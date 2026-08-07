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Grêmio x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Equipes se enfrentam neste sábado (8), às 16h

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
07/08/2026 15:25
Atualizado há 14 horas
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Onde assistir Grêmio x São Paulo
Grêmio e São Paulo se enfrentam neste sábado (Foto: Arte/ Lance!)

Grêmio e São Paulo se enfrentam neste sábado (8), às 16h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o retorno das duas equipes à competição após mais de dez dias e terá transmissão exclusiva do Premiere, no pay-per-view. Clique para assistir no Premiere.

O duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos diferentes na temporada. Enquanto o São Paulo aproveitou o período sem partidas para intensificar os treinamentos no SuperCT, o Grêmio entrou em campo pela Copa do Brasil e pela Copa Sul-Americana durante o intervalo do Brasileirão.

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Ficha do jogo

São Paulo-escudo-onde-assistir
GRE
Gremio-escudo-onde-assistir
SAO
Brasileirão
22ª rodada
Data e Hora
Sábado, 8 de agosto de 2026, 16h (de Brasília)
Local
Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
Árbitro
André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
Assistentes
Bruno Raphael Pires (GO) e Guilherme Dias Camilo (MG)
Var
Heber Roberto Lopes (SC)
Onde assistir

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Como chegam Grêmio e São Paulo?

O São Paulo teve um longo período de preparação. A equipe não entra em campo pelo Campeonato Brasileiro desde o empate contra o Flamengo, no dia 26 de julho. Desde então, Dorival Júnior teve uma semana cheia de treinamentos para preparar a equipe para a sequência da temporada.

O Tricolor ocupa a 12ª colocação, com 26 pontos, quatro a mais que o Grêmio, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Grêmio chega embalado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil. A equipe comandada por Luís Castro eliminou o Mirassol durante a semana, mas também viveu a frustração da eliminação para o Bolívar na Copa Sul-Americana. No Brasileirão, a situação é delicada. O time está na 17ª colocação da tabela.

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Lucas Moura em ação no jogo do São Paulo contra o Grêmio pelo Brasileirão 2026
Jogo de ida teve vitória do São Paulo por 2 a 0 com gols de Calleri e Lucas Moura (Foto: Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press)

Ficha Técnica: 

⚽GRÊMIO X SÃO PAULO - 22ª Rodada do Brasileirão
📲Sábado, 8 de agosto de 2026 
📍Estádio: Arena do Grêmio
Horário: 16h (horário de Brasília) 
📺Onde assistir: Premiere, no pay-per-view (Clique para assistir no Premiere.)

Prováveis escalações

Grêmio (Técnico: Luís Castro)

Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Noriega, Nardoni e Villasanti; Amuzu, Carlos Vinícius e Pavón (Jeovane Cabral).

São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)

Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osório (Sabino) e Wendell; Pablo Maia, Danielzinho e Marcos Antônio; Artur, Calleri e Luciano.

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