️ Clique para assistir no Prime Video

Leagues Cup

20h30 – New York City x Santos Laguna – Apple TV
21h – Cruz Azul x Philadelphia Union – Apple TV
21h30 – Chicago Fire x Necaxa – Apple TV
22h – Austin x Tijuana – Apple TV
23h – América-MEX x San Diego – Apple TV
23h30 – Portland Timbers x Puebla – Apple TV

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