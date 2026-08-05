Vitória x Athletico-PR: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil Clubes se enfrentam pelo duelo de volta das oitavas da Copa do Brasil

Vitória e Athletico-PR se enfrentam no duelo de volta da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (6), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador (BA). A primeira partida entre as equipes, o Furacão venceu por 2 a 0, na Arena da Baixada, e leva vantagem para o duelo decisivo. O confronto terá transmissão da SporTV, Premiere e GE TV. 📺➡️ Clique para assistir no Premiere.

Ficha do jogo VIT CAP Volta - oitavas Copa do Brasil Data e Hora Quinta-feira (6), às 20h (horário de Brasília) Local Barradão, em Salvador (BA) Árbitro Braulio da Silva Machado (SC-Fifa) Assistentes Gizeli Casaril (SC) e Alex dos Santos (SC) Var Emerson de Almeida Ferreira (MG) Onde assistir

Como chegam as equipes?

Vitória

O Furacão vive a melhor fase da temporada 2026 e ocupa a terceira colocação da Série A com 37 pontos em 21 rodadas. A campanha sustenta números expressivos: 11 vitórias, quatro empates e seis derrotas, com 28 gols marcados e apenas 19 sofridos. O desempenho ganha ainda mais relevância considerando que o clube voltou à elite em 2026, após a temporada na Série B.

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O rendimento como visitante, porém, é o ponto fraco do time de Odair Hellmann. Em dez partidas fora de casa pela Série A, o Furacão venceu apenas três, empatou duas e perdeu cinco, somando 11 dos 37 pontos longe de Curitiba.

O lateral-esquerdo Lucas Esquivel, importante peça da equipe comandada por Odair, segue fora do time por conta das dores no tornozelo e será desfalque na partida contra o Vitória.

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Athletico-PR

Por outro lado, o Vitória ocupa a 13ª posição da Série A com 26 pontos, campanha que inclui sete vitórias, cinco empates e nove derrotas. O saldo de gols negativo, com 22 marcados e 31 sofridos, reflete as dificuldades ofensivas e a fragilidade defensiva do elenco baiano.

A sequência recente do Leão é preocupante na Série A: vitória sobre o Vasco (1 x 0), empate com o Botafogo (0 x 0), derrota para o Remo (0 x 2) e goleada sofrida contra o Palmeiras (0 x 4).

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O torcedor rubro-negro baiano se agarra, porém, ao desempenho do time em copas. O Vitória eliminou o Flamengo na fase anterior da Copa do Brasil, revertendo desvantagem de 2 x 1 do Maracanã com uma vitória de 2 x 0 diante de sua torcida, e conquistou o pentacampeonato da Copa do Nordeste ao superar o Fortaleza na final.

Histórico entre as equipes

As equipes se enfrentaram em 45 oportunidades na história, e o Athletico-PR leva vantagem com 21 vitórias, sete empates e 17 triunfos do Vitória. O retrospecto recente também é favorável ao Furacão, que venceu sete dos últimos dez encontros, com dois empates e apenas uma derrota.

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VITÓRIA X ATHLÉTICO-PR

Volta - oitavas de final - Copa do Brasil

📆 Data e horário: quinta-feira (6), às 20h (horário de Brasília)

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA)

👁️ Onde assistir: SporTV, Premiere e GE TV ➡️Clique para assistir.

🟨 Arbitragem: Braulio da Silva Machado (SC-Fifa)

🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Alex dos Santos (SC)

📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

⚽ Prováveis escalações

Vitória (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo, Fabiano Souza, Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Gabriel Baralhas e Zé Vítor; Matheuzinho (Erick) e Renê.

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Athlético-PR (Técnico: Odair Hellmann)

Santos, Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Gilberto; Jadson, Luiz Gustavo e João Cruz; Mendoza, Viveros e Leozinho.