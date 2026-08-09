Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (09/08/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo de hoje (9)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 07:00
Favorite o Lance! no Google
Pedro e Lorran em jogo do Flamengo
Pedro e Lorran em jogo do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O Dia dos Pais, comemorado neste domingo (9), terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por diferentes competições ao redor do mundo. Os jogos de hoje ficam por conta da rodada do Brasileirão, que terá seis confrontos, além de duelos pela Série B e Série C do Campeonato Brasileiro. A agenda ainda conta com jogos da Leagues Cup, amistosos internacionais, Brasileirão Feminino e partidas pelos principais campeonatos europeus.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 9 de agosto de 2026):

Campeonato Brasileiro

  1. 11h — Cruzeiro x Mirassol
    Onde passa: Prime Video
  2. 16h — Palmeiras x Internacional
    Onde passa: Globo, Premiere e YouTube/@getv
  3. 16h — Bahia x Vasco da Gama
    Onde passa: Globo (parte da rede) e Premiere
  4. 19h30 — Flamengo x Vitória
    Onde passa: Sportv e Premiere
  5. 18h30 — Santos x Athletico-PR
    Onde passa: Premiere
  6. 18h30 — Red Bull Bragantino x Corinthians
    Onde passa: Premiere

➡️ Clique para assistir no Sportv

Campeonato Brasileiro - Série B

  • 11h — Athletic x Criciúma
    Onde passa: Disney+
  • 16h — Náutico x Atlético-GO
    Onde passa: Globo (parte da rede) e Premiere
  • 16h — Novorizontino x Juventude
    Onde passa: ESPN e Disney+
  • 18h — Cuiabá x Fortaleza
    Onde passa: YouTube/@canalgoatbr, RedeTV e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Brasileirão Feminino

  • 11h — Grêmio (F) x Cruzeiro (F)
    Onde passa: YouTube/@NSports e NSports
  • 15h — Juventude (F) x Mixto (F)
    Onde passa: YouTube/@UOLEsporte e UOL Play
  • 15h — Vitória (F) x Internacional (F)
    Onde passa: YouTube/@UOLEsporte e UOL Play
  • 16h — Corinthians (F) x Santos (F)
    Onde passa: Sportv
  • 18h — São Paulo (F) x Red Bull Bragantino (F)
    Onde passa: YouTube/@NSports e NSports

Amistosos de Clubes

  1. 9h — Chelsea x Johor Tigers
    Onde passa: YouTube/@SportyNetBrasil e SportyNet
  2. 10h30 — Liverpool x Monaco
    Onde passa: YouTube/@SportyNetBrasil e SportyNet
João Pedro comemora gol; Chelsea está na lista dos jogos de hoje
João Pedro em ação pelo Chelsea, em amistoso pré-temporada (Foto: Divulgação/Chelsea)

Campeonato Brasileiro - Série C

  • 16h — Maringá x Amazonas
    Onde passa: YouTube/@SportyNetBrasil e SportyNet
  • 16h — Ypiranga x Floresta
    Onde passa: SportyNet
  • 18h30 — Itabaiana x Caxias
    Onde passa: YouTube/@SportyNetBrasil e SportyNet
  • 18h30 — Maranhão x Brusque
    Onde passa: SportyNet

Leagues Cup

  1. 0h10 — Toluca x Los Angeles FC
    Onde passa: Apple TV
  2. 16h30 — Seattle Sounders x Querétaro
    Onde passa: Apple TV
  3. 20h30 — Cruz Azul x New York City
    Onde passa: Apple TV
  4. 20h30 — Philadelphia Union x Necaxa
    Onde passa: Apple TV
  5. 21h — Chicago Fire x Santos Laguna
    Onde passa: Apple TV
  6. 21h — Nashville SC x Atlético San Luis
    Onde passa: Apple TV
  7. 22h — Austin FC x Puebla
    Onde passa: Apple TV
  8. 23h — San Diego FC x Tijuana
    Onde passa: Apple TV
  9. 23h15 — Club América x Portland Timbers
    Onde passa: Apple TV

Eredivisie

  1. 7h15 — Sparta Rotterdam x Feyenoord
    Onde passa: Disney+
  2. 9h30 — PEC Zwolle x Ajax
    Onde passa: ESPN 2 e Disney+

Bundesliga

  • 8h30 — St. Pauli x Greuther Fürth
    Onde passa: YouTube/@jovempanesportes e OneFootball (PPV)
  • 8h30 — Nürnberg x Dynamo Dresden
    Onde passa: OneFootball (PPV)
  • 8h30 — Energie Cottbus x Hannover 96
    Onde passa: OneFootball (PPV)

Campeonato Russo

  1. 8h30 — Dynamo Moscow x Dinamo Makhachkala
    Onde passa: Xsports
  2. 11h — Zenit x Rodina Moscow
    Onde passa: Xsports
  3. 14h — Spartak Moscow x Krasnodar
    Onde passa: YouTube/@canalgolbrasil e Xsports

Campeonato Escocês

  1. 9h30 — Kilmarnock x Celtic
    Onde passa: YouTube/@canalgoatbr
  2. 12h — Rangers x Hibernian
    Onde passa: YouTube/@canalgoatbr e YouTube/@canalgolbrasil

Campeonato Tcheco

  1. 10h — Slavia Praha x Pardubice
    Onde passa: YouTube/@canalgolbrasil

Campeonato Uruguaio - 2ª Divisão

  • 10h — River Plate-URU x Huracan-URU
    Onde passa: Disney+
  • 13h — Miramar Misiones x Tacuarembó
    Onde passa: Disney+
  • 16h — Oriental x Atenas
    Onde passa: Disney+

Campeonato Uruguaio

  • 11h — Danúbio x Cerro
    Onde passa: Disney+
  • 15h — Defensor Sporting x Montevideo Wanderers
    Onde passa: Disney+
  • 18h30 — Nacional x Boston River
    Onde passa: Disney+

Liga Portugal

  • 14h — Porto x Alverca
    Onde passa: ESPN e Disney+
  • 16h30 — Benfica x Académico de Viseu
    Onde passa: YouTube/@espnbrasil e Disney+
  • 16h30 — Moreirense x Braga
    Onde passa: Disney+

Campeonato Belga

  • 13h30 — Anderlecht x RAAL La Louvière
    Onde passa: DAZN

NWSL

  • 17h — Boston Legacy x Portland Thorns
    Onde passa: Xsports
  • 22h — Seattle Reign x Angel City
    Onde passa: ESPN 4 e Disney+

Paulistão B

  • 10h — América de S.J. Rio Preto x Independente de Limeira
    Onde passa: YouTube/@UlissesCostaTV e YouTube/@paulistao

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte e jogos de hoje

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
onde assitir - Palmeiras x Internacional - veja escalações

Onde Assistir

Palmeiras x Internacional: escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Há 14 horas
Arte de Bragantino x Corinthians

Onde Assistir

Bragantino x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 14 horas
Bahia recebe o Vasco neste domingo (9), pela 22ª rodada do Brasileirão

Onde Assistir

Bahia x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 15 horas
Arte - Flamengo x Vitória

Onde Assistir

Flamengo x Vitória: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 15 horas
Arte de Arsenal x Borussia Dortmund Lance!

Onde Assistir

Arsenal x Borussia Dortmund: onde assistir ao jogo pela Emirates Cup

Há 21 horas
Alex Telles cobra escanteio

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (08/08/2026)

Há 21 horas
Mais LANCE!
Ficha técnica: Chapecoense x Coritiba

Coritiba x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Botafogo e Fluminense se enfrentam pelo Brasileirão

Botafogo x Fluminense: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

PSG e Manchester United se enfrentam em amistoso de pré-temporada

PSG x Manchester United: onde assistir e horário do amistoso

João Fonseca exibe três bolas em partida em Montreal

João Fonseca x Casper Ruud: horário e onde assistir

Onde assistir Grêmio x São Paulo

Grêmio x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Remo x Atlético (Lance!)

Remo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

onde assistir

Santos x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Arte de onde assistir Manchester City x Atlético de Madrid

Manchester City x Atlético de Madrid: onde assistir ao amistoso

Arte onde assistir de Botafogo x Fluminense

Botafogo x Fluminense: onde assistir, horário e como chegam as equipes pelo Brasileirão Feminino

Aleksandar Pavlovic, Konrad Laimer e Harry Kane, do Bayern de Munique, aquecem antes da partida contra o PSG pela Champions League

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (07/08/2026)

Arte de onde assistir de Liverpool e Monaco, amistoso internacional de pré-temporada

Liverpool x Monaco: onde assistir, horário e prováveis escalações

Arte de onde assistir Chelsea x Milan, amistoso internacional

Chelsea x Milan: onde assistir, horário e prováveis escalações

Jogadores do Corinthians e Internacional em ação em duelo da Copa do Brasil

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (06/08/2026)