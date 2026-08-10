Bolívar x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações
Equipes se enfrentam nesta terça-feira
São Paulo encara o Bolívar nesta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no estádio Hernando Siles, em La Paz, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Assista o jogo com exclusividade na Disney+.
O duelo acontece poucos dias depois da derrota do Tricolor para o Grêmio, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado ampliou a sequência negativa da equipe de Dorival Júnior, que chegou a oito partidas consecutivas sem vencer na competição nacional.
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Ficha do jogo
Como chegam Bolívar e São Paulo na Sul-Americana?
Depois de terminar a fase de grupos na liderança do Grupo C, o São Paulo entrou diretamente nas oitavas de final. A campanha na primeira fase teve O'Higgins, Millonarios e Boston River como adversários.
O São Paulo também terá de lidar com uma das principais dificuldades do confronto: a altitude de La Paz. O Hernando Siles fica a cerca de 3,6 mil metros acima do nível do mar, motivo pelo qual a comissão técnica adotou uma estratégia específica para a viagem. A delegação ficará em Santa Cruz de la Sierra e seguirá para La Paz somente nesta terça-feira, horas antes da partida.
Enquanto isso, Bolívar precisou disputar os playoffs para avançar às oitavas. A equipe boliviana terminou a fase de grupos da Libertadores na terceira posição e, com isso, caiu para a Sul-Americana.
Na repescagem, o time comandado por Alejandro Restrepo eliminou justamente o Grêmio. O Bolívar venceu por 3 a 2 em La Paz e repetiu o resultado fora de casa, com uma vitória por 1 a 0 em Porto Alegre. No agregado, avançou com 4 a 2.
✅ FICHA TÉCNICA
BOLÍVAR X SÃO PAULO
SUL-AMERICANA - OITAVAS DE FINAL
📆 Data e horário: terça-feira, 11 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Hernando Siles, em La Paz
📺 Onde assistir: Disney+
🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
🚩 Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Roberto Padilla (COL)
🖥️ VAR: Keiner Jiménez (COL)
Prováveis escalações
BOLÍVAR (Técnico: Alejandro Restrepo)
Lampe; Jesús Sagredo, Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Justiniano, Robson Matheus e Melgar; Asprilla, Cauteruccio e Patito Rodríguez.
SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Lucas Ramon, Domingos Duarte, Osorio e Wendell; Pablo Maia, Danielzinho e Marcos Antônio; Ferreirinha, Calleri e Luciano.
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