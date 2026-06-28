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Técnico da Holanda aponta caminho para vitória contra Marrocos

Equipes se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
28/06/2026 11:12
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Ronald Koeman, técnico da Holanda, olhando para frente
Ronald Koeman, técnico da Holanda (Foto: Francois Nel/Getty Images/AFP)

O técnico Ronald Koeman falou sobre o confronto entre Holanda e Marrocos, válido pela segunda fase da Copa do Mundo. A partida será disputada na próxima segunda-feira (29), às 22h (de Brasília), no estádio El Gigante de Acero, em Monterrey, no México. 

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    Ronald Koeman projetou um duelo de forte exigência tática contra Marrocos e destacou a necessidade de uma circulação de bola mais acelerada para quebrar as linhas adversárias. 

    — Precisamos tocar a bola mais rápido contra Marrocos, para criarmos mais chances e achar os jogadores entre as linhas de meio e defesa. E quando perdermos a posse, precisamos seguir compactos e voltar rápido. Temos que avançar e recuar juntos. Senão, caímos fora da Copa — disse Ronald Koeman em entrevista ao jornal De Telegraaf, da Holanda.

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    O comandante também apontou que o adversário possui pontos vulneráveis, embora tenha evitado detalhá-los, e reforçou o alerta para o perigo de nomes que atuam em alto nível no futebol europeu, como o meio-campista Ismael Saibari, destaque do PSV Eindhoven no Campeonato Holandês

    — Como qualquer time, eles (Marrocos) têm pontos fracos. Não vou dizer quais, mas temos chance. Mas se não formos compactos, eles vão nos punir. Que o diga Saibari, que foi muito bem pelo PSV na Eredivisie (Campeonato Holandês). Mas temos nossas qualidades. Será um jogo bom em Monterrey — seguiu.

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    — Estamos bem preparados para o jeito deles (Marrocos) jogarem. Aprendemos bem com os jogos contra Argélia (amistoso antes da Copa do Mundo) e Tunísia, e vamos levar esse conhecimento para Monterrey — completou.

    Elenco da Holanda recebe orientações do técnico Ronald Koeman durante partida
    Elenco da Holanda recebe orientações do técnico Ronald Koeman (Foto: Alex Slitz/Getty Images/AFP)

    Campanhas de Holanda x Marrocos na Copa do Mundo

    Em toda a fase de grupos, a Holanda somou duas vitórias e um empate, com dez gols marcados e quatro sofridos ao longo da fase de grupos, consolidando a primeira posição da chave. 

    Marrocos chega à segunda fase da Copa do Mundo na segunda colocação do seu grupo, após três partidas disputadas. A seleção somou duas vitórias e um empate, alcançando 78% de aproveitamento. No período, marcou seis gols e sofreu três.

    Jogos da Holanda na Copa do Mundo 2026:

    1. Holanda 2x2 Japão
    2. Holanda 5x1 Suécia
    3. Tunísia 1x3 Holanda

    Jogos do Marrocos na Copa do Mundo 2026:

    • Brasil 1x1 Marrocos
    • Escócia 0x1 Marrocos
    • Marrocos 4x1 Haiti

    📆 Data e horário: segunda-feira, 29 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)
    📍 Local: El Gigante de Acero, em Guadalupe, Estados Unidos

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