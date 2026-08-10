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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (10/08/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo de hoje (10)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 07:00
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Jogadoras do Flamengo comemoram gol contra o Botafogo em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino (Foto: Reprodução / Instagram)
Jogadoras do Flamengo comemoram gol contra o Botafogo em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino (Foto: Reprodução / Instagram)

O início da semana terá uma programação mais enxuta para os fãs de futebol, mas com partidas importantes em diferentes competições. Os jogos de hoje contam com duelo pelo Brasileirão Série B, além de confrontos pela Série C, Brasileirão Feminino e campeonatos nacionais da América do Sul e da Europa.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 10 de agosto de 2026):

Campeonato Brasileiro - Série B

  • 19h30 — Goiás x Londrina
    Onde passa: ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Brasileiro - Série C

  1. 20h — Anápolis x Guarani
    Onde passa: YouTube/@canaldobenjaoficial e SportyNet
  2. 20h — Paysandu x Confiança
    Onde passa: YouTube/@SportyNetBrasil e SportyNet

Brasileirão Feminino

  • 21h — América-MG (F) x Flamengo (F)
    Onde passa: TV Brasil

Campeonato Sueco

  1. 14h — Sirius x Brommapojkarna
    Onde passa: YouTube/@canalgolbrasil

Campeonato Uruguaio - 2ª Divisão

  1. 16h — Rentistas x Plaza Colonia
    Onde passa: Disney+

Campeonato Venezuelano

  • 16h30 — Rayo Zuliano x Estudiantes de Mérida
    Onde passa: YouTube/@ligafutve
  • 19h30 — Caracas x La Guaira
    Onde passa: YouTube/@ligafutve

Campeonato Uruguaio

  • 19h — Deportivo Maldonado x Racing Montevideo
    Onde passa: Disney+

Classificação da Série B do Brasileirão

A Série B do Campeonato Brasileiro chega à reta final do primeiro turno com uma disputa acirrada tanto na parte de cima quanto na luta contra o rebaixamento. O Criciúma lidera com 40 pontos, seguido por Juventude e Operário-PR, enquanto a zona de queda tem América-MG e Ponte Preta em situação mais delicada.

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