Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (10/08/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo de hoje (10)

O início da semana terá uma programação mais enxuta para os fãs de futebol, mas com partidas importantes em diferentes competições. Os jogos de hoje contam com duelo pelo Brasileirão Série B, além de confrontos pela Série C, Brasileirão Feminino e campeonatos nacionais da América do Sul e da Europa.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 10 de agosto de 2026):

Campeonato Brasileiro - Série B

19h30 — Goiás x Londrina

Onde passa: ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Brasileiro - Série C

20h — Anápolis x Guarani

Onde passa: YouTube/@canaldobenjaoficial e SportyNet 20h — Paysandu x Confiança

Onde passa: YouTube/@SportyNetBrasil e SportyNet

Brasileirão Feminino

21h — América-MG (F) x Flamengo (F)

Onde passa: TV Brasil

Campeonato Sueco

14h — Sirius x Brommapojkarna

Onde passa: YouTube/@canalgolbrasil

Campeonato Uruguaio - 2ª Divisão

16h — Rentistas x Plaza Colonia

Onde passa: Disney+

Campeonato Venezuelano

16h30 — Rayo Zuliano x Estudiantes de Mérida

Onde passa: YouTube/@ligafutve

— Rayo Zuliano x Estudiantes de Mérida Onde passa: YouTube/@ligafutve 19h30 — Caracas x La Guaira

Onde passa: YouTube/@ligafutve

Campeonato Uruguaio

19h — Deportivo Maldonado x Racing Montevideo

Onde passa: Disney+

Classificação da Série B do Brasileirão

A Série B do Campeonato Brasileiro chega à reta final do primeiro turno com uma disputa acirrada tanto na parte de cima quanto na luta contra o rebaixamento. O Criciúma lidera com 40 pontos, seguido por Juventude e Operário-PR, enquanto a zona de queda tem América-MG e Ponte Preta em situação mais delicada.

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