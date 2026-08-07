João Fonseca x Casper Ruud: horário e onde assistir
Se derrotar novamente o norueguês, o brasileiro enfrenta Shelton ou Bergs nas oitavas
Nesta sexta-feira, João Fonseca busca a 18ª vitória em 30 jogos na temporada. O adversário é o experiente norueguês Casper Ruud, de 27 anos, ex-vice-líder do ranking e atual 14º, pela terceira rodada do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. O Lance! acompanha o duelo ao vivo, a partir das 20h (de Brasília).
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Os dois tenistas se enfrentarão pela segunda vez na carreira. Na primeira, no dia 31 de maio, o carioca, de 19 anos, alcançou o maior feito da carreira em Grand Slams até aqui. Afinal, os 3 sets a 1 sobre o norueguês garantiram ao número 1 do Brasil uma inédita vaga às quartas de final de torneio desse nível. No caso, no saibro de Roland Garros.
No torneio canadense, na quarta-feira, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira estreou na segunda rodada derrotando outro ex-top 3, no caso o grego Stefanos Tsitsipas (atual 53º), por 7/6 (3) e 7/5. Já Ruud, no mesmo dia, venceu com facilidade o argentino Juan Manuel Cerúndolo (52º), por 6/1 e 6/2.
Com 14 títulos como profissional, o número 1 da Noruega soma cinco participações anteriores no Masters 1000 do Canadá. Seu melhor resultado foi ter chegado às semifinais há quatro anos, quando foi superado pelo polonês Hubert Hurkacz. Desde então, Ruud soma três derrotas seguidas nas oitavas no torneio.
João Fonseca, por sua vez, joga em Montreal pela primeira vez. Em 2025, o carioca debutou em Toronto (que recebe o torneio a cada dois anos), mas parou na estreia, surpreendido pelo australiano Tristan Schoolkate.
Quem avançar do embate desta sexta encara, nas oitavas de final, o americano Ben Shelton (10º, atual campeão) ou o belga Zizou Bergs (34º). Os dois medem forças em torno das 15h30.
🎾✅ Ficha técnica
João Fonseca (BRA) x Casper Ruud (NOR) - 3ª rodada do Masters 1000 de Montreal 2026
📅 Data e horário: sexta-feira, 7 de agosto de 2026, às 20h (horário de Brasília)
📍 Local: IGA Stadium, em Montreal, no Canadá
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)
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