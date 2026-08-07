Manchester City x Atlético de Madrid: onde assistir ao amistoso Equipes se enfrentam neste domingo (9), pela Coupang Play Series, na Coreia do Sul

Manchester City teve reformulações no elenco e empatou com a Inter, vencendo o K-League All Stars.

Ambas as equipes utilizam a pré-temporada para testar jogadores e alternativas.

Manchester City e Atlético de Madrid se enfrentam no dia 9, às 8h, no Seoul World Cup Stadium.

Manchester City e Atlético de Madrid se enfrentam neste domingo (9), às 8h00 (horário de Brasília), no Seoul World Cup Stadium, na Coreia do Sul, pelo terceiro compromisso da turnê asiática de pré-temporada do clube inglês. O duelo faz parte da Coupang Play Series e terá transmissão da ESPN, na TV por assinatura, e do Disney+, por streaming. Clique para assistir com Disney+!

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Manchester City disputa sua primeira pré-temporada sob o comando de Enzo Maresca, contratado para substituir Pep Guardiola e o Atlético de Madrid também utiliza o período de preparação para dar minutos aos jogadores e testar alternativas, com diversos desfalques provocados pela Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

Ficha do jogo MAN ATL Amistoso Coupang Play Series Data e Hora 9 de agosto de 2026; 8h00 (Brasília) Local Seoul World Cup Stadium, Coreia do Sul Árbitro Onde assistir

Como chegam Manchester City e Atlético de Madrid para o amistoso internacional?

O Manchester City passou por uma reformulação no elenco, com as chegadas de Cherki e Elliot Anderson e as saídas de Bernardo Silva, John Stones e Nathan Aké, que encerraram seus vínculos com a equipe.

Na turnê asiática, o City empatou em 1 a 1 com a Inter, em Hong Kong, sendo derrotado nos pênaltis, e depois venceu o K-League All Stars por 3 a 1, em Seul. Ait Nouri, Reijnders e Mubama marcaram os gols da equipe de Maresca.

continua após a publicidade

Um dos destaques da preparação é Mubama. O jovem centroavante assumiu a função de referência no ataque durante a ausência de Erling Haaland e marcou na vitória sobre o combinado sul-coreano.

Haaland recebeu um período maior de descanso após disputar a Copa do Mundo pela Noruega. Rodri, por sua vez, se recupera de uma cirurgia nas costas realizada em 28 de julho. Os dois são desfalques importantes para a partida.

continua após a publicidade

Enzo Maresca vai comandar o Manchester City no amistoso contra o Atlético de Madrid (Foto: Divulgação)

O Atlético de Madrid, comandado por Diego Simeone, tem desfalques de jogadores que disputaram a Copa do Mundo. A Espanha, campeã mundial, contou com quatro jogadores do elenco colchonero durante a competição: Marcos Llorente, Alex Baena, Marc Pubill e Alejandro Grimaldo. Já a Argentina, vice-campeã, teve Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Giuliano Simeone e Thiago Almada, que foi negociado com o River Plate.

Por conta do período mínimo de descanso após a disputa do Mundial, nenhum desses atletas estará à disposição de Simeone para o amistoso contra o Manchester City.

continua após a publicidade

Até agora, o Atlético disputou dois jogos na pré-temporada. Fora da Espanha, perdeu por 2 a 1 para o Manchester United, em Estocolmo, em uma partida na qual utilizou muitos jovens e jogadores de rotação. Depois, goleou o Getafe por 4 a 1 em casa.

Ficha Técnica:

⚽MANCHESTER CITY X ATLÉTICO DE MADRID - Amistoso internacional (Coupang Play Series)

📲Domingo, 9 de agosto de 2026

📍Estádio: Seoul World Cup Stadium, Coreia do Sul

⏰Horário: 8h00 (horário de Brasília)

📺Onde assistir: Espn (TV por assinatura) e Disney+ (Streaming) (Clique aqui para assistir ao vivo)

continua após a publicidade

Prováveis escalações:

MANCHESTER CITY (Técnico: Enzo Maresca)

Donnarumma; Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol; Reijnders, Kovacic; Semenyo, Foden, Ait Nouri; Mubama.

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Dominguez, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Martin, Vargas, Koke, Lookman; Castillo, Ortiz.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.