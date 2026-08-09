Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (09/08/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo de hoje (9)
O Dia dos Pais, comemorado neste domingo (9), terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por diferentes competições ao redor do mundo. Os jogos de hoje ficam por conta da rodada do Brasileirão, que terá seis confrontos, além de duelos pela Série B e Série C do Campeonato Brasileiro. A agenda ainda conta com jogos da Leagues Cup, amistosos internacionais, Brasileirão Feminino e partidas pelos principais campeonatos europeus.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 9 de agosto de 2026):
Campeonato Brasileiro
- 11h — Cruzeiro x Mirassol
Onde passa: Prime Video
- 16h — Palmeiras x Internacional
Onde passa: Globo, Premiere e YouTube/@getv
- 16h — Bahia x Vasco da Gama
Onde passa: Globo (parte da rede) e Premiere
- 19h30 — Flamengo x Vitória
Onde passa: Sportv e Premiere
- 18h30 — Santos x Athletico-PR
Onde passa: Premiere
- 18h30 — Red Bull Bragantino x Corinthians
Onde passa: Premiere
➡️ Clique para assistir no Sportv
Campeonato Brasileiro - Série B
- 11h — Athletic x Criciúma
Onde passa: Disney+
- 16h — Náutico x Atlético-GO
Onde passa: Globo (parte da rede) e Premiere
- 16h — Novorizontino x Juventude
Onde passa: ESPN e Disney+
- 18h — Cuiabá x Fortaleza
Onde passa: YouTube/@canalgoatbr, RedeTV e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Brasileirão Feminino
- 11h — Grêmio (F) x Cruzeiro (F)
Onde passa: YouTube/@NSports e NSports
- 15h — Juventude (F) x Mixto (F)
Onde passa: YouTube/@UOLEsporte e UOL Play
- 15h — Vitória (F) x Internacional (F)
Onde passa: YouTube/@UOLEsporte e UOL Play
- 16h — Corinthians (F) x Santos (F)
Onde passa: Sportv
- 18h — São Paulo (F) x Red Bull Bragantino (F)
Onde passa: YouTube/@NSports e NSports
Amistosos de Clubes
- 9h — Chelsea x Johor Tigers
Onde passa: YouTube/@SportyNetBrasil e SportyNet
- 10h30 — Liverpool x Monaco
Onde passa: YouTube/@SportyNetBrasil e SportyNet
Campeonato Brasileiro - Série C
- 16h — Maringá x Amazonas
Onde passa: YouTube/@SportyNetBrasil e SportyNet
- 16h — Ypiranga x Floresta
Onde passa: SportyNet
- 18h30 — Itabaiana x Caxias
Onde passa: YouTube/@SportyNetBrasil e SportyNet
- 18h30 — Maranhão x Brusque
Onde passa: SportyNet
Leagues Cup
- 0h10 — Toluca x Los Angeles FC
Onde passa: Apple TV
- 16h30 — Seattle Sounders x Querétaro
Onde passa: Apple TV
- 20h30 — Cruz Azul x New York City
Onde passa: Apple TV
- 20h30 — Philadelphia Union x Necaxa
Onde passa: Apple TV
- 21h — Chicago Fire x Santos Laguna
Onde passa: Apple TV
- 21h — Nashville SC x Atlético San Luis
Onde passa: Apple TV
- 22h — Austin FC x Puebla
Onde passa: Apple TV
- 23h — San Diego FC x Tijuana
Onde passa: Apple TV
- 23h15 — Club América x Portland Timbers
Onde passa: Apple TV
Eredivisie
- 7h15 — Sparta Rotterdam x Feyenoord
Onde passa: Disney+
- 9h30 — PEC Zwolle x Ajax
Onde passa: ESPN 2 e Disney+
Bundesliga
- 8h30 — St. Pauli x Greuther Fürth
Onde passa: YouTube/@jovempanesportes e OneFootball (PPV)
- 8h30 — Nürnberg x Dynamo Dresden
Onde passa: OneFootball (PPV)
- 8h30 — Energie Cottbus x Hannover 96
Onde passa: OneFootball (PPV)
Campeonato Russo
- 8h30 — Dynamo Moscow x Dinamo Makhachkala
Onde passa: Xsports
- 11h — Zenit x Rodina Moscow
Onde passa: Xsports
- 14h — Spartak Moscow x Krasnodar
Onde passa: YouTube/@canalgolbrasil e Xsports
Campeonato Escocês
- 9h30 — Kilmarnock x Celtic
Onde passa: YouTube/@canalgoatbr
- 12h — Rangers x Hibernian
Onde passa: YouTube/@canalgoatbr e YouTube/@canalgolbrasil
Campeonato Tcheco
- 10h — Slavia Praha x Pardubice
Onde passa: YouTube/@canalgolbrasil
Campeonato Uruguaio - 2ª Divisão
- 10h — River Plate-URU x Huracan-URU
Onde passa: Disney+
- 13h — Miramar Misiones x Tacuarembó
Onde passa: Disney+
- 16h — Oriental x Atenas
Onde passa: Disney+
Campeonato Uruguaio
- 11h — Danúbio x Cerro
Onde passa: Disney+
- 15h — Defensor Sporting x Montevideo Wanderers
Onde passa: Disney+
- 18h30 — Nacional x Boston River
Onde passa: Disney+
Liga Portugal
- 14h — Porto x Alverca
Onde passa: ESPN e Disney+
- 16h30 — Benfica x Académico de Viseu
Onde passa: YouTube/@espnbrasil e Disney+
- 16h30 — Moreirense x Braga
Onde passa: Disney+
Campeonato Belga
- 13h30 — Anderlecht x RAAL La Louvière
Onde passa: DAZN
NWSL
- 17h — Boston Legacy x Portland Thorns
Onde passa: Xsports
- 22h — Seattle Reign x Angel City
Onde passa: ESPN 4 e Disney+
Paulistão B
- 10h — América de S.J. Rio Preto x Independente de Limeira
Onde passa: YouTube/@UlissesCostaTV e YouTube/@paulistao
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