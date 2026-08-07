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Botafogo x Fluminense: onde assistir, horário e como chegam as equipes pelo Brasileirão Feminino

As equipes se enfrentam pela 15° rodada do Brasileirão Feminino

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 12:00
Atualizado há 1 minutos
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Arte onde assistir de Botafogo x Fluminense
As equipes se enfrentam pela 15° rodada do Brasileirão Feminino (Foto: Arte/Lance!)

Botafogo e Fluminense se enfrentam nesta sexta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 15ª rodada do Brasileirão Feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV. Clique para assistir no Sportv.

➡️Ventos fortes adiam Botafogo x Fluminense pelo Brasileirão Feminino

Ficha do jogo

Botafogo-escudo-onde-assistir
BOT
Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
15° rodada
Brasileirão Feminino
Data e Hora
sexta-feira, 7 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro
Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)
Assistentes
Karolaynne da Conceição Martins Garcia (RJ)
Onde assistir
Clique para assistir no Sportv

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Como chegam as equipes para o jogo?

O Botafogo entra em campo vivendo uma situação delicada na competição. Lanterna do Brasileirão Feminino, o Glorioso soma apenas cinco pontos em 14 partidas, com uma vitória, dois empates e 11 derrotas. A equipe também possui a pior sequência recente do campeonato, acumulando cinco derrotas consecutivas.

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Nos últimos compromissos, as alvinegras perderam para o Vitória (2 a 0), RB Bragantino (2 a 0), Bahia (2 a 1) e Cruzeiro (4 a 0). Agora, jogando em casa, o Botafogo tenta encerrar a sequência negativa e conquistar um resultado importante diante do rival carioca para ganhar confiança na reta final da primeira fase.

O Fluminense, por outro lado, chega embalado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Depois de eliminar o Cruzeiro nas oitavas de final, as Guerreiras voltaram a vencer na competição ao superar o RB Bragantino por 2 a 1, mesmo atuando parte da partida com uma jogadora a menos.

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No Brasileirão, a equipe ocupa a 12ª colocação, com 19 pontos, campanha de cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Além de buscar a segunda vitória consecutiva na temporada, o Tricolor tenta se aproximar da zona de classificação para as quartas de final e manter o bom momento antes das quartas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo.

Tudo sobre Botafogo x Fluminense (onde assistir, horário e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo 🆚 Fluminense
Brasileirão Feminino – 15ª rodada

📆 Data e horário: sexta-feira, 7 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: SporTV

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👩‍⚖️ Arbitragem

  1. Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)
  2. Assistente 1: Karolaynne da Conceição Martins Garcia (RJ)
  3. Assistente 2: Nayra da Cunha Nunes (RJ)
  4. Quarta árbitra: Samia Kelle de Amorim Alves (RJ)
Arte onde assistir de Botafogo x Fluminense
As equipes se enfrentam pela 15° rodada do Brasileirão Feminino (Foto: Arte/Lance!)

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