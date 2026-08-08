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Palmeiras x Internacional: escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Alviverde lidera a competição com 47 pontos; Colorado aparece na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
08/08/2026 16:40
Atualizado há 2 minutos
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onde assitir - Palmeiras x Internacional - veja escalações
Palmeiras x Internacional (Foto: Arte Lance!)

Palmeiras e Internacional se enfrentam neste domingo (9), a partir das 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir no Premiere.

Ficha do jogo

Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
Escudo do Internacional
INT
BRASILEIRÃO
22ª - Rodada
Data e Hora
domingo, 16h (de Brasília)
Local
Nubank Parque, em São Paulo (SP)
Árbitro
Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes
Naílton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)
Var
Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
Onde assistir

Palmeiras com desfalques

O técnico Abel Ferreira possui cinco desfalques para a partida: os zagueiros Gustavo Gómez e Bruno Fuchs, os laterais Jefté e Khellven e o atacante Paulinho. Alexander Barboza, por sua vez, treinou sem restrições e reforça a equipe.

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O Palmeiras busca voltar a vencer como mandante no Campeonato Brasileiro após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, resultado que encerrou a invencibilidade da equipe no Nubank Parque. No meio-tempo, eliminou o Fortaleza e avançou às quartas de final da Copa do Brasil.

Internacional embalado

O Internacional chega para o jogo deste domingo após se classificar na Copa do Brasil. A equipe de Pezzolano eliminou o atual campeão Corinthians, com vitória por 3 a 2 no placar agregado. No Campeonato Brasileiro, ocupa a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

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Benjamin, Kayky, Richard, Rochet, Thiago Maia e Villagra, todos lesionados, desfalcam o Internacional no duelo em São Paulo.

✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X INTERNACIONAL
BRASILEIRÃO - 22ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 9 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Naílton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Prováveis escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Emiliano Martínez (Giay), Murilo e Barboza (Benedetti); Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Piquerez; Mauricio e Flaco López.

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INTERNACIONAL (Técnico: Pezzolano)
Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Bruno Henrique, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Bernabei.

onde assitir - Palmeiras x Internacional - veja escalações
Confira onde assistir e escalações do confronto entre Palmeras e Internacional (Foto: Arte Lance!)

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