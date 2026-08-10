Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (10/08/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo de hoje (10)
O início da semana terá uma programação mais enxuta para os fãs de futebol, mas com partidas importantes em diferentes competições. Os jogos de hoje contam com duelo pelo Brasileirão Série B, além de confrontos pela Série C, Brasileirão Feminino e campeonatos nacionais da América do Sul e da Europa.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 10 de agosto de 2026):
Campeonato Brasileiro - Série B
- 19h30 — Goiás x Londrina
Onde passa: ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Brasileiro - Série C
- 20h — Anápolis x Guarani
Onde passa: YouTube/@canaldobenjaoficial e SportyNet
- 20h — Paysandu x Confiança
Onde passa: YouTube/@SportyNetBrasil e SportyNet
Brasileirão Feminino
- 21h — América-MG (F) x Flamengo (F)
Onde passa: TV Brasil
Campeonato Sueco
- 14h — Sirius x Brommapojkarna
Onde passa: YouTube/@canalgolbrasil
Campeonato Uruguaio - 2ª Divisão
- 16h — Rentistas x Plaza Colonia
Onde passa: Disney+
Campeonato Venezuelano
- 16h30 — Rayo Zuliano x Estudiantes de Mérida
Onde passa: YouTube/@ligafutve
- 19h30 — Caracas x La Guaira
Onde passa: YouTube/@ligafutve
Campeonato Uruguaio
- 19h — Deportivo Maldonado x Racing Montevideo
Onde passa: Disney+
Classificação da Série B do Brasileirão
A Série B do Campeonato Brasileiro chega à reta final do primeiro turno com uma disputa acirrada tanto na parte de cima quanto na luta contra o rebaixamento. O Criciúma lidera com 40 pontos, seguido por Juventude e Operário-PR, enquanto a zona de queda tem América-MG e Ponte Preta em situação mais delicada.
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