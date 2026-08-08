Arsenal x Borussia Dortmund: onde assistir ao jogo pela Emirates Cup Equipes se enfrentam neste domingo (9), em Londres, em duelo de preparação para a temporada 2026/27

Partida é parte da Emirates Cup, onde Arsenal tenta conquistar o título pela décima vez.

Arsenal busca ritmo após um início de pré-temporada irregular, enquanto o Dortmund testa seu elenco.

Arsenal e Borussia Dortmund se enfrentam no dia 9, às 10h, no Emirates Stadium.

Arsenal e Borussia Dortmund se enfrentam neste domingo (9), às 10h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela Emirates Cup. O duelo coloca frente a frente os atuais campeões ingleses e um dos principais clubes da Alemanha em mais um teste antes do início das competições oficiais. A partida terá transmissão da ESPN, na TV por assinatura, e do Disney+, por streaming. Clique para assistir com Disney+!

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O confronto faz parte da reta final da preparação das equipes para a temporada 2026/27. O Arsenal, que conquistou a Premier League na última temporada, utiliza a Emirates Cup como uma das últimas oportunidades para dar ritmo ao elenco antes do início das competições oficiais.

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Ficha do jogo ARS BOR Amistoso Emirates Cup Data e Hora 9 de agosto de 2026; 10h00 (de Brasília) Local Emirates Stadium, Londres Árbitro Onde assistir

Como chegam Arsenal e Borussia Dortmund para o amistoso internacional?

O Arsenal chega ao duelo contra o Borussia Dortmund em busca de evolução após um início de pré-temporada com altos e baixos. A equipe comandada por Mikel Arteta goleou o Girona por 4 a 1 na estreia da preparação, mas perdeu por 3 a 1 para o Real Betis no compromisso seguinte, em Dublin.

O amistoso contra os alemães será o primeiro jogo do Arsenal diante de sua torcida nesta pré-temporada. A partida também representa uma oportunidade para Arteta testar o elenco antes de uma sequência importante.

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Depois do compromisso contra o Dortmund, os Gunners ainda enfrentam o Como, também no Emirates Stadium, antes de disputarem a Community Shield contra o Manchester City, no dia 16 de agosto. A estreia na Premier League está marcada para 21 de agosto, contra o Coventry City.

Entre os jogadores que voltaram recentemente às atividades estão Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli, Kai Havertz e Viktor Gyökeres. O Arsenal também aguarda o retorno de atletas que participaram da Copa do Mundo, enquanto William Saliba é dúvida após um problema nas costas.

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O Borussia Dortmund também utiliza o período de amistosos para preparar o elenco para a nova temporada. O clube alemão realizou parte de sua preparação no Japão, onde enfrentou Cerezo Osaka e FC Tokyo durante a excursão de pré-temporada.

O duelo contra o Arsenal será um dos principais testes do Borussia Dortmund antes do início da temporada. A equipe alemã terá pela frente um adversário que, além de atuar em casa, chega embalado pelo título da Premier League e pela classificação para a Champions League.

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Gabriel Martinelli deve estar em campo no amistoso entre Arsenal e Borussia Dortmund (Foto: Attila Kisbenedek / AFP)

O Dortmund também confirmou outro compromisso importante para o início da temporada: a equipe recebe a Roma no dia 15 de agosto, no Signal Iduna Park.

A partida contra o Borussia Dortmund também tem um significado especial para o Arsenal. O clube londrino busca conquistar pela décima vez a Emirates Cup, torneio de pré-temporada tradicionalmente realizado no Emirates Stadium.

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Na edição de 2025, os Gunners levantaram o troféu após vencerem o Athletic Bilbao por 3 a 0. Agora, o clube terá o Dortmund como adversário na edição de 2026.

Ficha Técnica:

⚽ARSENAL X BORUSSIA DORTMUND - Amistoso internacional (Emirates Cup)

📲Domingo, 9 de agosto de 2026

📍Estádio: Emirates Stadium, em Londres

⏰Horário: 10h00 (horário de Brasília)

📺Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming) (Clique aqui para assistir ao vivo)

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Prováveis escalações:

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

Kepa; Ben White, Cristhian Mosquera, Piero Hincapié e Riccardo Calafiori; Lewis-Skelly, Martin Ødegaard e Kai Havertz; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres e Gabriel Martinelli.

BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Niko Kovac)

Drewes; Reggiani, Anton e Ritter; Svensson, Jobe Bellingham, Felix Nmecha e Beier; Chukwuemeka e Samuele Inácio; Fábio Silva.

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