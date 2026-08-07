Coritiba x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
Lanterna do campeonato, Chape perdeu Bolasie por lesão
O Coritiba recebe a Chapecoense pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A bola rola neste sábado (8), às 20h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba. Durante a pausa para a Copa do Mundo, o Coritiba goleou a Chapecoense por 4 x 0 em jogo-treino. A partida será transmitida pela Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (Youtube). ➡️ Clique para assistir no Premiere.
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Após uma sequência de quatro jogos sem vencer no Brasileirão, o Coxa precisa reencontrar o caminho das vitórias em casa para não se distanciar da parte de cima da tabela, enquanto a Chapecoense chega fragilizada pela eliminação na Copa do Brasil e pela perda de Bolasie, internado com lesão no pâncreas.
Coritiba x Chapecoense
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Prováveis escalações
Provável escalação do Coritiba (4-2-3-1): Pedro Morisco; Tinga, Jacy, Tiago Cóser, Bruno Melo; Sebastián Gómez, Thiago Santos; Josué, Lucas Ronier, Breno Lopes; Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.
Provável escalação da Chapecoense (4-2-3-1): Anderson Paixão; Tubarão, Thyere, Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Max e Matias; Rubens, Giovanni e Marcinho. Técnico: Rafael Lacerda.
Confrontos diretos entre Coritiba e Chapecoense
Os dois clubes se enfrentaram cinco vezes desde julho de 2024, período que inclui quatro jogos pela Série B e o duelo do primeiro turno desta Série A.
No confronto mais recente pela Série A, disputado na Arena Condá em 11 de fevereiro, Chapecoense e Coritiba empataram em 3 x 3, com gols de Walter Clar, Eduardo Doma e Rubens Tadeu para os catarinenses e Breno Lopes (duas vezes) e Pedro Rocha para os paranaenses.
Nos duelos da Série B, o Coritiba venceu duas vezes (2 x 1 fora, em 12 de abril de 2025, e 1 x 0 em casa, em 27 de julho de 2024), enquanto a Chapecoense triunfou por 2 x 1 em Chapecó (17 de novembro de 2024) e o outro encontro terminou empatado sem gols (8 de agosto de 2025).
O retrospecto recente, portanto, mostra vantagem alviverde, com duas vitórias do Coritiba, uma da Chapecoense e dois empates nos últimos cinco jogos, mas a diferença de momento entre os clubes torna esses números apenas um pano de fundo para a projeção do resultado.
✅ FICHA TÉCNICA
Coritiba 🆚 Chapecoense
Brasileirão - 22ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 8 de agosto de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Couto Pereira, Coritiba (PR)
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (Youtube)
🟨 Arbitragem: João Vítor Gobi (SP)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
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