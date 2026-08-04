Grêmio x Mirassol: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil
Equipes se enfrentam pelo duelo de volta das oitavas da Copa do Brasil
Grêmio e Mirassol se encontram nesta quarta-feira (5), às 19h30 (horário de Brasília), em duelo de volta válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida, em Mirassol, o jogo terminou empatado por 1 a 1, então quem vencer avança para a próxima fase. Em caso de um novo empate, a partida será decidida nas penalidades. A partida terá transmissão da Amazon Prime Video. ➡️Clique para assistir no Prime Video
Ficha Técnica
Como chegam as equipes?
Grêmio
O Grêmio atravessa o momento mais delicado da era Luís Castro. Eliminado da Copa Sul-Americana pelo Bolívar na última quinta-feira (30), com derrota por 1 x 0 na Arena que resultou em placar agregado de 4 x 2, o Tricolor soma agora sete jogos oficiais sem vencer e ocupa a 17ª posição do Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento, com 22 pontos.
Mirassol
O Mirassol chega a Porto Alegre em cenário oposto. O Leão subiu cinco posições na tabela do Brasileirão após vencer o Remo por 2 x 1 no Maião e saiu da zona de rebaixamento para a 14ª colocação, com 23 pontos. Em casa, o aproveitamento é excepcional: 19 de 21 pontos possíveis nos últimos sete jogos como mandante, o equivalente a 90,5%.
Confrontos diretos entre as equipes
O retrospecto é o dado mais incômodo para a torcida gremista. Em cinco confrontos na história, o Grêmio nunca venceu o Mirassol. São quatro vitórias do Leão e um empate, com 11 gols marcados pelo clube paulista contra apenas cinco do Tricolor.
Grêmio x Mirasso
Volta - oitavas de final - Copa do Brasil
📆 Data e horário: quarta-feira (5), às 19h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio (Porto Alegre-RS)
👁️ Onde assistir: Prime Video (streaming). ➡️Clique para assistir.
🟨 Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: EduardoGonçalvess da Cruz (MS) e Douglas Pagung (ES)
📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
⚽ Prováveis escalações
Grêmio (Técnico: Luís Castro)
Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Villasanti, Nardoni e Noriega; Amuzu, Carlos Vinícius e Enamorado (Tetê, se recuperado).
Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter (Alex Muralha); Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Denilson, Japa e Eduardo; Alesson, Edson Carioca e Bruno Santos.
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