PSG x Manchester United: onde assistir e horário do amistoso
Gigantes europeus se enfrentam na pré-temporada
O PSG encara o Manchester United em amistoso de pré-temporada, neste sábado (8), às 12h (de Brasília), no Estádio Ullevi, na Suécia. O confronto será transmitido na MUTV (YouTube), que é o canal oficial dos Diabos Vermelhos.
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A equipe do PSG deve ganhar os reforços de Marquinhos, Vitinha e João Neves, que disputaram a Copa do Mundo até a fase de oitavas de final. O técnico Luis Enrique usará o amistoso como um teste para a decisão da Supercopa da Uefa contra o Aston Villa, que será disputada na quarta-feira (12).
Por outro lado, o Manchester United fará outros dois amistosos após o duelo contra o PSG visando o início da Premier League, no dia 22 de agosto, contra o Hull City. A equipe de Michael Carrick chega embalada após vitória sobre o Atlético de Madrid na pré-temporada e contará com a volta de Bruno Fernandes.
Tudo sobre PSG x Manchester United (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
PSG 🆚 Manchester United
Amistoso internacional
📆 Data e horário: sábado, 8 de agosto de 2026, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Ullevi, em Gotemburgo (SUE)
👁️ Onde assistir: MUTV (YouTube)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PSG (Técnico: Luis Enrique)
Safonov; Pacho, Zabarnyi, Beraldo e Marquinhos; Mayulu, Vitinha e João Neves; Mbaye, Kvaratskhelia e Dro Fernández.
Manchester United (Técnico: Michael Carrick)
Lammens; Yoro, Maguire, Heaven e Shaw; Tielemans, Mason Mount e Bruno Fernandes; Amad Diallo, Mbeumo e Matheus Cunha.
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