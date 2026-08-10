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Fluminense x Independiente Rivadavia: onde assistir, horário e escalações

Times fazem partida de ida das oitavas da Libertadores no Maracanã

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 20:05
Atualizado há 2 minutos
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Fluminense x Independiente Rivadavia
Fluminense x Independiente Rivadavia - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)

O Fluminense recebe o Independiente Rivadavia nesta terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão da ESPN, na TV por assinatura, e do Disney+, no streaming.

Ficha do jogo

Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
Clube Independiente Rivadavia escudo onde assistir
CIR
Oitavas de final
Libertadores
Data e Hora
terça-feira, 11 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)
Local
Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro
Cristian Garay (CHI)
Assistentes
José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
Var
Fernando Vejar (CHI)
Onde assistir

➡️Sem Villa e com Arce em alta: como chega o Independiente Rivadavia contra o Fluminense?

O confronto coloca frente a frente duas equipes que já se enfrentaram duas vezes nesta edição da competição. Na fase de grupos, o time argentino levou a melhor no Maracanã, por 2 a 1, e houve empate por 1 a 1 em Mendoza.

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O Fluminense chega pressionado para o mata-mata. A equipe de Luis Zubeldía não vence há cinco partidas e vem de empate por 1 a 1 com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, além da recente eliminação para o Vasco na Copa do Brasil.

Como chegam Fluminense e Independiente Rivadavia?

Zubeldía preservou parte dos titulares no clássico contra o Botafogo e deve voltar a utilizar força máxima nesta terça-feira. Canobbio, Hércules, Savarino, Lucho Acosta e Hulk começaram no banco no fim de semana e aparecem entre os candidatos a retornar ao time.

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Hulk é o favorito para ocupar o comando do ataque. O atacante foi uma das cinco inscrições realizadas pelo Fluminense para as oitavas de final e vai ganhar ainda mais espaço após a lesão de John Kennedy. Thiago Silva também pode voltar ao time. O zagueiro ficou fora das últimas partidas por dores na coxa direita e deve formar a dupla de defesa ao lado de Ignácio.

O Independiente Rivadavia, por sua vez, chega ao Rio após fazer a melhor campanha do Grupo C. A equipe de Alfredo Berti terminou a primeira fase invicta, com 16 pontos em 18 possíveis.

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O time argentino passou por mudanças desde o último encontro com o Fluminense. Sebastián Villa, uma de suas principais referências ofensivas, deixou o clube e acertou com o Boca Juniors. O atacante Alex Arce, porém, permaneceu e segue como principal ameaça. O paraguaio marcou nos dois jogos contra o Tricolor na fase de grupos. Entre os reforços, o Rivadavia trouxe Maximiliano Salas, ex-River Plate, além de Alex Vigo e Luis Ángel Díaz.

Ficha do jogo✅

FLUMINENSE X INDEPENDIENTE RIVADAVIA
LIBERTADORES – OITAVAS DE FINAL

📆 Data e horário: terça-feira, 11 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: Cristian Garay (CHI)
🚩 Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
🖥️ VAR: Fernando Vejar (CHI)

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Prováveis escalações

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio e Arana (Renê); Martinelli, Hércules e Lucho Acosta (Nonato); Savarino (Soteldo), Canobbio e Hulk.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA (Técnico: Alfredo Berti)
Bolcato; Osella, Leonard Costa, Studer e Elordi; Tomás Bottari, Leonel Bucca e Matías Fernández; Atencio, Sartori e Alex Arce.

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Savarino é cercado pelos marcadores do Independiente Rivadavia (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.)
Savarino é cercado pelos marcadores do Independiente Rivadavia (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.)

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