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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (08/08/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo de hoje

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 09:31
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Alex Telles cobra escanteio
Telles. Cruzeiro x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Mineirao, 26 de Julho de 2026, Belo Horizonte, BH, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo.

O sábado (8) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por diferentes competições ao redor do mundo. Os destaques ficam por conta da sequência da Leagues Cup, que terá quatro confrontos entre clubes da MLS e da Liga MX, além de duelos pelo Campeonato Brasileiro, pelas Séries B, C e D, Brasileirão Feminino e pela Copa da Liga Inglesa. A agenda ainda conta com amistosos internacionais envolvendo gigantes europeus, partidas pelo futebol feminino e jogos de campeonatos nacionais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 8 de agosto de 2026):

Campeonato Brasileiro

  • 16h — Grêmio x São Paulo
    Onde passa: Premiere
  • 18h30 — Remo x Atlético-MG
    Onde passa: Premiere
  • 20h30 — Coritiba x Chapecoense
    Onde passa: YouTube da CazéTV, Record e Premiere
  • 21h — Botafogo x Fluminense
    Onde passa: SporTV e Premiere

➡️ Clique para assistir no Sportv

Campeonato Brasileiro — Série B

  • 16h — Vila Nova x Sport Recife
    Onde passa: YouTube da SportyNet Brasil, Xsports, SportyNet e Disney+
  • 18h30 — Botafogo-SP x América-MG
    Onde passa: Disney+

Brasileirão Feminino

  • 15h — Atlético-MG x Bahia
    Onde passa: YouTube do UOL Esporte e UOL Play
  • 16h — Ferroviária x Palmeiras
    Onde passa: TV Brasil

Amistosos de Clubes

  • 7h45 — Juventus x Milan
    Onde passa: UOL Play
  • 9h — Chelsea x Milan
    Onde passa: YouTube da SportyNet Brasil e SportyNet
  • 10h30 — Bayer Leverkusen x Sevilla
    Onde passa: Xsports
  • 11h — Ipswich Town x Rayo Vallecano
    Onde passa: YouTube do UOL Esporte e UOL Play
  • 14h — Ferencvárosi x Real Madrid
    Onde passa: ESPN e Disney+
Jogadores do Milan se cumprimentam após gol
Amistoso entre Milan e Chelsea marca os jogos de hoje deste sábado (Foto: Divulgação/Milan)

Copa da Liga Inglesa

  1. 13h30 — Colchester United x Southampton
    Onde passa: ESPN 3 e Disney+

Bundesliga

  1. 8h — Heidenheim x Osnabrück
    Onde passa: YouTube do Canal GOAT e OneFootball (PPV)
  2. 8h — Darmstadt x Holstein Kiel
    Onde passa: OneFootball (PPV)
  3. 8h — Karlsruher x Arminia Bielefeld
    Onde passa: OneFootball (PPV)
  4. 8h — Magdeburg x Eintracht Braunschweig
    Onde passa: OneFootball (PPV)
  5. 15h30 — Wolfsburg x Kaiserslautern
    Onde passa: YouTube do Canal GOAT e OneFootball (PPV)

J.League

  • 7h — FC Tokyo x Machida Zelvia
    Onde passa: YouTube do Canal GOAT

Campeonato Chinês

  1. 8h35 — Dalian Yingbo x Liaoning Tieren
    Onde passa: YouTube do Canal Gol Brasil

Campeonato Uruguaio — 2ª Divisão

  1. 10h — Uruguay Montevideo x Paysandu
    Onde passa: Disney+
  2. 13h — Fênix x La Luz
    Onde passa: Disney+
  3. 16h — Colón-URU x Cerrito
    Onde passa: Disney+

Campeonato Uruguaio

  1. 11h — Central Español x Progreso
    Onde passa: Disney+
  2. 15h — Liverpool-URU x Albion
    Onde passa: Disney+
  3. 18h30 — Montevideo City Torque x Peñarol
    Onde passa: Disney+

Campeonato Russo

  1. 12h — Lokomotiv Moscow x Akron
    Onde passa: YouTube do Canal Gol Brasil

Copa Africana de Nações Feminina

  • 14h — Costa do Marfim x Argélia
    Onde passa: YouTube da CAF TV
  • 17h — Marrocos x África do Sul
    Onde passa: YouTube da CAF TV

Eredivisie

  • 15h — PSV x Fortuna Sittard
    Onde passa: Disney+
  • 16h — AZ Alkmaar x ADO Den Haag
    Onde passa: Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Tcheco

  1. 15h — Mladá Boleslav x Sparta Praha
    Onde passa: YouTube do Canal Gol Brasil

Campeonato Mineiro — 2ª Divisão

  • 15h — Aymorés x Villa Nova
    Onde passa: YouTube do Canal FMF
  • 16h — Democrata-SL x Mamoré
    Onde passa: YouTube do Canal FMF

Paulistão Sub-20

  • 15h — Corinthians x Ferroviária
    Onde passa: YouTube da Energia 97

Campeonato Belga

  • 15h45 — Sint-Truiden x Lommel
    Onde passa: DAZN

Campeonato Brasileiro — Série C

  1. 17h — Botafogo-PB x Santa Cruz
    Onde passa: YouTube da SportyNet Brasil e Band (Norte e Nordeste)
  2. 17h — Figueirense x Ferroviária
    Onde passa: YouTube do Canal do Benja e SportyNet
  3. 19h30 — Inter de Limeira x Volta Redonda
    Onde passa: YouTube da SportyNet Brasil e SportyNet
  4. 19h30 — Ituano x Barra
    Onde passa: SportyNet

Campeonato Brasileiro — Série D

  1. 16h — Nacional-AM x ABC
    Onde passa: YouTube do Metrópoles Esportes
  2. 17h — São José-RS x Gama
    Onde passa: YouTube do Metrópoles Esportes
  3. 17h — Uberlândia x CSA
    Onde passa: YouTube do Metrópoles Esportes
  4. 18h30 — Goiatuba x ASA
    Onde passa: YouTube do Metrópoles Esportes

Campeonato Venezuelano

  • 17h — Monagas x Carabobo
    Onde passa: YouTube da Liga FUTVE

Copa Paulista

  • 17h — Primavera x Juventus da Mooca
    Onde passa: YouTube da Ulisses Costa TV
  • 17h — União São João x Comercial-RP
    Onde passa: YouTube do Paulistão
  • 19h — São José-SP x Santo André
    Onde passa: YouTube do Paulistão

Liga Portugal

  • 16h30 — Estrela da Amadora x Sporting
    Onde passa: ESPN 4 e Disney+

MLS

  1. 17h30 — New England Revolution x Houston Dynamo
    Onde passa: Apple TV

Leagues Cup

  • 19h30 — Orlando City x León
    Onde passa: Apple TV
  • 21h — Inter Miami x Monterrey
    Onde passa: Apple TV
  • 22h — Chivas Guadalajara x FC Dallas
    Onde passa: Apple TV
  • 23h — Real Salt Lake x Atlante
    Onde passa: Apple TV

NWSL

  • 21h45 — Houston Dash x KC Current
    Onde passa: YouTube do Canal GOAT

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