Bragantino x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão Equipes se enfrentam pela 22º rodada da competição

Bragantino e Corinthians se enfrentam neste domingo (09), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). O confronto, válido pela 22ª do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere.

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O Bragantino ocupa a sexta colocação do Brasileirão, com 31 pontos em 20 partidas. A equipe soma nove vitórias, quatro empates e sete derrotas, com 26 gols marcados e 20 sofridos, além de saldo positivo de seis gols. O aproveitamento é de 51%.

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Ficha do jogo BRA COR 22º Rodada Brasileirão Data e Hora Domingo (09), às 18h30 (horário de Brasília) Local Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) Árbitro Raphael Claus (SP) Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP) Var Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG) Onde assistir

O Corinthians aparece na nona posição, com 29 pontos em 21 jogos. O Timão tem sete vitórias, oito empates e seis derrotas, marcou 22 gols e sofreu 20, com saldo de dois gols positivos. O aproveitamento é de 46%.

Histórico do confronto

Corinthians e Red Bull Bragantino se enfrentaram 68 vezes na história, considerando todas as competições. O retrospecto é favorável ao Timão, que soma 28 vitórias, contra 19 triunfos do adversário, além de 21 empates.

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Quando o confronto acontece com mando do Corinthians, a vantagem é ainda maior. Em 32 partidas disputadas na casa alvinegra, foram 16 vitórias do Timão, oito empates e oito derrotas. Do outro lado, em 36 jogos como mandante, o Red Bull Bragantino venceu 11 vezes, contra 12 triunfos corintianos e 13 empates.

Fernando Diniz durante treinamento do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Confira as informações do jogo entre Bragantino x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO X CORINTHIANS

SÉRIE A - 22ª RODADA

📆 Data e horário: domingo (09), às 18h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRAGANTINO: Cleiton, Sant'Anna, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera; Henry Mosquera e Eduardo Sasha. (Técnico: Vagner Mancini)

CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Gui Negão (Pedro Raul). (Técnico: Fernando Diniz)

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