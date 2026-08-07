Santos x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão Com Neymar suspenso, Cuca busca a 10ª vitória do Santos como mandante

Antes de voltar as atenções para os mata-matas, o Santos entra em campo diante do Athletico-PR no próximo domingo (8), às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido ao vivo pelo Premiere. Clique aqui para assistir ao vivo no Premiere.

O Peixe soma 22 pontos na competição, mesma pontuação do Grêmio, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. A campanha no Brasileirão é modesta, com apenas cinco vitórias em 20 partidas, além de sete empates e oito derrotas.

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Apesar do desempenho abaixo no campeonato nacional, o Alvinegro Praiano chega embalado pelas classificações às quartas de final da Copa do Brasil e às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Athletico-PR, por sua vez, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vitória e faz boa campanha no Brasileirão. O Furacão ocupa a terceira colocação, com 11 vitórias em 21 jogos, além de quatro empates e seis derrotas.

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Ficha do jogo SAN ATH 22ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora domingo, dia 9 de agosto de 2026, às 18h30 (de Brasília) Local Estádio Urbano Caldeira (Santos, SP) Árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS) Var Diego Pombo Lopez (BA) Onde assistir

Como o Santos chega para o duelo?

O Santos ganhou um respiro dentro e fora de campo com as classificações para as próximas fases da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. Mesmo assim, o clube ainda enfrenta dificuldades financeiras: há duas parcelas de direitos de imagem em aberto e a equipe segue impedida de contratar por causa do transfer ban imposto pela Fifa. Diante desse cenário, o técnico Cuca tem recorrido com frequência aos Meninos da Vila para compor o elenco profissional.

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Na Vila Belmiro, o Peixe busca a 10ª vitória como mandante na temporada. Até o momento, a equipe soma nove triunfos em 21 partidas em casa, além de nove empates e três derrotas, com aproveitamento de 57%.

Para o duelo, Neymar está fora por suspensão. Sem o camisa 10, Miguelito, Thaciano e Rollheiser aparecem como alternativas para o setor ofensivo. Cuca também não deve contar com Igor Vinícius e Lucas Veríssimo, que seguem em tratamento no departamento médico. O zagueiro se recupera de uma lesão na panturrilha, enquanto o lateral trata uma lombalgia.

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Neymar será desfalque do Santos no duelo contra o Athletico-PR. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Ficha Técnica:

✅ FICHA TÉCNICA

⚽ SANTOS X ATHLETICO-PR - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, dia 9 de agosto de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Urbano Caldeira (Santos, SP)

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🕴️ Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

📺 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Prováveis escalações:

SANTOS: Gabriel Brazão, Gabriel Menino, Adonís Frías, João Ananias e Escobar; João Schmidt (Arão), Oliva, Gabriel Bontempo; Barreal, Caballero e Gabigol. (Técnico: Cuca)

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ATHLETICO-PR: Mycael; Benavídez, Aguirre e Dias; Gilberto, Gustavo, Jadson e Mendoza; Cruz e Leozinho; Kevin Viveros. (Técnico: Odair Hellmann)

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