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Memphis titular? Veja provável escalação da Holanda contra Marrocos

Equipe europeia realizou o último treinamento antes do duelo eliminatório

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
28/06/2026 15:38
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Elenco da Holanda durante treinamento
Holanda finalizou a preparação para o duelo eliminatório contra o Marrocos (Foto: Juan Mabromata/AFP)

A Holanda encerrou a preparação para o confronto diante do Marrocos, que acontece nesta segunda-feira (29), às 22h (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo. A partida é eliminatória, ou seja, quem perder dará adeus à competição.

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  • Ronald Koeman, técnico da Holanda, olhando para frente

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    Na última atividade antes da viagem para o México, onde será disputado o duelo, o técnico Ronald Koeman não teve desfalques. Dessa forma, poderá contar com todo o elenco à disposição para a partida.

    Com força máxima, a principal dúvida está na lateral esquerda. Na vitória sobre a Tunísia, Aké foi o titular, enquanto Micky Van de Ven, que havia iniciado a competição entre os onze iniciais, ficou no banco de reservas.

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    No ataque, Brobbey, que vive grande fase, deve ser mantido na equipe titular, enquanto Memphis Depay tende a começar novamente entre os reservas.

    Assim, a provável escalação da Holanda é: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Virgil van Dijk e Micky Van de Ven (Aké); Frenkie de Jong, Gravenberch e Reijnders; Donyell Malen, Gakpo e Brobbey.

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    Técnico Ronald Koeman, da Holanda, de ósculos escuros durante treino
    Técnico Ronald Koeman, da Holanda (Foto: Juan Mabromata/AFP)

    Campanhas de Holanda x Marrocos na Copa do Mundo

    Em toda a fase de grupos, a Holanda somou duas vitórias e um empate, com dez gols marcados e quatro sofridos ao longo da fase de grupos, consolidando a primeira posição da chave. 

    Marrocos chega à segunda fase da Copa do Mundo na segunda colocação do seu grupo, após três partidas disputadas. A seleção somou duas vitórias e um empate, alcançando 78% de aproveitamento. No período, marcou seis gols e sofreu três.

    Questionado sobre o favoritismo no confronto, o técnico Ronald Koeman, da Holanda, evitou colocar sua equipe como principal candidata para o duelo.

    — Não sei se somos favoritos. Marrocos é um time ofensivo, com muitos nomes técnicos, que jogam entre as linhas de meio e ataque — disse o treinador após a vitória diante da Tunísia.

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