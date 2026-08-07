Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

João Fonseca x Casper Ruud: horário e onde assistir

Se derrotar novamente o norueguês, o brasileiro enfrenta Shelton ou Bergs nas oitavas

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 17:00
Favorite o Lance! no Google
João Fonseca exibe três bolas em partida em Montreal
João Fonseca exibe três bolas em partida em Montreal (Foto: Pascal Ratthé)

Nesta sexta-feira, João Fonseca busca a 18ª vitória em 30 jogos na temporada. O adversário é o experiente norueguês Casper Ruud, de 27 anos, ex-vice-líder do ranking e atual 14º, pela terceira rodada do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. O Lance! acompanha o duelo ao vivo, a partir das 20h (de Brasília).

➡️João Fonseca joga exibição no US Open com freguês americano
➡️João Fonseca tenta quebrar jejum de 22 anos do Brasil no Canadá
➡️João Fonseca celebra confiança na 30ª vitória em tie-breaks

Os dois tenistas se enfrentarão pela segunda vez na carreira. Na primeira, no dia 31 de maio, o carioca, de 19 anos, alcançou o maior feito da carreira em Grand Slams até aqui. Afinal, os 3 sets a 1 sobre o norueguês garantiram ao número 1 do Brasil uma inédita vaga às quartas de final de torneio desse nível. No caso, no saibro de Roland Garros.

No torneio canadense, na quarta-feira, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira estreou na segunda rodada derrotando outro ex-top 3, no caso o grego Stefanos Tsitsipas (atual 53º), por 7/6 (3) e 7/5. Já Ruud, no mesmo dia, venceu com facilidade o argentino Juan Manuel Cerúndolo (52º), por 6/1 e 6/2.

continua após a publicidade

Com 14 títulos como profissional, o número 1 da Noruega soma cinco participações anteriores no Masters 1000 do Canadá. Seu melhor resultado foi ter chegado às semifinais há quatro anos, quando foi superado pelo polonês Hubert Hurkacz. Desde então, Ruud soma três derrotas seguidas nas oitavas no torneio.

João Fonseca, por sua vez, joga em Montreal pela primeira vez. Em 2025, o carioca debutou em Toronto (que recebe o torneio a cada dois anos), mas parou na estreia, surpreendido pelo australiano Tristan Schoolkate.

continua após a publicidade

Quem avançar do embate desta sexta encara, nas oitavas de final, o americano Ben Shelton (10º, atual campeão) ou o belga Zizou Bergs (34º). Os dois medem forças em torno das 15h30.

🎾✅ Ficha técnica

João Fonseca (BRA) x Casper Ruud (NOR) - 3ª rodada do Masters 1000 de Montreal 2026

📅 Data e horário: sexta-feira, 7 de agosto de 2026, às 20h (horário de Brasília)
📍 Local: IGA Stadium, em Montreal, no Canadá
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)

continua após a publicidade
O norueguês Casper Ruud saca na vitória na estreia no Masters 1000 de Montreal
O norueguês Casper Ruud saca na vitória na estreia no Masters 1000 de Montreal (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
João Fonseca devolve de backhand na vitória sobre Tsitsipas em Montreal

Tênis

Definido horário de João Fonseca x Casper Ruud em Montreal

Há 22 horas
João Fonseca na exibição com o argentino Juan Martin Del Potro no US Open (Reprodução)

Tênis

João Fonseca joga exibição no US Open com freguês americano

Há 1 dia
O brasileiro João Fonseca erra uma bola de backhand contra Stefanos Tsitsipas, da Grécia, durante a partida de simples do segundo turno no quarto dia do Masters 1000 de Montreal (National Bank Open), no Stade IGA, em Montreal, Quebec, Canadá (Foto: Minas Panagiotakis / Getty Images North America / Getty Images via Afp)

Tênis

João Fonseca tenta quebrar jejum de 22 anos do Brasil no Masters do Canadá

Há 1 dia
Alexander Zveerv lamenta erro na derrota na estreia em Montreal

Tênis

Favorito Alexander Zverev cai na estreia em Montreal

Há 1 dia
João Fonseca se prepara para sacar na vitória sobre o grego Stefanos Tsitsipas

Tênis

João Fonseca celebra confiança na 30ª vitória em tie-breaks

Há 1 dia
Casper Ruud treina saque em Montreal

Tênis

Ex-número 2, Casper Ruud busca revanche contra João Fonseca

Há 2 dias
Mais LANCE!
Com o punho direito erguido, Carlos Alcaraz comemora ponto na semifinal do Masters 1000 de Monte Carlo

Fora de Cincinnati, Alcaraz tem plano B para disputar o US Open

João Fonseca prepara o backhand na estreia em Montreal

Montreal: João Fonseca supera falta de ritmo e vence estreia

João Fonseca devolve de direita na estreia em Montreal

Veja os lances de João Fonseca x Tsitsipas em Montreal

Aryna Sabalenka comemora ponto

Sabalenka revela foco após pausa: 'Estava pronta para lutar'

João Fonseca bate um forehand na partida contra o francês Moutet no UTS Rio

Estreia de João Fonseca em Montreal: horário e onde assistir

A emoção de João Fonseca na vitória histórica sobre Tsitsipas na Davis (Foto: André Gemmer/CBT)

Masters: João Fonseca tem mais vitórias que Tsitsipas no ano

João Fonseca com o fisioterapeuta Egídio Magalhães (e), o preparador físico Emmanuel Jiménez e o técnico Guilherme Teixeira (

Exclusivo: fisioterapeuta de João Fonseca fala da trajetória e desafios

Vestindo sombreros mexicanos, Alexander Zverev e Marcelo Melo mordem os troféus do ATP 500 de Acapulco

Zverev reedita dupla com ex-parceiro de João Fonseca em Montreal

João Fonseca ergue os braços em partida no UTS Rio

João Fonseca conhece horário do jogo de estreia em Montreal

João Fonseca em treino em Montreal

Definido o adversário de João Fonseca na estreia em Montreal

João Fonseca na derrota para o italiano Jannik Sinner no Masters 1000 de Indian Wells (

Loio no Lance! vê Indian Wells como inspiração para João Fonseca em Montreal

O grego Stefanos Tsitsipas em partida em Washington

Jogo que define rival de estreia de João Fonseca é adiado

Rafael Jodar comemora ponto em partida no ATP 500 de Washington

Rafael Jodar iguala feito do Big 3, Alcaraz e Sinner