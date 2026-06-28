Técnico da Holanda aponta caminho para vitória contra Marrocos Equipes se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo

O técnico Ronald Koeman falou sobre o confronto entre Holanda e Marrocos, válido pela segunda fase da Copa do Mundo. A partida será disputada na próxima segunda-feira (29), às 22h (de Brasília), no estádio El Gigante de Acero, em Monterrey, no México.

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Ronald Koeman projetou um duelo de forte exigência tática contra Marrocos e destacou a necessidade de uma circulação de bola mais acelerada para quebrar as linhas adversárias.

— Precisamos tocar a bola mais rápido contra Marrocos, para criarmos mais chances e achar os jogadores entre as linhas de meio e defesa. E quando perdermos a posse, precisamos seguir compactos e voltar rápido. Temos que avançar e recuar juntos. Senão, caímos fora da Copa — disse Ronald Koeman em entrevista ao jornal De Telegraaf, da Holanda.

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O comandante também apontou que o adversário possui pontos vulneráveis, embora tenha evitado detalhá-los, e reforçou o alerta para o perigo de nomes que atuam em alto nível no futebol europeu, como o meio-campista Ismael Saibari, destaque do PSV Eindhoven no Campeonato Holandês.

— Como qualquer time, eles (Marrocos) têm pontos fracos. Não vou dizer quais, mas temos chance. Mas se não formos compactos, eles vão nos punir. Que o diga Saibari, que foi muito bem pelo PSV na Eredivisie (Campeonato Holandês). Mas temos nossas qualidades. Será um jogo bom em Monterrey — seguiu.

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— Estamos bem preparados para o jeito deles (Marrocos) jogarem. Aprendemos bem com os jogos contra Argélia (amistoso antes da Copa do Mundo) e Tunísia, e vamos levar esse conhecimento para Monterrey — completou.

Elenco da Holanda recebe orientações do técnico Ronald Koeman (Foto: Alex Slitz/Getty Images/AFP)

Campanhas de Holanda x Marrocos na Copa do Mundo

Em toda a fase de grupos, a Holanda somou duas vitórias e um empate, com dez gols marcados e quatro sofridos ao longo da fase de grupos, consolidando a primeira posição da chave.

Já Marrocos chega à segunda fase da Copa do Mundo na segunda colocação do seu grupo, após três partidas disputadas. A seleção somou duas vitórias e um empate, alcançando 78% de aproveitamento. No período, marcou seis gols e sofreu três.

Jogos da Holanda na Copa do Mundo 2026:

Holanda 2x2 Japão Holanda 5x1 Suécia Tunísia 1x3 Holanda

Jogos do Marrocos na Copa do Mundo 2026:

Brasil 1x1 Marrocos

Escócia 0x1 Marrocos

Marrocos 4x1 Haiti

📆 Data e horário: segunda-feira, 29 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)

📍 Local: El Gigante de Acero, em Guadalupe, Estados Unidos

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