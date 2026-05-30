Guia completo do Lance! Saiba tudo sobre a Suécia na Copa do Mundo 2026

A Suécia desembarca na Copa do Mundo de 2026 após uma ausência dolorosa no Catar, trazendo consigo o alívio de ter encerrado um hiato de oito anos sem disputar o Mundial. Com uma mistura de pragmatismo tático e um ataque estrelado por nomes da Premier League, os suecos chegam à América do Norte para provar que a classificação dramática nas eliminatórias foi apenas o começo de uma nova era sob o comando de Graham Potter. Após uma campanha de altos e baixos, a equipe busca resgatar a tradição de uma seleção que, historicamente, costuma surpreender nas fases decisivas.

Para você acompanhar o retorno dos "Blågult" ao palco principal, apresentamos o guia completo da seleção sueca.

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🌍 Cenário: como a Suécia chega à Copa?

A seleção sueca chega ao Mundial após percorrer o caminho mais turbulento entre todos os classificados. A equipe terminou as Eliminatórias Europeias de forma desastrosa: lanterna de seu grupo, sem vencer uma única partida e somando apenas dois pontos em seis jogos. A vaga só foi garantida "pela porta dos fundos", graças ao desempenho anterior na Liga das Nações da UEFA, competição em que a seleção somou 16 pontos, com cinco vitórias, um empate e nenhuma derrota. Assim, a Suéca garantiu o direito de disputar a repescagem.

Sob o comando de Graham Potter, contratado em meio à crise, a Suécia se transformou. O time deixou de ser uma equipe vulnerável para se tornar um grupo pragmático e resiliente, superando Ucrânia e Polônia nos playoffs decisivos. Atualmente, a Suécia joga em um sistema de 3-4-2-1, priorizando a organização defensiva e transições rápidas para aproveitar o poder de fogo de seus centroavantes.

📈 Melhor campanha em Copas

A Suécia possui uma história respeitável em Mundiais, tendo participado de 13 edições. Sua melhor campanha aconteceu em 1958, quando foi vice-campeã jogando em casa, perdendo a final para o Brasil de Pelé. Além disso, os suecos conquistaram o terceiro lugar em duas outras ocasiões: 1950 e 1994. Na sua última participação, em 2018, chegaram às quartas de final.

✨ Fato curioso: Suécia só conseguiu ir para a Copa por mudança de regulamento

A presença da Suécia na Copa de 2026 deve-se a uma curiosa mudança no regulamento da UEFA que serviu como uma verdadeira boia de salvação para o time. Pelo critério das Eliminatórias tradicionais, a Suécia estaria eliminada após terminar na última posição de sua chave.

No entanto, o novo regulamento passou a valorizar o desempenho na Liga das Nações (Nations League), destinando vagas na repescagem para os melhores vencedores de grupo que não tivessem se classificado diretamente. Como os suecos venceram o Grupo C da Nations League, ganharam o direito de disputar o playoff mesmo com a campanha desastrosa nas Eliminatórias. Das seleções que utilizaram essa "via alternativa", a Suécia foi a única que conseguiu converter a chance em uma vaga direta para o Mundial.

⚡ O cara do time: Viktor Gyökeres

Não há dúvidas de que o sol da Suécia hoje atende pelo nome de Viktor Gyökeres. O centroavante do Arsenal vive uma fase espetacular, tendo marcado 14 gols em suas últimas 13 partidas pela seleção. Foi ele o grande herói da classificação, anotando um hat-trick contra a Ucrânia e o gol decisivo contra a Polônia na repescagem. Com uma força física privilegiada e faro de gol apurado, Gyökeres é a esperança sueca para furar as defesas adversárias no Grupo F.

Craque da seleção sueca, Viktor Gyokeres comemora classificação (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)

👁️ Fique de olho: Alexander Isak

Após meses de incerteza afastado dos gramados devido a uma fratura na perna e problemas físicos, Alexander Isak chega à Copa como o elemento que pode elevar o patamar da Suécia. O atacante do Liverpool, conhecido por sua técnica refinada e volume de jogo, perdeu os jogos decisivos da repescagem, mas confirmou estar em pleno estado físico para a estreia no Mundial. Se estiver 100%, sua parceria com Gyökeres formará uma das duplas de ataque mais perigosas do torneio.

Alexander Isak em ação pelo Liverpool (Foto: Reprodução/Instagram)

👨‍🏫 Quem é o treinador da Suécia?

O comandante é o inglês Graham Potter, que já treinou o Chelsea. Com uma história curiosa de sucesso no futebol sueco (levando o modesto Östersunds à elite anos atrás), Potter assumiu a seleção em outubro de 2025 com a missão de reconstruir um time psicologicamente abalado. Ele é o primeiro técnico estrangeiro da Suécia em quase 70 anos. Potter é conhecido por criar ambientes de confiança e remover o medo dos atletas, implementando uma filosofia de jogo que valoriza a inteligência tática e a união do grupo.

Viktor Gyökeres (Foto: Reprodução/Suécia)

📅 Agenda da Suécia na Copa do Mundo

Suécia x Tunísia

⚽ Fase de grupos (Grupo F);

📅 14 de junho, domingo, às 23h (de Brasília);

🏟️ Estádio de Monterrey (Estadio BBVA), México.

Holanda x Suécia

⚽ Fase de grupos (Grupo F);

📅 20 de junho, sábado, às 14h (de Brasília);

🏟️ Estádio de Houston (NRG Stadium), EUA.

Japão x Suécia

⚽ Fase de grupos (Grupo F);

📅 25 de junho, quinta-feira, às 20h (de Brasília);

🏟️ Estádio de Dallas (AT&T Stadium), EUA.

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