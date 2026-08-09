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João Fonseca x Ben Shelton nas oitavas de Montreal; horário e onde assistir

Número 1 do Brasil terá pela frente o atual campeão do Canadá, neste domingo (9)

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 16:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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De boné, João Fonseca olha para a arquibancada do Estádio IGA durante o jogo contra Casper Ruud pelo Masters 1000 de Montreal
João Fonseca ainda não perdeu sets no Masters 1000 de Montreal (Foto: MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES)

João Fonseca volta à quadra em Montreal neste domingo (9), buscando igualar sua melhor campanha em um Masters 1000. Nas oitavas de final, o número 1 do Brasil desafia o americano Ben Shelton, atual campeão do torneio canadense. A partida acontece a partir das 19h (de Brasília), na quadra central do Estádio IGA, com transmissão da ESPN (TV por assinatura) e do Disney+ (streaming). ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.

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Em ação desde a segunda rodada, João não perdeu um set sequer na competição. Foram duas vitórias por 2 sets a 0 sobre o grego Stefanos Tsitsipas, ex-número 3 do mundo, e o norueguês Casper Ruud, ex-top 2.

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10º colocado do ranking da ATP, Ben Shelton começou bem a missão de defesa do título no Canadá. Assim como seu próximo adversário, o tenista americano de 23 anos ainda não foi superado em nenhum set, levando a melhor diante do compatriota Jenson Brooksby, na segunda rodada, e do belga Zizou Bergs, na terceira.

Caso passe de fase, João Fonseca igualará o resultado do Masters 1000 de Monte Carlo, quando parou nas quartas de final para Alexander Zverev. Foi sua melhor campanha em um torneio deste nível.

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Contra Ben Shelton, o brasileiro também mira a terceira vitória da carreira contra um atleta do top 10 mundial. O número 27 do mundo soma triunfos contra Andrey Rublev (9º), no Australian Open de 2025, e mais recentemente contra Novak Djokovic (4º), em Roland Garros.

O vencedor do confronto encara o holandês Botic van de Zandschulp (70º) ou o tcheco Jakub Mensik (17º) nas quartas de final.

João Fonseca cerra o punho na vitória sobre Casper Ruud em Montreal
João Fonseca cerra o punho na vitória sobre Casper Ruud em Montreal (Foto; Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP )

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🎾✅ Ficha técnica

João Fonseca (BRA) x Ben Shelton (EUA) - Oitavas de final do Masters 1000 de Montreal 2026

📅 Data e horário: domingo, 9 de agosto de 2026, às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: IGA Stadium, em Montreal, no Canadá
📺 Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (serviço de streaming)

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O brasileiro João Fonseca erra uma bola de backhand contra Stefanos Tsitsipas, da Grécia, durante a partida de simples do segundo turno no quarto dia do Masters 1000 de Montreal (National Bank Open), no Stade IGA, em Montreal, Quebec, Canadá (Foto: Minas Panagiotakis / Getty Images North America / Getty Images via Afp)

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