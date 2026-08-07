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Manchester City x Atlético de Madrid: onde assistir ao amistoso

Equipes se enfrentam neste domingo (9), pela Coupang Play Series, na Coreia do Sul

PorVinicius ValeSão Paulo (SP)
07/08/2026 14:04
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Arte de onde assistir Manchester City x Atlético de Madrid
Manchester City e Atlético de Madrid disputam amistoso internacional na Coreia do Sul. (Foto: Divulgação/ Lance!)
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Manchester City e Atlético de Madrid se enfrentam no dia 9, às 8h, no Seoul World Cup Stadium.
Ambas as equipes utilizam a pré-temporada para testar jogadores e alternativas.
Manchester City teve reformulações no elenco e empatou com a Inter, vencendo o K-League All Stars.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Manchester City e Atlético de Madrid se enfrentam neste domingo (9), às 8h00 (horário de Brasília), no Seoul World Cup Stadium, na Coreia do Sul, pelo terceiro compromisso da turnê asiática de pré-temporada do clube inglês. O duelo faz parte da Coupang Play Series e terá transmissão da ESPN, na TV por assinatura, e do Disney+, por streaming. Clique para assistir com Disney+!

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O Manchester City disputa sua primeira pré-temporada sob o comando de Enzo Maresca, contratado para substituir Pep Guardiola e o Atlético de Madrid também utiliza o período de preparação para dar minutos aos jogadores e testar alternativas, com diversos desfalques provocados pela Copa do Mundo de 2026.

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Ficha do jogo

Manchester City-escudo-onde-assistir
MAN
Escudo do Atlético de Madrid
ATL
Amistoso
Coupang Play Series
Data e Hora
9 de agosto de 2026; 8h00 (Brasília)
Local
Seoul World Cup Stadium, Coreia do Sul
Árbitro
Onde assistir

Como chegam Manchester City e Atlético de Madrid para o amistoso internacional?

O Manchester City passou por uma reformulação no elenco, com as chegadas de Cherki e Elliot Anderson e as saídas de Bernardo Silva, John Stones e Nathan Aké, que encerraram seus vínculos com a equipe.

Na turnê asiática, o City empatou em 1 a 1 com a Inter, em Hong Kong, sendo derrotado nos pênaltis, e depois venceu o K-League All Stars por 3 a 1, em Seul. Ait Nouri, Reijnders e Mubama marcaram os gols da equipe de Maresca.

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Um dos destaques da preparação é Mubama. O jovem centroavante assumiu a função de referência no ataque durante a ausência de Erling Haaland e marcou na vitória sobre o combinado sul-coreano.

Haaland recebeu um período maior de descanso após disputar a Copa do Mundo pela Noruega. Rodri, por sua vez, se recupera de uma cirurgia nas costas realizada em 28 de julho. Os dois são desfalques importantes para a partida.

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Enzo Maresca em amistoso de pré-temporada do Manchester City
Enzo Maresca vai comandar o Manchester City no amistoso contra o Atlético de Madrid (Foto: Divulgação)

O Atlético de Madrid, comandado por Diego Simeone, tem desfalques de jogadores que disputaram a Copa do Mundo. A Espanha, campeã mundial, contou com quatro jogadores do elenco colchonero durante a competição: Marcos Llorente, Alex Baena, Marc Pubill e Alejandro Grimaldo. Já a Argentina, vice-campeã, teve Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Giuliano Simeone e Thiago Almada, que foi negociado com o River Plate.

Por conta do período mínimo de descanso após a disputa do Mundial, nenhum desses atletas estará à disposição de Simeone para o amistoso contra o Manchester City.

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Até agora, o Atlético disputou dois jogos na pré-temporada. Fora da Espanha, perdeu por 2 a 1 para o Manchester United, em Estocolmo, em uma partida na qual utilizou muitos jovens e jogadores de rotação. Depois, goleou o Getafe por 4 a 1 em casa.

Ficha Técnica: 

MANCHESTER CITY X ATLÉTICO DE MADRID - Amistoso internacional (Coupang Play Series)
📲Domingo, 9 de agosto de 2026 
📍Estádio: Seoul World Cup Stadium, Coreia do Sul
Horário: 8h00 (horário de Brasília) 
📺Onde assistir: Espn (TV por assinatura) e Disney+ (Streaming) (Clique aqui para assistir ao vivo)

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Prováveis escalações: 

MANCHESTER CITY (Técnico: Enzo Maresca)
Donnarumma; Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol; Reijnders, Kovacic; Semenyo, Foden, Ait Nouri; Mubama.

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)
Oblak; Dominguez, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Martin, Vargas, Koke, Lookman; Castillo, Ortiz.

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