Remo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste sábado às 18h30 no Mangueirão
Neste sábado (8), o Remo recebe o Atlético-MG às 18h30 no Estádio Mangueirão pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir ao duelo.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O Remo chega para o confronto após ser eliminado da Copa do Brasil pelo Santos. No jogo de ida, as equipes empataram por 0 a 0, na Vila Belmiro. Já na partida de volta, disputada na última terça-feira (4), no Mangueirão, o time paraense foi derrotado por 1 a 0 e deu adeus à competição.
No Campeonato Brasileiro, a situação do Remo também é delicada. A equipe ocupa a vice-lanterna, com apenas 21 pontos conquistados, e tenta reagir para iniciar a recuperação na tabela.
Já o Atlético chega embalado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Após empatar sem gols com o Juventude na partida de ida, na Arena MRV, o Galo buscou a vitória por 1 a 0 em Caxias do Sul, com um gol no último lance do confronto, garantindo a vaga na próxima fase.
No Campeonato Brasileiro, o momento também é de evolução. O Atlético ocupa a 10ª colocação, com 28 pontos, e busca manter a sequência positiva para se aproximar do G6 e fortalecer a briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores.
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Remo x Atlético-MG
Remo x Atlético-MG
22ª rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 8 de Agosto às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Mangueirão, Belém do Pará
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir ao duelo.
🟨 Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)
📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
⚽ Prováveis escalações
Remo (Técnico: Léo Condé)
Marcelo Rangel; Marcelinho, Matheus Felipe, Marllon e Mayk; Patrick, Leonel Picco e Zé Ricardo; Jajá, Yago Pikachu e Alef Manga.
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson, Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco e Kauã Pascini; Alan Franco, Cissé e Victor Hugo; Cuello, Cassierra e Bernard.
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