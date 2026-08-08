Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (08/08/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo de hoje
O sábado (8) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por diferentes competições ao redor do mundo. Os destaques ficam por conta da sequência da Leagues Cup, que terá quatro confrontos entre clubes da MLS e da Liga MX, além de duelos pelo Campeonato Brasileiro, pelas Séries B, C e D, Brasileirão Feminino e pela Copa da Liga Inglesa. A agenda ainda conta com amistosos internacionais envolvendo gigantes europeus, partidas pelo futebol feminino e jogos de campeonatos nacionais.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 8 de agosto de 2026):
Campeonato Brasileiro
- 16h — Grêmio x São Paulo
Onde passa: Premiere
- 18h30 — Remo x Atlético-MG
Onde passa: Premiere
- 20h30 — Coritiba x Chapecoense
Onde passa: YouTube da CazéTV, Record e Premiere
- 21h — Botafogo x Fluminense
Onde passa: SporTV e Premiere
➡️ Clique para assistir no Sportv
Campeonato Brasileiro — Série B
- 16h — Vila Nova x Sport Recife
Onde passa: YouTube da SportyNet Brasil, Xsports, SportyNet e Disney+
- 18h30 — Botafogo-SP x América-MG
Onde passa: Disney+
Brasileirão Feminino
- 15h — Atlético-MG x Bahia
Onde passa: YouTube do UOL Esporte e UOL Play
- 16h — Ferroviária x Palmeiras
Onde passa: TV Brasil
Amistosos de Clubes
- 7h45 — Juventus x Milan
Onde passa: UOL Play
- 9h — Chelsea x Milan
Onde passa: YouTube da SportyNet Brasil e SportyNet
- 10h30 — Bayer Leverkusen x Sevilla
Onde passa: Xsports
- 11h — Ipswich Town x Rayo Vallecano
Onde passa: YouTube do UOL Esporte e UOL Play
- 14h — Ferencvárosi x Real Madrid
Onde passa: ESPN e Disney+
Copa da Liga Inglesa
- 13h30 — Colchester United x Southampton
Onde passa: ESPN 3 e Disney+
Bundesliga
- 8h — Heidenheim x Osnabrück
Onde passa: YouTube do Canal GOAT e OneFootball (PPV)
- 8h — Darmstadt x Holstein Kiel
Onde passa: OneFootball (PPV)
- 8h — Karlsruher x Arminia Bielefeld
Onde passa: OneFootball (PPV)
- 8h — Magdeburg x Eintracht Braunschweig
Onde passa: OneFootball (PPV)
- 15h30 — Wolfsburg x Kaiserslautern
Onde passa: YouTube do Canal GOAT e OneFootball (PPV)
J.League
- 7h — FC Tokyo x Machida Zelvia
Onde passa: YouTube do Canal GOAT
Campeonato Chinês
- 8h35 — Dalian Yingbo x Liaoning Tieren
Onde passa: YouTube do Canal Gol Brasil
Campeonato Uruguaio — 2ª Divisão
- 10h — Uruguay Montevideo x Paysandu
Onde passa: Disney+
- 13h — Fênix x La Luz
Onde passa: Disney+
- 16h — Colón-URU x Cerrito
Onde passa: Disney+
Campeonato Uruguaio
- 11h — Central Español x Progreso
Onde passa: Disney+
- 15h — Liverpool-URU x Albion
Onde passa: Disney+
- 18h30 — Montevideo City Torque x Peñarol
Onde passa: Disney+
Campeonato Russo
- 12h — Lokomotiv Moscow x Akron
Onde passa: YouTube do Canal Gol Brasil
Copa Africana de Nações Feminina
- 14h — Costa do Marfim x Argélia
Onde passa: YouTube da CAF TV
- 17h — Marrocos x África do Sul
Onde passa: YouTube da CAF TV
Eredivisie
- 15h — PSV x Fortuna Sittard
Onde passa: Disney+
- 16h — AZ Alkmaar x ADO Den Haag
Onde passa: Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Tcheco
- 15h — Mladá Boleslav x Sparta Praha
Onde passa: YouTube do Canal Gol Brasil
Campeonato Mineiro — 2ª Divisão
- 15h — Aymorés x Villa Nova
Onde passa: YouTube do Canal FMF
- 16h — Democrata-SL x Mamoré
Onde passa: YouTube do Canal FMF
Paulistão Sub-20
- 15h — Corinthians x Ferroviária
Onde passa: YouTube da Energia 97
Campeonato Belga
- 15h45 — Sint-Truiden x Lommel
Onde passa: DAZN
Campeonato Brasileiro — Série C
- 17h — Botafogo-PB x Santa Cruz
Onde passa: YouTube da SportyNet Brasil e Band (Norte e Nordeste)
- 17h — Figueirense x Ferroviária
Onde passa: YouTube do Canal do Benja e SportyNet
- 19h30 — Inter de Limeira x Volta Redonda
Onde passa: YouTube da SportyNet Brasil e SportyNet
- 19h30 — Ituano x Barra
Onde passa: SportyNet
Campeonato Brasileiro — Série D
- 16h — Nacional-AM x ABC
Onde passa: YouTube do Metrópoles Esportes
- 17h — São José-RS x Gama
Onde passa: YouTube do Metrópoles Esportes
- 17h — Uberlândia x CSA
Onde passa: YouTube do Metrópoles Esportes
- 18h30 — Goiatuba x ASA
Onde passa: YouTube do Metrópoles Esportes
Campeonato Venezuelano
- 17h — Monagas x Carabobo
Onde passa: YouTube da Liga FUTVE
Copa Paulista
- 17h — Primavera x Juventus da Mooca
Onde passa: YouTube da Ulisses Costa TV
- 17h — União São João x Comercial-RP
Onde passa: YouTube do Paulistão
- 19h — São José-SP x Santo André
Onde passa: YouTube do Paulistão
Liga Portugal
- 16h30 — Estrela da Amadora x Sporting
Onde passa: ESPN 4 e Disney+
MLS
- 17h30 — New England Revolution x Houston Dynamo
Onde passa: Apple TV
Leagues Cup
- 19h30 — Orlando City x León
Onde passa: Apple TV
- 21h — Inter Miami x Monterrey
Onde passa: Apple TV
- 22h — Chivas Guadalajara x FC Dallas
Onde passa: Apple TV
- 23h — Real Salt Lake x Atlante
Onde passa: Apple TV
NWSL
- 21h45 — Houston Dash x KC Current
Onde passa: YouTube do Canal GOAT
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