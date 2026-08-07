Botafogo x Fluminense: onde assistir, horário e como chegam as equipes pelo Brasileirão Feminino
As equipes se enfrentam pela 15° rodada do Brasileirão Feminino
Botafogo e Fluminense se enfrentam nesta sexta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 15ª rodada do Brasileirão Feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV. Clique para assistir no Sportv.
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Ficha do jogo
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Como chegam as equipes para o jogo?
O Botafogo entra em campo vivendo uma situação delicada na competição. Lanterna do Brasileirão Feminino, o Glorioso soma apenas cinco pontos em 14 partidas, com uma vitória, dois empates e 11 derrotas. A equipe também possui a pior sequência recente do campeonato, acumulando cinco derrotas consecutivas.
Nos últimos compromissos, as alvinegras perderam para o Vitória (2 a 0), RB Bragantino (2 a 0), Bahia (2 a 1) e Cruzeiro (4 a 0). Agora, jogando em casa, o Botafogo tenta encerrar a sequência negativa e conquistar um resultado importante diante do rival carioca para ganhar confiança na reta final da primeira fase.
O Fluminense, por outro lado, chega embalado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Depois de eliminar o Cruzeiro nas oitavas de final, as Guerreiras voltaram a vencer na competição ao superar o RB Bragantino por 2 a 1, mesmo atuando parte da partida com uma jogadora a menos.
No Brasileirão, a equipe ocupa a 12ª colocação, com 19 pontos, campanha de cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Além de buscar a segunda vitória consecutiva na temporada, o Tricolor tenta se aproximar da zona de classificação para as quartas de final e manter o bom momento antes das quartas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo.
Tudo sobre Botafogo x Fluminense (onde assistir, horário e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Botafogo 🆚 Fluminense
Brasileirão Feminino – 15ª rodada
📆 Data e horário: sexta-feira, 7 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: SporTV
👩⚖️ Arbitragem
- Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)
- Assistente 1: Karolaynne da Conceição Martins Garcia (RJ)
- Assistente 2: Nayra da Cunha Nunes (RJ)
- Quarta árbitra: Samia Kelle de Amorim Alves (RJ)
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