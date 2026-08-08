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Flamengo x Vitória: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam na noite deste domingo

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 15:38
Atualizado há 33 minutos
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Flamengo e Vitória se enfrentam na noite deste domingo (9), no Dia dos Pais, pela 22ª rodada do Brasileirão. A partida no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), contará com a transmissão do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

Ficha do jogo

Escudo do Flamengo - Onde Assistir
FLA
Escudo do Vitória
VIT
Brasileirão
22ª rodada
Data e Hora
Domingo, 09 de agosto, às 19h30 (de Brasília)
Local
Maracanã, Rio de Janero (RJ)
Árbitro
Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes
Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)
Var
Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Onde assistir

Classificação do Brasileirão

O Flamengo entra em campo em busca de diminuir a diferença para o líder Palmeiras. O Alviverde, que encara o Internacional também neste domingo, tem 47 pontos, enquanto o Rubro-Negro, na segunda posição e com um jogo a menos, soma 39.

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Flamengo reencontra Vitória após trauma na Copa do Brasil

Esse será o primeiro reencontro do Flamengo com o Vitória desde a eliminação na Copa do Brasil. Após vencer por 2 a 1 no Rio de Janeiro, o Rubro-Negro carioca perdeu por 2 a 0 em Salvador e se despediu da competição. Nas oitavas de final, o Vitória eliminou o Athletico.

Samuel Lino durante Vitória x Flamengo no Barradão pela Copa do Brasil
Flamengo vem de derrota para o Vitória (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

Como está o Flamengo

O técnico Leonardo Jardim teve um longo período sem jogos do Flamengo por conta da eliminação na Copa do Brasil e aproveitou o intervalo para treinar e recuperar a melhor forma da equipe, além de trabalhar na recuperação de alguns atletas. As duas principais novidades devem ser Lucas Paquetá e Plata. O primeiro se recuperou de uma lesão na coxa, enquanto o equatoriano tratou uma tendinite no joelho. A dupla vem treinando normalmente com o grupo.

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Quem pode começar jogando é Léo Ortiz, que não entra em campo desde o fim de maio. O zagueiro do Flamengo ficou no banco na partida contra o Internacional. Por outro lado, Luiz Araújo, que ainda se recupera de uma lesão no joelho esquerdo, não fica à disposição.

Como está o Vitória

O Vitória chega motivado pelo triunfo por 4 a 0 sobre o Athletico e pela classificação na Copa do Brasil. No Rio, a equipe terá o retorno de Martínez, que cumpriu suspensão na última partida.

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Expulsos na última rodada, Cacá e Luan Cândido, zagueiros titulares, não enfrentam o Flamengo. No departamento médico, Camutanga, Edu, Nathan Mendes, Dudu, Rubén Ismael e Anderson Pato também não ficam à disposição.

Tudo sobre o jogo entre Flamengo x Vitória

FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 Vitória
🏆 Brasileirão - 22ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 9 de agosto, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Premiere e SporTV
🕴️ Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)
📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata (Paquetá), Samuel Lino e Pedro.

⚫🔴 Vitória (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo, Fabiano Souza, Brítez, Edenílson e Ramon; Caíque, Gabriel Baralhas, Zé Vítor e Matheuzinho; Erick e Renê.

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